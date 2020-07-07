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Зеленский признался, как нарушал закон

Владимир Зеленский рассказал, что не задекларировал изменения в своем имущественном состоянии

сегодня, 19:40
Автор:

Татьяна Веремеева
Зеленский признался, как нарушал закон

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с заявлением о том, что нарушил закон, когда в 2019 году не задекларировал изменения своего состояния. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, Зеленский признался в том, что в прошлом году его семья получила доход от погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн грн, а позже потратила 5,2 млн грн на облигации. Из-за того, что стоимость ОВГЗ превышала 50 прожиточных минимумов, президент в течение 10 дней должен был подать в Реестр деклараций уведомление о том, что его имущество значительно изменилось.

Владимир Зеленский заявил, что готов нести наказание в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Венгрии Янош Адер в письме Владимиру Зеленскому призвал Украину решить проблему загрязнения Тисы, поскольку воды несут карпатский мусор прямиком в Венгрию. Сообщается, что такое же письмо получил и румынский президент, только в письме речь идет о мусоре в реке Сомеш.


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