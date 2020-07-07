НАПК составило два админпротокола на Зеленского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило два административных протокола на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало то, что глава государства не задекларировал изменения своего материального состояния. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



В ведомстве сообщают, что протоколы составил лично глава НАПК. Он лично вручил их главе государства.

Пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции также заявляет, что в ведомстве руководствуется принципом равенства всех граждан перед законом. Поэтому должность президента не должна стать преградой для применения наказания за нарушение закона.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский признался НАПК в том, что в прошлом году его семья получила доход от погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн грн, а позже потратила 5,2 млн грн на облигации. Из-за того, что стоимость ОВГЗ превышала 50 прожиточных минимумов, президент в течение 10 дней должен был подать в Реестр деклараций уведомление о том, что его имущество значительно изменилось.

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