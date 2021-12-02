Смертельный полет: как заставить Иран искупить вину за смерть украинцев

На прошлой неделе, 24 ноября, Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" сообщила о нежелании Ирана обсудить выплату компенсаций семьям погибших. Участники Группы собираются предпринимать меры, если иранская сторона и иранские чиновники не будут идти на контакт. Тегеран до сих пор не предоставил Киеву исчерпывающих ответов на вопросы касательно обстоятельств крушения самолета. "Комментарии" разбирались, каким образом Украине и другим странам, граждане которых погибли на борту рейса PS752, привлечь к ответственности Иран и добиться выплаты справедливой компенсации.



Почему Иран избегает ответственности за сбитый самолет с украинцами на борту. Фото: РБК-Украина





Почему Иран избегает ответственности?





Стоит отметить, что рейс "Международных авиалиний Украины" из Тегерана в Борисполь совпал с военно-политическим кризисом в отношениях Ирана и США. После того, как в начале января 2020 года американские военные ликвидировали ракетным ударом из беспилотника командующего иранским спецназом "Эль-Кудс" генерала Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада, иранцы в отместку нанесли ракетный удар по военным объектам США на территории соседнего Ирака. Ожидая ответных ударов, военнослужащие "Корпуса стражей исламской революции" находились в полной боевой готовности и по ошибке сбили из зенитно-ракетного комплекса украинский самолет 8 января 2020 года, перепутав с американской ракетой. Погибли все 167 пассажиров, включая граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании, и девять членов экипажа.

В феврале 2021 года в сеть просочилась аудиозапись, на которой, предположительно, тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммед Зариф говорил о непреднамеренном уничтожении рейса PS752. Однако власти Ирана не принимают активного участия в расследовании обстоятельств трагедии и тормозят данный процесс. В течение первых трех дней после гибели рейса PS752 в Тегеране утверждали, что причиной крушения самолета стало возгорание в двигателе. Такую версию опроверг бывший глава подразделения по расследованию происшествий Федеральной администрации авиации США Джеффри Гуззетти. На основании любительского видео момента авиакатастрофы он пришел к выводу, что в самолет попала бомба или ракета. После того, как Иран признался в том, что "Боинг" сбили по ошибке, он до середины июля 2020 года тянул с отправкой во Францию "черных ящиков" для расшифровки.

По мнению аналитика Терри Глэвина, привлечь Иран к ответственности проблематично из-за негибких правил Международной организации международной авиации (ИКАО), которая поручает вести расследования страны, на территории которых произошли авиакатастрофы. Эксперт убежден, что это невозможно в случае с Ираном, теократическим полицейским государством, которое не отчитывается даже перед собственными гражданами. Ведь "Корпус стражей исламской революции" является элитой иранского общества и приближен к верховному руководителю аятолле Али Хаменеи. Командованию не выгодно действовать в ущерб себе, участвовать в расследовании, которое бросает тень на репутацию их подразделения.

Потому власти Ирана отказываются выполнить требования Украины и раскрыть имена ответственных за трагедию, принести извинения и предоставить всю имеющуюся информацию. Даже похороны погибших в авиакатастрофе иранцев проходили под контролем спецслужб и их провозгласили "мучениками". После прихода к власти президента-консерватора Ибрагима Раиси влияние "Корпуса стражей исламской революции" в общественно-политической и экономической жизни Ирана будет только расти. Бесполезно ждать от Ирана непредвзятого расследования авиакатастрофы.





Почему не получается договориться о компенсации?





Иранские власти самовольно, без консультаций с Украиной, Канадой и другими странами предложили выплатить семьям погибших по 150 тыс. долларов. Согласно Монреальской конвенции ИКАО 1999 года, сумма компенсации может отличаться в зависимости от возраста и финансового положения каждого погибшего. Сумма компенсации за гибель взрослого пассажира может достигать 230 тыс. долларов. Еще больше денег родственники могут получить, если сумеют привести в суде дополнительные аргументы.

По мнению канадского юриста Джо Фиоранте, сумма компенсации определяется в индивидуальном порядке и больше денег могут получить родственники занятого взрослого человека с высоким уровнем дохода, меньше – родственники детей и студентов. Однако режим аятолл нашел оправдание, чтобы не платить сполна родственникам погибших. Дело в том, что Иран не является участником Монреальской конвенции, в отличие от Украины и Канады. Исламская республика участвует в более ранней Варшавской конвенции 1929 года, которая предусматривает выплаты меньших размеров.

Понимая, что добиться справедливой компенсации от Ирана маловероятно, некоторые юристы предлагают переложить груз ответственности на плечи Украины. В частности, партнер канадской юридической компании Blaney McMurtry LLP Родерик Винзор предлагает семьям погибших как можно скорее подавать судебные иски против "Международных авиалиний Украины", пока не истек предусмотренный Монреальской конвенцией срок в течении двух лет с момента авиакатастрофы.

Предлагаемый Винзором способ решения проблемы – ущербный, так как не предусматривает никаких последствий для Ирана, который, несмотря на свою вину за сбитый самолет, до сих пор не понес никакой ответственности и своими агрессивными и непредсказуемыми действиями представляет угрозу для международного сообщества. Не удивительно, почему эксперт ООН по юридическим вопросам Агнес Калламард считает целесообразным привлечь к уголовной ответственности иранских военных и чиновников, которые имеют отношение к принятию решения об уничтожении пассажирского самолета. Подходящим для этого основанием Калламард считает нарушение прав человека.

Может сложиться впечатление, что власти Ирана уклоняются от выплаты компенсаций в полном объеме в силу тяжелого экономического положения в стране под влиянием американских санкций и последствий пандемии коронавируса. Однако нужно учитывать, что пока иранское общество бедствует, "Корпус стражей исламской революции" обогащается. Подразделение вовлечено в иранскую экономику и контролируют строительный и производственный сектор, обогащается за счет контрабанды. По информации сотрудников корпорации RAND Фредерика Вери и Джеррольда Грина, ежегодно от деятельности на "черном рынке" Корпус зарабатывает 12 млрд долларов.



Какие меры предпринять Украине и ее партнерам?





В международной практике расследования похожих инцидентов чаще всего не влекли за собой экономических и юридических последствий для стран, вооруженные силы которых сбили пассажирские самолеты, а компенсации выплачивались добровольно.

Канада рассматривает возможность введения персональных санкций против иранских чиновников, которые могут иметь отношение к трагедии. В истории гражданской авиации был похожий случай. В декабре 1988 года во время перелета из Лондона в Нью-Йорк над шотландским городом Локерби был уничтожен самолет Boeing 747 американской компании Pan American с помощью взрывчатки. Погибли 270 человек. К организации теракта имели отношение глава службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines Абдельбассет Али аль-Меграхи и Аль Амин Халиф Фимах. После отказа лидера Ливийской Джамахерии Муаммара Каддафи выдать виновных Совбез ООН ввел экономические санкции против его страны. Ограничительные меры дали положительный эффект: в 1999 году Каддафи выдал преступников, а в 2003 году признал ответственность чиновников за взрыв самолета. Ливия выплатила семье каждого погибшего по 10 млн долларов в обмен на снятие санкций.

Вот только в случае Ирана санкции не принесут необходимых результатов. Иран находится под санкциями США с 2018 года, но так и не пошел американцам на уступки: не отказался от разработки баллистических и крылатых ракет, не взял на себя дополнительные обязательства по ограничению ядерной программы. Более того, после введения ограничительных мер Иран вышел из ядерной сделки и увеличил процент обогащения урана.

Против Ирана можно подать иск в Международный суд. Во всяком случае, именно так действовали сами иранцы 33 года назад. После того, как в 1988 году экипаж американского ракетного крейсера в Персидском заливе сбил пассажирский самолет Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air, перепутав его с иранским истребителем, Иран подал иск против США в Международный суд. В 1996 году американцы согласились выплатить 61,8 млн долларов в качестве компенсации семьям 248 погибших пассажиров. За каждого взрослого трудоустроенного пассажира было выплачено 300 тыс. долларов, а за каждого иждивенца – 150 тыс. долларов. Очевидно, в Тегеране позабыли, каково это оказаться на месте Киева.

Однако такие судебные разбирательства могут затягиваться на неопределенный срок. Например, расследование по делу сбитого донбасскими сепаратистами из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" малайзийского рейса MH17 тянется с 2014 года, а судебный процесс в Окружном суде Гааги – с марта 2020 года.

Были случаи, когда государства и международные организации оказывались не в силах добиться выплаты компенсации за сбитые самолеты, а родственникам погибших приходилось действовать самостоятельно. Так было в случае сбитого советским истребителем корейского рейса KAL 007 в сентябре 1983 года, который был принят за самолет-разведчик. Самолет летел из Нью-Йорка в Сеул, по ошибке пилота отклонился от курса, нарушил воздушное пространство СССР и пролетел над территориями, где были расположены военные объекты. Экипаж не заметил предупредительных выстрелов советских истребителей. Самолет сбили недалеко от Сахалина, погибли все 269 человек, находившихся на борту, включая конгрессмена Ларри Макдональда.

ИКАО пришла к выводу, что ответственность за инцидент лежит на плечах СССР и "Корейских авиалиний". Москва отказалась признать свою вину и ограничилась передачей "черных ящиков" делегации родственников погибших во главе с предпринимателем Гансом Эфрэймсом в 1992 году. Родственники погибших американцев добивались выплаты компенсаций самостоятельно. Например, в 1997 году Эфрэймсон добился в федеральном суде выплаты компенсации в размере 2,1 млн долларов за гибель своей 23-летней дочери. Изначально ему предлагали компенсацию в размере 575 тыс. долларов, но он настоял на выплате большей суммы в качестве возмещения ущерба за страдания его дочери, смерть которой не была мгновенной и безболезненной, так как подбитый самолет упал в море. Эфрэймсон возглавил Американскую ассоциацию KAL 007, которая стала примером для аналогичных объединений родственников погибших пассажиров в других авиакатастрофах.

Ранее "Комментарии" также сообщали о проблеме беженцев: как Лукашенко и Путин стравливают Украину и ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!