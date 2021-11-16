Проблема беженцев: как Лукашенко и Путин стравливают Украину и ЕС

В миграционный кризис на границе Беларуси, Польши, Литвы и Латвии оказалась вовлечена Украина. На прошлой неделе депутат парламента Германии от "Социал-демократической партии Германии" Нилс Шмид предложил временно разместить на территории Украины нелегалов, находящихся в Беларуси и желающих приобрести статус беженца в ЕС. В Украине к этому предложению отнеслись критически и выглядит оно как продуманная провокация. Около 2 тыс. выходцев из стран Ближнего Востока и Африки находятся у границ Польши и пытаются незаконно проникнуть в страну через леса и болота, заборы из колючей проволоки. "Комментарии" разбирались, почему миграционный кризис в Беларуси отвечает интересам России и для чего с ее помощью он провоцирует новые скандалы в отношениях европейских стран.



Беженцы возле границы. Фото: Фокус





Зачем нелегалы едут в Беларусь?





Миграционный кризис у границ ЕС намеренно спровоцировал режим президента Александра Лукашенко в ответ на введение санкций ЕС против Беларуси после ареста белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Наиболее активно за введение ограничительных мер против белорусских предприятий и чиновников выступали в Европейском совете именно Польша и Литва. Последняя даже закрыла доступ к своему балтийскому порту в Клайпеде для Беларуси, не имеющей выхода к морю. Кроме того, Польша и Литва стали убежищем для таких деятелей белорусской оппозиции, как Протасевич или кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская.

Лукашенко знает, что проблема беженцев и нелегальная миграция – это пятая ахиллесова Евросоюза. В 2015 году в европейские страны прибыло более 1 млн нелегалов из нестабильных и охваченных вооруженными конфликтами стран Ближнего Востока и Африки через Средиземное море и страны Балканского полуострова. Чтобы закрыть балканский маршрут, ЕС пришлось с 2016 года выплатить 6 млрд. евро на содержание 4 млн. сирийских беженцев в Турции. Поэтому Лукашенко устроил своеобразный шантаж европейских соседей, превратив территорию своей страны в новый маршрут для нелегалов. Белорусский политик дает понять, что поток нелегалов не прекратится, пока будут действовать санкции.

Географически Беларусь удобна для нелегальной миграции в Германию, куда с августа приехало 5 тыс. нелегалов из Беларуси. Для этого нужно только пересечь территорию соседней Польши. Германия привлекает претендентов на политическое убежище своей щедростью. По информации аналитика Мары Бирбах, совершеннолетним претендентам политубежища в Германии предоставляют место жительства в специализированном центре и выплачивают пособие в размере 135 евро в месяц и еще от 76 до 83 евро их детям. Иностранцы, которым предоставили статус беженца и разрешили остаться в стране, получают пособие в размере 408 евро в месяц на человека, а расходы на аренду жилья и страховку покрывает государство. В городе Бонн беженцы получают 487 евро в месяц, а городские власти компенсируют им оплату отопления. В 2022 году на содержание беженцев правительства немецких земель и городские власти планируют выделить 400 млн евро.

По информации премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в настоящее время в Беларуси находятся не менее 10 тыс. нелегалов. Больше всего в Беларусь прибыло граждан Сирии, Ирака, Афганистана, Йемена, Эфиопии, Ливии. Они достались Минску авиарейсами компаний "Билавия", Turkish airlines, Qatar airlines, FlyDubai. Белорусские власти выдали визы всем желающим получить статус беженца в ЕС. Турагентства в Турции, Ираке Сирии в последнее время предлагают поездки в Беларусь. В Беларуси нелегалов подвозят автобусами к западным границам.





Почему миграционный кризис выгоден России?





Не случайно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что миграционный кризис в Беларуси – это дело рук России, а министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс уверена, что Москва должна взять ответственность за ее урегулирование. Хотя президент РФ Владимир Путин отрицает причастность к дестабилизации ситуации у границ ЕС, с помощью искусственного миграционного кризиса Москва решает несколько задач.

Ухудшение отношений режима Лукашенко с соседними государствами создает благоприятный политический фон для "растворения" Беларуси в России. Лукашенко рисует для общества образ неприятеля в лице Польши, Литвы и Украины. В сентябре 2021 года Лукашенко и Путин согласовали 28 пошаговых планов по интеграции Беларуси и России, включая формирование общего рынка нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, унификацию законодательства в сфере труда, страхования, пенсионного обеспечения. Российский президент не исключает создания совместного парламента.

Миграционный кризис ополчил Европу против Беларуси, он воспринимается как страна-изгой, представляющая угрозу региональной безопасности. В таких условиях Путину проще склонить Лукашенко к уступкам, которые раньше были неприемлемы для белорусов.

Аналитик компании БелаПАН Александр Класковский считает, что Беларуси выгодны одинаковые с Россией цены на нефть и природный газ, но унификация налоговой и таможенной системы, введение единой валюты, создание наднациональных органов согласно Договору о создании Союзного государства 1999 года в дальнейшем станут предметом разногласий.

В интересах Кремля углубление раскола ЕС между странами Западной Европы и бывшими участниками соцлагеря. Миграционный кризис выставляет Польшу в нелучшем свете в глазах правозащитников и либералов. Польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегалов 8 ноября, когда те попытались прорваться из-за заграждения из колючей проволоки. Власти Польши и Венгрии находятся в сложных отношениях с Еврокомиссией из-за ограничения независимости судебной власти, свободы печати и нежелания размещать беженцев с территории Греции и Италии.

Информационное агентство ВВС опубликовало комментарии выходца из Ирака Швана Курда, который жаловался на то, что Польша не пускает их на свою территорию, а по ночам поднимает в воздух вертолеты, кружащиеся над соискателями политического убежища, не дают спать изнемогающим от голода и жажды. женщинам и детям. В России обвиняют польские власти в жестоком обращении с мигрантами.

Аналитик Алексей Ильяшевич сравнил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого с бывшим министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который предстал перед судом за то, что препятствовал высадке с судна нелегальных мигрантов на итальянский остров Лампедуза в августе. Россия поддерживает претендентов на политическое убежище не только словом, но и делом. Один студент из Мали, желающий получить статус беженца во Франции, достался Беларуси из Москвы на машине, даже не имея визы. Обошлась ему эта поездка в 2 тыс. долларов.





К чему здесь Украина?





Само собой предложение социал-демократа Нилса Шмида разместить нелегалов в Украине – чистой воды провокация в пользу Москвы. Миграционный кризис в Беларуси породил недоразумения в отношениях Украины, Германии и ЕС. Фактически Шмид попытался взять команду президента Владимира Зеленского "на слабо" и предложил сознательно провальную инициативу, которая не найдет поддержки в украинском обществе. В Киеве отреагировали жестко. Секретарь СНБО Алексей Данилов порекомендовал немцам приютить нелегалов в своих кабинетах, а советник руководителя администрации президента Михаил Подоляк назвал предложения Шмида пренебрежительным в отношении украинцев.

У депутата Шмида есть неоднозначная репутация. В бундестаге Шмид рассказывает о внешней политике Украины и является сторонником диалога с Россией вопреки ее агрессии в Украине, укреплением сотрудничества ЕС и Евразийского экономического союза, взаимодействия Москвы и Брюсселя в сфере безопасности и защиты климата. Он не одобрял перспективы введения США санкций по российскому газопроводу "Северный поток-2". В 2011-2016 годах Шмид занимал должность министра финансов и экономики в правительстве земли Баден-Вюртемберг и входил в "Группу немецко-российской дружбы", основанную немецким бундесратом (верхняя палата парламента) и Советом федерации РФ.

Украине невыгодно размещать нелегалов на своей территории. Участник общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук считает, что никто из общественно-политических деятелей, ориентирующихся на общественное мнение, не будет делать непопулярные шаги, даже если бы за размещение беженцев в Украине предложили деньги. 2016 открытие пункта временного размещения беженцев в Яготине спровоцировало длительные акции протеста.

Представитель организации "Без границ" Максим Буткевич считает, что размещать нелегалов в Украине нет смысла хотя бы потому, что они сами этого не хотят. Уровень жизни в Украине желает лучшего, в стране всего четыре учреждения для временного размещения не более 1,5 тыс. человек, а украинские удостоверения беженца признают далеко не везде и с ними не получится получить визу для поездки в третьи страны.

По мнению лидера организации "Международный комитет защиты прав человека" Игоря Данилова, у нас нет ресурсов для оказания помощи беженцам, ведь Украина не смогла за семь лет обеспечить работой и жильем всех вынужденно перемещенных граждан из Крыма и Донбасса.

Лидер общественной организации "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко уверен, что Лукашенко и Путин используют потоки нелегалов как гибридное оружие нового типа и если Украина примет хотя бы пять тысяч человек, то окажется у них на крючке и возникнут серьезные внутриполитические проблемы, на освещение которых в РФ уже выделены денежные средства.

Открыть границы для блуждающих Белоруссией нелегалов означает обречь украинцев на те же страдания, с которыми сейчас сталкиваются белорусы и жители стран-членов ЕС. По словам 33-летней минчанки Марины, улицы белорусской столицы заполонили толпы мусульман, а с ней по соседству на съемной квартире несколько недель проживала группа иностранцев с маленькими детьми. Девушка и ее больная мать потеряли сон и покой из-за шумных соседей. Нелегалы не могли унять своих детей до трех часов ночи, слишком громко молились и во всю громкость включали восточную музыку. Иностранцы развели бардак в подъезде и лестничной клетке. Ради игры дети били ногами в двери квартир других жителей, оставляя отпечатки грязной обуви. Большинство нелегалов не понимают ни русский, ни английский.

Приток нелегалов в украинские населенные пункты спровоцирует рост социальной напряженности и преступности. Достаточно вспомнить о случаях массового нападения мусульман на женщин в немецких городах накануне 2016 года. В одном только Кельне в полицию поступило более тысячи заявлений об изнасиловании и ограблении. В условиях бурящей в Украине пандемии коронавируса въезд в страну нескольких тысяч человек может спровоцировать новые случаи заражения.

Стараниями депутата Шмида Украина продемонстрировала свою неготовность оказать помощь ЕС в сложившейся ситуации. С другой стороны, какие могут быть у немцев претензии к третьей стране относительно проблемы беженцев, если принимать беженцев не желают отдельные страны-члены ЕС, включая Польшу и Венгрию. Позиция власти Украины отвечает здравому смыслу, учитывая риски, с которыми могут столкнуться украинцы в случае размещения нелегалов, которые не знают, как вести себя в цивилизованном обществе. Наиболее грамотным решением может быть только возвращение иностранцев властями Беларуси на их родину.

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