Саммит в Ливерпуле: что сделает «Большая семерка» для Украины

В британском городе Ливерпуль 10-12 декабря состоялся саммит глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Япония плюс ЕС). На встрече обсуждались вопросы международной безопасности, включая наращивание Россией военного присутствия у границ Украины. Еще в ноябре РФ сосредоточила до 175 тыс. солдат у границ Украины.



Саммит глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Фото: УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Германии Анналена Бербок и других стран пришли к мнению, что если Россия начнет наступление, то это будет ее стратегической ошибкой и она столкнется с серьезными последствиями. Они не уточнили, что конкретно собираются предпринимать, но пообещали действовать быстро, если Москва проигнорирует предупреждение. "Комментарии" разбирались, что имели в виду министры, что они могут противопоставить России и дойдет ли вообще дело до суровых мер.





На какие меры готов пойти Запад?





Конфронтация с Россией не интересна странам "Большой семерки". Собственно, Россию исключили из этого клуба влиятельных стран (в 1997-2014 годах назывался "Большой восьмеркой") и обложили санкциями в ответ на аннексию Крыма, агрессию на Донбассе, хакерские атаки и прочие деструктивные действия. Однако Запад не ставил целью уничтожить российскую экономику и спровоцировать крушение правящего режима.

Сотрудник "Международного института стратегических исследований" Найджел Гулд-Дэвис считает, что целью санкций даже не являлось заставить РФ прекратить интервенцию в Украине и вернуть ей Крым, а рассчитаны они были на сдерживание дальнейшей российской военной агрессии, осуждение самого факта нарушения Кремлем международного права. С помощью санкций Запад хотел убедить власти РФ согласиться на политическое урегулирование конфликта. Старший сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Эдвард Фишман считает действующие антироссийские санкции слишком мягкими по сравнению с ограничительными мерами, которые США ввели против Ирана.

Поскольку своим поведением РФ продемонстрировала, что существующий санкционный режим не справляется со своей задачей, США и их партнеры решили припугнуть Кремль угрозой введения новых более жестких ограничительных мер на случай, если российская армия действительно начнет наступление в Украине. Инициатором новых санкций против России являются США. Президент Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину разрушительными последствиями для российской экономики в случае наступления на Украину, а госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новые санкции будут включать меры экономического характера, от применения которых США воздерживались в предыдущие годы.

Аналитик Джулиан Боргер полагает, что США могут ввести запрет на приобретение российских облигаций государственного займа на вторичном рынке, ограничительные меры против управляющей компании газопровода "Северный поток-2", который проходит сертификационные мероприятия в регулирующем органе Германии, санкции против крупных российских банков, энергетических компаний, предприятий военно-промышленного комплекса, запреты на инвестиции и предоставление услуг для российских нефтяных проектов, санкции против российских олигархов и окружения президента РФ Владимира Путина или отключить Россию от системы глобальных электронных платежей Swift.

Аналитики Майкл Кроули и Джулиан Барнс уточнили, что санкции против олигархов позволят заблокировать возможность пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard, запретить им и их семьям ездить в страны Европы и Великобританию. По мнению аналитиков Ника Вабхамса и Джоша Вингрова, если Россию отключат от Swift, то россияне не смогут обменивать рубли на иностранную валюту и наоборот, а санкции против банковского сектора также затронут Российский фонд прямых инвестиций, который был создан правительством РФ для финансовой поддержки наиболее перспективных и динамично развивающихся секторов экономики.

Старший сотрудник "Атлантического совета" Эдвард Фишман уверен, что если США намерены вводить жесткие ограничительные меры против России, то им не обойтись без санкций против энергетического сектора России, поскольку 40% поступлений в российский бюджет обеспечиваются за счет продажи нефти и природного газа. Однако аналитики Кайли Этвуд и Наташа Бертранд полагают, что такие санкции американцы если и будут вводить, то в самую последнюю очередь из-за чрезмерного влияния на мировые цены на энергоносители.

Впрочем, британцы разделяют целесообразность санкций против "Северного потока-2" и энергетического сектора РФ. По мнению министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, демократические государства должны найти альтернативных России поставщиков природного газа. Определенное подспорье для таких заявлений есть. В разные годы прорабатывались варианты поставки природного газа из Восточного Средиземноморья в случае строительства газопровода EastMed при участии Израиля, Кипра, Греции и Италии, из Туркменистана, если будет построен Транскаспийский газопровод с последующим выходом в газотранспортную систему Азербайджана, Грузии и Турции, а также из Норвегии в случае реализации Польшей проекта газопровода "Балтийский трубопровод".

Перспективы введения санкций против "Северного потока-2" зависят от позиции правительства канцлера Германии Олафа Шольца. С одной стороны, социал-демократ Шольц, будучи министром финансов в правительстве Ангелы Меркель, поддерживал строительство российского газопровода. С другой стороны, его партнером по коалиции является партия "Альянс 90/Зеленые", лидер которой и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступала против реализации проекта. Позиция новых властей Германии по "Северному потоку-2" неоднозначна.





Будут ли эффективны новые санкции?





Не факт, что угроза введения Западом жестких санкций каким-то образом повлияет на поведение России. Старший сотрудник "Атлантического совета" Эдвард Фишман полагает, что самый подходящий момент у США повлиять на развитие ситуации сейчас – до того, как РФ гипотетически перейдет в наступление в Украине. Суть угрозы санкциями как раз и заключается в том, чтобы заставить Путина посчитать убытки, которых будет стоить завоевание Украины. Эксперт считает, что введение санкций Западом после начала Россией полномасштабных военных действий в Украине равносильно поражению.

Эксперт по России "Центра новой американской безопасности" Андреа Эндалл-Тейлор полагает, что Путин сомневается в том, что Западу хватит решительности пойти на жесткие меры по той причине, что основное внимание США уделяют сдерживанию Китая. Сотрудник аналитической корпорации RAND Сэмюель Чарап считает, что сложность воздействия на россиян заключается в том, что они уверены, что США не введут свои войска в Украину, как не сделали этого в 2014 году. Байден уже заявил, что вопрос отправки американских войск в Украину не рассматривался, так как Украина не является членом НАТО.

В Москве понимают, что худшее, что может случиться, – вооруженное столкновения с США и НАТО, которое не произойдет, потому РФ занимает неуступчивую позицию по "украинскому" вопросу. Аналогичный "пацифизм" присущ европейцам. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь ЕС, потому что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли не предусматривает союза в сфере обороны.





Насколько реальна угроза большой войны?





По данным американской разведки, Россия сконцентрировала войска в Крыму, у восточных границ Украины, может задействовать вооруженные формирования на оккупированных территориях Донбасса и начать наступление с нескольких направлений в начале 2022 года. Начальник генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что если Россия начнет наступление в Украине, то это будут масштабные боевые действия, каких Европа не видела со времен окончания Второй Мировой войны.

Вот только не факт, что Россия действительно собирается захватывать новые территории Украины. Аналитики Ник Вадхамс и Джош Вингров считают, что с помощью усиления военного присутствия у границ Украины и провоцирования военно-политической напряженности Путин заставляет Байдена говорить с ним на равных и воспринимать РФ как равного партнера и глобальную державу.

Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Владимир Исаченков считает, что пока не понятно, является ли концентрация российских войск у границ Украины сигналом неизбежной атаки. По мнению эксперта, с помощью перемещения военных подразделений Путин подкрепляет свое требование к Западу отказаться от расширения НАТО на восток. Также раздражение Кремля вызывают поставки американского оружия в Украину и участие наших Вооруженных сил в совместных военных учениях с подразделениями стран-членов НАТО.

Бывший офицер ЦРУ, а ныне сотрудник "Центра новой американской безопасности" Мартин Рассер полагает, что с помощью наращивания военного присутствия у границ Украины руководство РФ наблюдало за действиями США и ЕС и проверило, на что они способны. Как оказалось, они не готовы оказывать силовое давление на РФ и предпочли ограничиться санкциями в случае необходимости.

Наконец, это далеко не первые и не последние маневры российских военных у границ Украины. Балансируя на грани новой войны, Россия пытается заставить Запад повлиять на позицию руководства Украины. Россия заинтересована, чтобы мы как можно скорее выполнили политическую часть Минских соглашений – провели выборы в ОРДЛО, несмотря на то, что там нет зарегистрированных в Украине партий, внесли положение об особом статусе региона в Конституцию. Задача России – сохранить политическое влияние в Украине даже после завершения конфликта на Донбассе. Добиться этого можно лишь в том случае, если у власти в Донецке и Луганске останутся ярые сторонники России, а ОРДЛО получат широкую автономию и будут выполнять функцию троянского коня РФ в составе Украины. В масштабной войне России с Украиной с последующим ужесточением санкций Запада смысла нет.

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