Французские интриги: чего ждать Украине от оппонентов Макрона

Во Франции идет подготовка к президентским выборам, которые состоятся в апреле 2022 года. Президент-центрист Эммануэль Макрон метит на второй срок, но ему дышат в спину амбициозные и харизматичные кандидаты консервативного блока. Францию буквально окатила "правая волна": на прошлой неделе в предвыборную гонку вступил скандально известный журналист Эрик Земмур, а правоцентристская партия "Республиканцы" выбрала в качестве кандидата на пост президента председателя регионального совета Иль-Де-Франс Валери Пекресс. За пост главы государства вновь борется лидер ультраправой партии "Национальное движение" Марин Ле Пен.





Франция принимает участие в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины в "нормандском формате" и в дальнейшем ее позиция по "украинскому" вопросу будет зависеть от того, кто придет к власти. "Комментарии" разбирались, какие шансы у кандидатов из правого лагеря составить конкуренцию президенту Макрону на грядущих президентских выборах и какую позицию они занимают по "украинскому" вопросу.





Почему Макрон теряет авторитет?





По данным последнего опроса Politico, за президента Эммануэля Макрона готовы проголосовать 24% французских избирателей – столько же, сколько поддержали его во время первого тура президентских выборов 2017 года. С уровнем поддержки среди населения у французского президента дела обстоят неважно. Согласно опросу Ifop-Fiducial, в конце ноября 2021 году деятельность Макрона в качестве главы государства поддерживали 43% французов, в то время как в июле 2017 года – 56%. Хотя в разгар акций протеста "желтых жилетов" в декабре 2018 года в положительном ключе хозяина Елисейского дворца воспринимали только 23% граждан.





Переизбрание Макрона на второй срок – неплохой вариант для Киева. Хотя действующий президент Франции и не проявлял активности в урегулировании конфликта на Донбассе, он не стал отменять антироссийские санкции, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.





Однако Макрон не стал любимцем французов, поскольку проявил себя как недостаточно эффективный кризис-менеджер и допустил серьезные ошибки в непростое для страны время. Изначально бывший министр финансов планировал сократить госрасходы, "раздутые" штаты в госорганах, отменить 35-часовую рабочую неделю для молодежи, чтобы снизить налоговую нагрузку для бизнеса, а также увеличить тарифы на электроэнергию, поднять цены на горючее, чтобы приучить французов расходовать экономнее энергоресурсы из соображений защиты климата.





Вот только президенту не хватило твердости и жесткости, чтобы в полной мере воплотить в жизнь свою политическую программу. Внутренняя политика Макрона вызвала недовольство у малоимущих французов, что осенью 2018 года вылилось в общенациональные акции протестов "желтых жилетов", которые объединили сторонников политических сил различного идеологического спектра. Месяцы ожесточенных столкновений протестующих и правоохранителей, разбитые витрины на улицах Парижа вынудили французского лидера пойти на уступки: воздержаться от повышения цен на топливо, поднять уровень минимальной зарплаты, сократить пенсионный налог. Тем не менее среди малоимущих за Макроном закрепилось прозвище "президент богачей" за отмену налога на роскошь для граждан с уровнем дохода выше среднего.





Пандемия коронавируса сыграла с Макроном злую шутку. Его команда недооценила угрозу и долгое время не вводила жестких карантинных ограничений. Локдаун ввели лишь в начале 2021 года, когда ситуация уже вышла из-под контроля. Система здравоохранения Франции оказалась не подготовленной к такому вызову. В больницах не хватало коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и медперсонала, а курс президента по сокращению госрасходов никак не вписывался в новые реалии. В 2020 году Франция находилась среди лидеров по количеству зараженных. Коронавирус унес жизни 100 тыс. французов. Много французских врачей недовольны действующим президентом и требуют прибавки к зарплате.





Ударом по репутации президента стали 12 терактов во французских городах в первом полугодии 2020 года, среди которых жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати чеченским мигрантом в пригороде Парижа. 18-летний исламский экстремист обезглавил педагога за то, что он показывал ученикам-мусульманам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала "Шарли Эбдо". Под давлением французского генералитета Макрон объявил борьбу с исламским сепаратизмом. Французские правоохранители обнаружили 76 мечетей, возможно, связанных с исламскими экстремистами, и приняли решение депортировать из страны 66 радикальных нелегальных мигрантов.





Также президент распорядился транслировать на зданиях госучреждений карикатуры из скандального журнала в дань памяти убитого учителя. Макрон явно хотел повысить авторитет среди ярых консерваторов, которые видят в исламе угрозу католическим ценностям и французскому образу жизни. В результате Макрон ополчил против себя весь мусульманский мир, включая президента Турции Реджепа Эрдогана, который порекомендовал французскому лидеру пройти курс лечения в психиатрической больнице. Консерваторы остались верными своим лидерам.





Свидетельством потери популярности Макрона стал раскол во фракции президентской партии "Вперед, Республика", в результате которого она утратила большинство в парламенте, а ее кандидаты потерпели поражение на местных выборах в Париже, Пуатье, Бресте, Лилле, Лионе, Страсбурге. Во время встречи с избирателями в департаменте Дром, где обычно голосуют за партии правого блока, президент отхватил пощечину от 28-летнего гражданина Дэмиана Тарела.





Неудачи сопровождали Макрона и во внешней политике. На выборы 2017 года Макрон шел с лозунгами о восстановлении величия Франции. Тем не менее в период его президентства Франция потеряла контракт на поставку дизельных подводных лодок Австралии. Власти Зеленого континента предпочли сотрудничать с США и Великобританией в сфере строительства собственного атомного подводного флота после основания нового военно-политического союза АУКУС, целью которого является сдерживание военно-морского флота Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При Макроне ухудшились франко-британские отношения. После выхода Великобритании из ЕС правительство Бориса Джонсона ограничило доступ для французских рыбаков в британские воды.





Дела у президента обстоят настолько плохо, что накануне выборов он решил подкупить часть электората. Макрон собирается увеличить госрасходы в 2022 году на 17 млрд евро, выделить по 100 евро в качестве единоразовой финансовой помощи каждой из 6 млн семей с низким уровнем дохода, 600 млн евро для поддержки производителей сельхозпродукции, повысить зарплаты акушеркам.





Какие шансы в ультраправых?





Действующему президенту Франции дышит в спину лидер ультраправой партии "Национальное движение" Марин Ле Пен. Согласно опросу Politico, за нее готовы проголосовать 17% французских избирателей. Политик выступает за ограничение миграции и приема беженцев (не более 10 тыс. человек в год), за сокращение роли ислама во французском обществе, за введение дополнительных налогов для трудовых мигрантов и усложнение процедуры получения гражданства Франции, упрощение процедуры депортации. Она предлагала провести реформу ЕС таким образом, чтобы страны-члены могли проводить самостоятельную таможенную и внешнюю политику.





Ле Пен – адвокат России во Франции. Она выступает против антироссийских санкций, оправдывает аннексию Крыма и не считает, что полуостров по праву принадлежит Украине, поддерживает донбасских сепаратистов и полагает, что они имеют право на самоопределение. В 2017 году "Национальное движение" подозревали в получении от РФ 11 млн долларов на финансирование избирательной кампании их лидера. Однако рейтинги Ле Пен немного "просели" по сравнению с результатами первого тура прошлых президентских выборов. Тогда за нее проголосовали 21,3% избирателей.





Не удивительно, ведь в этом году у мадам Ле Пен появился не менее реакционный конкурент. Около 14% французов симпатизируют журналисту и автору газеты Le Figaro Эрику Земмуру, который баллотируется как независимый кандидат и не сотрудничает с какой-либо партией. Политолог Филипп Коркуфф из Института политических исследований в Леоне считает Земмура более узнаваемым общественно-политическим деятелем, чем Ле Пен, который может показаться менее консервативным, чем она, но на деле более радикальным.





Потомок алжирских евреев, мигрировавших во Францию, симпатизирует коллаборационистскому режиму Виши, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией, является лютым исламофобом, ксенофобом, гомофобом и считает целесообразным проведение ассимиляции мигрантов во Франции. Земмур согласен с конспирологической теорией о том, что французское правительство намеренно пытается заместить этнических французов выходцами из мусульманских стран. Земмур выступает против членства Франции в НАТО и считает, что эту организацию нужно было распустить еще в 1990 году.





Директор Центра исследования радикальных политических течений Жан-Ив Камю считает конкурентным преимуществом Земмура тот факт, что в отличие от других ультраправых политиков он чуть ли не каждый день появляется в эфире телеканалов и первым поднимает вопросы, которые волнуют их общий электорат. Политический эксперт Олег Музыка сомневается в самостоятельности Земмура как политика и полагает, что он является проектом действующей власти с целью расколоть правый лагерь.





Как бы то ни было, Земмур в кресле президента Франции станет серьезной проблемой для Украины. Политик симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину, считает целесообразным создать привилегированный союз с Россией, выступает за отмену антироссийских санкций и считает Крым российской территорией.





Что предлагают голлисты?





Наиболее конструктивным кандидатом в президенты среди политиков правого блока является председатель регионального совета Иль-Де-Франс Валери Пекресс из партии "Республиканцы", которая занимала посты министра образования и министра по вопросам бюджета в команде президента Николя Саркози. "Республиканцы" выбрали Пекресс в качестве кандидата на пост президента, поскольку это отвечает существующей в ЕС политике гендерного паритета. Во Франции женщины никогда не занимали пост президента.





С помощью Пекресс "республиканцы" рассчитывают избавиться от скандального "шлейфа" Франсуа Фийона, который шел от их партии на президентских выборах 2017 года, но потерпел поражение на фоне коррупционного скандала. Его рейтинги "просели" после просочившейся информации о том, что, будучи депутатом, он оформил членов семьи в качестве своих помощников и они получали зарплату из госбюджета. Стоит отметить, что Фийон, как и Пекресс, работал в команде Николя Саркози и занимал пост премьер-министра и министра экологии.





Пекресс выстраивает свою избирательную кампанию на критике президента Макрона и, фактически, обещает сделать то, что не сделал он. Политик намерена сократить госрасходы, количество рабочих мест в бюджетном секторе, размеры пособий по безработице, поднять пенсионный возраст с 62 до 65 лет, отказаться от участия государства в компаниях, где оно является миноритарным акционером. Кандидат в президенты предлагает ужесточить миграционную политику, усложнить процедуру получения вида на жительство во Франции, исключить из схем социальной помощи людей, которые прожили в стране менее 5 лет.





Пекресс выступает за укрепление роли ЕС в международной политике, но не считает, что европейское право должно преобладать над национальным законодательством. Она придерживается жесткой линии по отношению к Великобритании и не считает целесообразным предоставлять королевству какие-либо преференции в отношениях с ЕС после "Брексит". По ее мнению, нужно возродить величие Франции и укрепить ее роль в качестве глобальной державы. Видимо, Пекресс пытается перетянуть на свою сторону часть избирателей, разочаровавшихся в Макроне, и часть электората, который голосует за "Национальное движение".





Политик не распространяется о своих взглядах по "украинскому" вопросу. В любом случае, партия "Республиканцы" сделала основой своей идеологии "голлизм" – учение на основе взглядов и практик президента Шарля де Голля, суть которого сводится к построению сильного в военном и экономическом плане государства, независимого от позиции других влиятельных стран. Как известно, де Голль в условиях непростых отношений с США и НАТО проводил сближение с Москвой и предложил идею Большой Европы и общего пространства безопасности от Лиссабона до Урала.





Бывший шеф Пекресс Саркози вывел отношения России и Франции на качественно новый уровень. При нем на французских верфях строили вертолетоносцы "Мистраль" для военно-морского флота РФ. Посредничество Саркози в урегулировании российско-грузинского конфликта в 2008 году позволило Кремлю выйти сухим из воды, без серьезных последствий и санкций. Вероятно, конфронтация с Москвой не входит в планы Пекресс.





Эммануэль Макрон. Фото: Слово и Дело

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