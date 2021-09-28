Реванш "красных": о чем свидетельствуют результаты выборов в Германии

На парламентских выборах в Германии, которые состоялись 26 сентября, победила "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ). Социал-демократы обошли правящий консервативный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) с небольшим перевесом. Вероятным "наследником" Ангелы Меркель на посту канцлера станет социал-демократ, действующий министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц. Высока вероятность того, что СДПГ будет старшим партнером по коалиции в бундестаге для других партий и сможет определять политическую повестку. В последний раз немецкие "красные" побеждали на парламентских выборах в 1998 году. "Комментарии" разбирались, к каким последствиям приведет смена власти в Германии для Украины.



Выборы в Германии. Фото из открытых источников





Почему победила СДПГ?





Залогом победы СДПГ на этих выборах стал авторитет Олафа Шольца, который среди немцев считается самым желанным претендентом на пост канцлера. Юрист по образованию Шольц прошел продолжительный путь к политическому "олимпу". Он был депутатом от СДПГ в бундестаге в период правления канцлера Герхарда Шредера, занимал посты министра труда и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель, мэра Гамбурга. Он — опытный политик, который сумел почувствовать себя в своей тарелке при любом режиме.

Хотя социал-демократы "с треском" проиграли на прошлых парламентских выборах и их критиковали за отсутствие свежих идей, Шольц спас репутацию своей партии, так как проявил себя эффективным кризис-менеджером. Он проводил заседания правительства вместо Меркель, когда она находилась на самоизоляции, а также посодействовал созданию фонда ЕС по противодействию пандемии коронавируса на сумму 750 млрд евро. Шольц эффективно организовал предоставление помощи пострадавшим немцам от наводнения в этом году.

На пользу репутации вице-канцлеру пошло участие его брата Йенса Шольца в госпитализации французских пациентов с тяжелой формой коронавируса в больнице города Киль. Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр назвал Шольцев великой немецкой семьей. Немцы шутливо прозвали Олафа Шольца "шольцоматом" за технократический подход к ведению дел. Немцы голосовали за СДПГ потому, что увидели в Шольце более убедительную альтернативу преемнику Меркель – главе правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Армину Лашету.

Злые языки называют Лашета клоном Меркель, лишенным харизмы. Его критикуют за неэффективное урегулирование последствий наводнения в Северном Рейн-Вестфалии. Не в пользу ХДС/ХСС сыграло и участие его членов в коррупционных скандалах вокруг закупки защитных масок, лоббирование Ангелой Меркель в Китае интересов финансовой корпорации Wirecard, которая оказалась замешана в махинациях. ХДС/ХСС и Меркель критикуют за просчеты при урегулировании кризиса в еврозоне, недальновидную миграционную политику, недостаточное внимание развитию высоких технологий в Германии, включая адаптацию автомобилестроительного сектора под запросы политики декарбонизации.

Шольца немцы воспринимают как более прагматичного политика, чем лидер партии "Зеленые/Альянс 90" Анналена Бербок, выступающая за вывод американского ядерного оружия из Германии, руководство ультралевой партии "Левые", которая отстаивает идею выхода из НАТО, или лидеры ультраправой партии "Альтернатива для Германии", выступающей за ужесточение миграционной политики, проведение мероприятий по снижению влияния ислама в немецком обществе и отмену антироссийских санкций.

Немецкие эсдеки устраивают руководство ЕС. Шольц поддерживает углубление евроинтеграции, разделяет идеи президента Франции Эммануэля Макрона касательно укрепления суверенитета ЕС в вопросах безопасности, промышленной политики и защиты климата.





Какой будет новая коалиция в бундестаге?





По итогам выборов ни одна из политических сил, прошедших в 735-местный бундестаг, не получит больше половины мест, чтобы сформировать однопартийное правительство. Поэтому в ближайшие недели, а может даже месяцы, Германию ждут коалиционные переговоры. Олаф Шольц уже пообещал сформировать прагматичную коалицию до католического Рождества 25 декабря. Аналитик Арне Делфс считает наиболее вероятным сценарием формирование коалиции "светофор" при участии СДПГ, партии "Зеленые/Альянс 90" и "Свободной демократической партии". В этом случае они получат 416 мест в парламенте. У социал-демократов и "зеленых" похожие взгляды по экологической и налоговой политике.

Однако камнем преткновения для формирования такого альянса может стать "Свободная демократическая партия", лидер которой Кристиан Линднер категорически против увеличения налогов для бизнеса, отмены различных налоговых льгот, введенных правительством Ангелы Меркель во время карантина. По его мнению, одним из немногих вопросов, по которому свободные демократы могут договориться с "зелеными" и эсдеками, является легализация каннабиса. В своих устремлениях партия Линднера больше тяготеет к христианским демократам и поддерживает увеличение расходов на оборону.

Не исключено, что Линднер может сорвать процесс формирования коалиции "светофор" и таким образом вынудить СДПГ подключить к переговорам ХДС/ХСС. Аналитики Антонио Воче и Шон Кларк не исключают сценария "черно-красно-желтой" коалиции при участии СДПГ, ХДС/ХСС и "Свободной демократической партии", под контролем которых окажется 512 мест в парламенте. Реакционные, по меркам Германии, идеи "зеленых" расходятся с более осторожной линией партий, ориентированных на бизнес. При этом вопросы защиты окружающей среды и климата есть в политической программе не только "зеленых", но и СДПГ, ХДС/ХСС.

В случае, если СДПГ не сможет договориться о коалиции ни со "Свободной демократической партией", ни с партией "Зеленые/Альянс 90", ни с ХДС/ХСС, тогда эстафетная палочка в переговорном процессе перейдет в руки лидеру христианских демократов Армину Лашету. В этом случае, по мнению аналитиков Томаса Эскритта и Эммы Томассон, возможен вариант коалиции "Ямайка" под цвет национального флага этой латиноамериканской страны при участии ХДС/ХСС, "Зеленые/Альянс 90" и "Свободной демократической партии" (406 мест в бундестаге). Ранее данные политические силы создавали коалиции на муниципальном уровне. Впрочем, в 2017 году Линднер отказался от "Ямайки", что привело к формированию большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Эксперты считают маловероятным участие ультралевой партии "Левые" и ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в процессе формирования коалиции, поскольку они чрезмерно радикальны. Под вопросом формирование большой коалиции при участии СДПГ и ХДС/ХСС (402 места) с той разницей, что на сей раз старшим партнером будут социал-демократы, а не христианские демократы. С одной стороны, такой формат наиболее прагматичный и обе партии исторически идут в тандеме и находятся у власти с 2013 года. С другой стороны, сам Шольц не горит желанием договариваться о коалиции с ХДС/ХСС и считает, что консерваторам пора уйти в оппозицию.





К чему готовиться Украине?





Результаты парламентских выборов в Германии сулят неоднозначные последствия для Украины в контексте противодействия агрессии России. Российский эксперт Ксения Мельникова полагает, что Шольц на должности канцлера — неплохой вариант для РФ. Он выступает за диалог с Москвой и проведение на уровне ЕС новой "Восточной политики" в отношении России в духе политического курса экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, который добился "разрядки" в отношениях с СССР и странами восточного блока в 70-х. По мнению Шольца, ЕС и России стоит сконцентрироваться на обеспечении европейской безопасности общими усилиями и не противостоять друг другу. Он воспринимает Россию как часть большой Европы, общего пространства безопасности, выступает за ослабление визового режима для поездок российской молодежи в ЕС.

Как и большинство однопартийцев, Шольц поддерживает введение в строй российского газопровода "Северный поток-2", из-за которого Украина потеряет возможность зарабатывать на транзите природного газа из РФ. Министр финансов Германии был категорически против вступления в силу в США законодательства, предусматривающего введение санкций против компании Nord Stream AG, обвинял американцев в попытке вмешаться во внутренние дела Германии и ЕС, нарушить их суверенитет. В 2020 году он даже предложил тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину сделку: заплатить 1,21 млрд долларов в обмен на отказ американцев от введения санкций, направленных против "Северного потока-2".

Лишь во время избирательной кампании Шольц пригрозил России остановить работу "Северного потока-2" в случае угроз прекратить транзит природного газа через газотранспортную систему Украины. Также политик выступал против введения новых санкций в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер вовсе считает, что среди представителей левого крыла СДПГ есть сторонники отмены антироссийских санкций.

Другого мнения о будущей политике Шольца по отношению к Украине и России придерживается профессор университета в Инсбруке Герхард Манготт. Ученый признает, что Шольц будет проводить умеренную политику в отношении Москвы, но исключает какие-либо панибратские отношения с президентом Владимиром Путиным в духе экс-канцлера Герхарда Шредера, который входит в правление компании "Роснефть" и лоббирует энергетические интересы России в Германии. Шольц занимает принципиальную позицию в вопросе аннексии Крыма и конфликта на Донбассе и считает неприемлемым нарушение Россией границ европейских стран. Политик настаивает на соблюдении РФ норм международного права, в том числе принципа территориальной целостности.

Если следующим канцлером Германии станет Шольц, то возможна активизация переговорного процесса в нормандском формате, а также более активное участие ЕС и ОБСЕ в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины. По мнению Шольца, эти организации должны стать основой для обеспечения европейской безопасности. Другой вопрос, какую цену готов заплатить Шольц, чтобы закрыть украинский вопрос. Усиление эсдеков в немецком правительстве может повлечь за собой возвращение "формулы Штайнмайера" в инструментарий политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Это значит, что от Киева будут требовать проведения выборов на оккупированных территориях и легализацию особого статуса Донбасса до того, как спонсируемые Россией вооруженные формирования покинут указанную территорию, а зарегистрированные в Украине партии вернутся в Донецк и Луганск. Сепаратисты займут государственные посты, а половина Донбасса останется в орбите влияния России. "Разбавить" умеренность СДПГ сможет лишь присутствие в правящей коалиции партии "Зеленые/Альянс 90", которая занимает жесткую позицию по отношению к России и поддерживает ужесточение политики санкций, предоставление Украине немецкого оружия, выступала против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие перемены ждут Украину после выборов в бундестаг.

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