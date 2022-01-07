Атлантический кризис: чего ждать Украине от переговоров России и НАТО

В воскресенье, 2 января, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в условиях беспокойства по поводу угрозы со стороны России, которая стянула к нашим границам 120 тыс. военных. Требования РФ к НАТО о гарантиях в сфере безопасности, включая мораторий на вступление Украины в Альянс, будут обсуждаться на встрече заместителей внешнеполитических ведомств РФ и США 10 января, на заседании Совета Россия-НАТО 12 января и во время саммита представителей России и ОБСЕ 13 января.



Переговоры России и НАТО. Фото: Слово и Дело

Результаты этих переговоров позволят понять, готовы ли США и другие страны-члены НАТО продолжать политику умиротворения России и идти на новые уступки по украинскому вопросу или же, напротив, поставить ее руководство на место с помощью экономических и военно-политических мер. "Комментарии" разбирались, чего хочет добиться Россия от НАТО и какие последствия ждут Украину.



В чем причина нового кризиса в отношениях России и НАТО?





Кризис в отношениях России и НАТО, в который оказалась втянута Украина, начался в декабре 2021 года после публикации МИД РФ проектов договоров с Североатлантическим альянсом и США о так называемых гарантиях в сфере безопасности. Исходя из текста документов, Россия желает, чтобы НАТО отказалась от предоставления членства постсоветским странам, а США – не размещали свои военные базы на их территории, не развивали с ними военно-техническое сотрудничество и не использовали их инфраструктуру в военных целях.

Москва предложила США и НАТО взаимно отказаться от размещения войск и оружия, в том числе ракет средней и меньшей дальности, от перемещения военных кораблей и бомбардировщиков с ядерными боеголовками на борту в районах, откуда они могут нанести удар по национальной территории. Кремль настаивает на том, чтобы страны-члены НАТО гарантировали, что не будут вести какую-либо военную деятельность в Украине, других странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 31 декабря, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которые сегодня участвуют в совместных военных учениях с Альянсом, могут повлечь военно-политические последствия и потребовать реакции России.

Для справки. Швеция и Финляндия, расположенные восточнее участвующей в НАТО Норвегии, не имеют никакого отношения к постсоветскому пространству, формально не участвуют в военных союзах и соблюдают международный нейтралитет.

В Кремле решили выдвинуть США и НАТО такие требования, наблюдая за уступчивостью и мягкостью, которую проявляет администрация президента Джо Байдена по отношению к России. После прихода к власти президент начал выстраивать отношения с РФ не с принуждения и требования вернуть Украине аннексированный Крым или вывести вооруженные формирования из Донбасса, а с попытки договориться о прагматичном и конструктивном сотрудничестве в области стратегической безопасности, защиты климата, несмотря на существующие противоречия по Украине. Байден не стал препятствовать с помощью санкций завершению строительства Россией газопровода "Северный поток-2" в интересах Германии.

Российское руководство понимает, что команда Байдена не заинтересована в конфронтации с РФ, так как она занята сдерживанием Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и преодолением последствий пандемии коронавируса в Америке, готовится к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года.





Чего хочет Россия от НАТО?





По всей видимости, в Кремле предприняли попытку добиться от погрязших в проблемах Штатов ревизии архитектуры европейской системы безопасности и юридического признания Западом исключительных интересов РФ в странах бывшего СССР. России нужна буферная зона из нейтральных стран, от Швеции и Финляндии до Грузии, Армении и Азербайджана, территориально отделяющая ее от НАТО. В феврале 2021 года Кремль пошел на встречу Белому дому и принял предложение Байдена продлить срок действия Соглашения о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3). Теперь же Москва предлагает Вашингтону более "амбициозный проект", раз уж Байден неоднократно говорил о важности сотрудничества с РФ в сфере безопасности.

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый полагает, что Россия хочет от НАТО возвращения к статусу-кво по состоянию на 1997 год, когда в странах Центрально-Восточной Европы и Балтии еще не было военной инфраструктуры и вооружений других участников НАТО. После аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году США, Великобритания, Германия, Канада разместили свои контингенты в странах Балтии, Польше. Военные объекты США находятся в Румынии.

По мнению Александра Чалого, Россию беспокоит тот факт, что НАТО укрепила свое присутствие в Украине через поставки военного оборудования и проведения военных учений на ее территории. С 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 2,5 млрд долларов. Оборонный бюджет США на 2022 год включает 300 млн долларов для Украины. Идет процесс реформирования Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО с целью повышения их совместимости с армиями стран-членов.

Бывший офицер Армии США и военный эксперт Дэвид Пайн считает, что Путин следует более авантюрному плану и его конечной целью является провести реинтеграцию бывших советских республик в экономический или политический союз. Эксперт воспринимает требование России к НАТО отказаться от предоставления членства странам Восточной Европы как требование исключить из организации страны Балтии.

С ним не согласен Александр Чалый, который сомневается в том, что РФ будет добиваться выхода из НАТО стран, вступивших туда после 1997 года. Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО в 1999 году, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения – в 2004 году.





Чем рискует Украина?





После передачи проектов договоров о гарантиях в сфере безопасности на ознакомления в США и НАТО президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна имеет право предпринимать военно-технические меры в ответ на агрессивные, по его мнению, действия НАТО. Такая риторика вызвала опасения насчет подготовки России к новому витку военных действий в Украине и захвату новых территорий.

Военный эксперт Дэвид Пайн допускает сценарий большой войны и захвата Россией территории Украины в случае отказа США и НАТО предоставить гарантии в сфере безопасности. По мнению эксперта, Путин давно готовился к войне. Россия добилась превосходства над США в ракетных и ядерных вооружениях, модернизировала систему противоракетной обороны, усовершенствовала свои возможности в области ведения кибервойн, чтобы сдерживать НАТО от военных действий с Россией.

С другой стороны, нужно понимать, что захват новых территорий в Украине не принесет России никаких преимуществ. Она столкнется с ужесточением санкций Запада. НАТО не сократит военное присутствие у границ РФ, а популярность идеи вступления в НАТО будет только расти в приграничных странах.

Например, президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении к нации упомянул, что требования РФ к НАТО противоречат порядку в сфере безопасности в Европе, где уважают волю суверенных государств. К тому же возможность захватить больше территории Украины была у России еще в 2014 году, когда украинская армия находилась в худшем состоянии, чем сейчас. Россия же создала точки напряженности в Украине в виде аннексированного Крыма и конфликта на Донбассе, которые поставили крест на перспективах вступления Украины в НАТО в обозримом будущем.

Эксперт-международник Илия Куса считает маловероятным сценарий полномасштабного вторжения России в Украину и допускает локальные военные провокации на Донбассе или в районе Крыма, а также теракты. Подобные случаи уже имели место, если вспомнить обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе донбасскими сепаратистами из "Градов" в конце января 2015 года.

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Александр Чалый допускает нанесение Россией ракетно-бомбовых ударов по военным объектам Украины, где находятся образцы вооружений производства НАТО, или размещение ядерного оружия в Сербии возле границ НАТО по сценарию Карибского кризиса 1962 года, когда СССР доставил ядерные ракеты на Кубу.

Если США, НАТО и Россия смогут договориться, а большая часть условий о гарантиях безопасности будет принята, то в Европе сформируется новая система безопасности, где РФ будет играть существенную роль.

Александр Чалый считает, что во избежание "холодной войны" между Западом и Россией и ради предотвращения военной угрозы, Украине стоит кардинально пересмотреть внешнюю политику и взять за основу опыт Австрии, откуда в 1955 году были выведены советские войска в обмен на международный нейтралитет республики. По мнению Чалого, если России интересно возвращение к статусу-кво 1997 года, то тогда есть смысл требовать возвращения Крыма и ОРДЛО, которые 25 лет назад были под контролем Украины.

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Блэнк, генерал ВВС США в отставке Филипп Бридлав, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам НАТО и Европы Ян Бжезинский, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендуют администрации Байдена не идти на уступки России, а наоборот укрепить военное присутствие НАТО в Центрально-Восточной Европе и ввести новые санкции в случае новых агрессивных действий России в Украине.

Вероятно, США и НАТО попытаются достичь компромисса с РФ и не будут выполнять все ее требования. Во время последнего разговора с Путиным Байден пообещал воздержаться от размещения наступательных вооружений в Украине, но подчеркнул, что вступление в НАТО – это право выбора независимых стран. Хотя еще задолго до агрессии России в Украине вступление в НАТО было весьма туманной перспективой для нашей страны. Украине не предоставили ПДЧ по итогам Бухарестского саммита в 2008 году, и такое решение могло быть обусловлено нежеланием некоторых европейских членов (например, Германии) портить отношения с Россией. Следовательно, негласный мораторий на членство Киева в НАТО существует давно, а нынешние требования России о гарантиях безопасности, размещение войск возле границ Украины – не более чем повод добиться признания Западом ее претензий на постсоветском пространстве.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал об украинско-болгарском кризисе: почему президент Радев считает Крым российским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!