Кризис в Казахстане: причины и последствия политической дестабилизации

В течение первой недели 2022 года Казахстан погрузился в политический кризис, который сопровождался масштабными погромами, ожесточенными перестрелками, разгонами акций протеста на улицах Алматы, Актау и в ряде других городов на юге и западе страны. Апофеозом кризиса стал ввод в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева вооруженной группировки под эгидой ОДКБ численностью свыше 3 тыс. человек при участии военнослужащих из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана. "Комментарии" разбирались в причинах политического кризиса в Казахстане и в чьих интересах политические пертурбации в богатой нефтью стране.



В Казахстане снесли памятник Назарбаеву. Фото: УНН





Почему в Казахстане начался политический кризис?





Все началось с акции протеста 2 января в городе нефтяников Жанаозен против повышения на 50% цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), который используется для заправки автомобилей и отопления. За несколько дней митинги распространились на Атырау, Алматы, Актау и другие крупные города, на которых выдвигались политические требования отправить в отставку председателя Совета безопасности и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, весь состав правительства, провести реформы.

Однако даже после того, как Назарбаев ушел в отставку, а Токаев распустил правительство, распорядился удовлетворить экономические требования протестующих, предоставить новые льготы и субсидии, люди не стали расходиться по домам, а акции протеста превратились в жестокую кровавую бойню. По казахстанским городам пронеслись толпы мародеров. В руках протестующих появилось оружие, вплоть до пулеметов и гранатометов.

По одной версии, дестабилизация Казахстана и беспорядки на улицах – дело рук исламских экстремистов. Политолог и автор Телеграм-канала "Черный лебедь" Евгений Рябинин считает, что причинами дестабилизации Казахстана стали внутренние причины, такие как недовольство социально-экономической ситуацией и низким качеством жизни, и внешние причины, к примеру, концентрация в регионе Центральной Азии исламских экстремистов из стран Ближнего Востока. По информации эксперта, после того, как боевики ИГИЛ потерпели поражение в Сирии и Ираке, они направились в страны, где есть перспективы подзаработать и радикализировать ситуацию.

По мнению Евгения Рябинина, Казахстан в этом плане весьма привлекателен благодаря обширным запасам полезных ископаемых, включая нефть, золото, уран. Эксперт полагает, что нынешние беспорядки – это попытка снести существующую политическую систему Казахстана. Рябинин допускает, что заказчики и кураторы радикальных элементов хотят проверить, насколько серьезный отпор способны оказать им светские власти стран Центральной Азии и насколько реально взять регион под свой контроль и действовать так же, как в Сирии и Ираке.

Однако нужно понимать, что в самом Казахстане влияние исламских экстремистов не такое уж сильное как в Афганистане или Сирии и Ираке. Фундаментальный ислам популярен среди маргинализированной сельской бедноты на юге страны, которые находятся вне политических процессов. Казахстанское общество – светское по своей сути.

Политолог, один из основателей аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко и директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик видят предпосылки политического кризиса в Казахстане сугубо в социально-экономических проблемах, которые зрели в казахстанском обществе уже давно, и не считают доминирующим фактор исламского экстремизма.

По мнению Юрия Романенко, повышение цен на СУГ стало последней каплей в чаше терпения казахстанского общества, где очень большой разрыв между богатыми представителями влиятельных кланов и среднестатистическими гражданами. Например, в ведении зятя Назарбаева, председателя Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева находится весь нефтегазовый комплекс республики и автозаправочные станции.

По информации Виталия Кулика, движущей силой протестов являются сельские казахи из южных районов, рожденные в 90-х, которые занимаются сельским хозяйством, выживают на самозахваченных землях, некоторые из них связаны с криминалитетом. Эти люди представляют самую многочисленную демографическую прослойку казахстанского общества и оказались вне политики и управления страной без перспектив для самореализации и обречены на вечную нищету. Однако, как пояснил эксперт, в протестах также участвуют представители интеллигенции, нефтяники, айтишники, предприниматели, которые не довольны процветающей коррупцией, кумовством и отсутствием свободной конкуренции в стране.

Скорее всего, подлинной причиной политического криза в Казахстане стали разборки между двумя влиятельными кланами, которые не поделили власть и использовали протесты в своих интересах. Как сообщил Виталий Кулик со ссылкой на своих инсайдеров из Казахстана, противоречия между Токаевым и Назарбаевым существуют давно. После отставки с поста президента Назарбаев рассчитывал, что его преемник Токаев, в прошлом председатель Сената, будет карманным президентом и делать то, что скажет он, а следующим президентом станет его племянник – бывший заместитель председателя Комитета Нацбезопасности Самат Абиш. Под контролем Назарбаева на посту председателя Совета безопасности оставался силовой блок, а его люди возглавляли ключевые ведомства.

Вероятно, Токаев использовал стихийные акции протеста, чтобы выстроить свою вертикаль власти и сместил Назарбаева и его соратников под предлогом выполнения требований протестующих. Аналитик Петр Шевченко полагает, что последовавшее вооруженное восстание, погромы, акты мародерства – это результат спланированной провокации Абиша, который внедрил в ряды протестующих своих "титушек" и поспособствовал передачи протестующим огнестрельного оружия. Клан Назарбаева хотел с помощью протестующих сместить режим Токаева, у которого недостаточно прочные позиции среди силовиков и бюрократов старой закалки. Неудивительно, почему Токаев действует чрезмерно жестко и попросил о помощи ОДКБ ради сохранения власти.

Следовательно, начало акций протеста в Казахстане было стихийным и общество таким образом выразило свой протест и несогласие с политикой властей. Однако катализатором погромов и насилия стали дрязги между группами влияния Токаева и Назарбаева в госаппарате. Люди бывшего президента попытались сместить президента Токаева руками разъяренной толпы, а затем вернуть власть, но у них ничего не получилось.





Кому выгодна дестабилизация Казахстана?





Вряд ли за акциями протеста стоял Запад. Политический кризис в Казахстане не выгоден США и Великобритании. Американские и британские компании годами сотрудничали с режимом Назарбаева и добывали там нефть. Демократизация Казахстана невозможна, так как в стране нет реальной действенной оппозиции авторитарному режиму, а диссиденты находятся в изгнании и не пользуются большим влиянием в обществе.

Дестабилизация Казахстана не выгодна и Китаю. Через Казахстан проходят контейнерные железнодорожные маршруты в рамках китайского проекта "Новый шелковый путь". К тому же, китайцы стабильно импортируют казахстанскую нефть.

Фактически, победителем из политического кризиса в Казахстане вышла Россия, которая использовала временную миссию ОДКБ, чтобы усилить зависимость режима Токаева от российской помощи в сфере безопасности и потеснить влияние других "игроков" в Центральной Азии. По мнению политического эксперта Виталия Кулика, Россию больше устраивает Токаев во главе Казахстане, чем кто-либо из клана Назарбаева.

Президент Токаев способствует укреплению присутствия российского бизнеса в ключевых секторах экономики Казахстана. В 2021 году российская нефтяная компания "Лукойл" и "КазМунайГаз" подписали соглашение о совместном освоении месторождений Каламкас-море и Хазар на шельфе Каспийского моря, а российский железнодорожный оператор "РЖД-Логистика" открыл филиал в Казахстане. Планируется участие "РЖД-Логистика" в доставке агропродукции из Казахстана в Узбекистан и Китай. К тому же, в собственности "Росатома" находится канадская фирма Uranium One, которая добывает уран в Казахстане. В прошлом году Сенат Казахстана одобрил продление аренды Россией стратегически важного космодрома Байконур до 2050 года.

Назарбаев проводил многовекторную внешнюю политику и, несмотря на членство Казахстана в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, уравновешивал отношения с РФ сотрудничеством с США, Великобританией, Китаем в энергетической сфере. Именно Назарбаев пустил американцев и британцев на нефтяные месторождения Казахстана. В последние годы Казахстан сближается с Турцией, которая является конкурентом России в Центральной Азии и рассматривает регион в качестве ареала своих интересов. Турки видят Казахстан в качестве участника перспективного союза тюркоязычных народов Великий Туран.

Российские военные и их коллеги по ОДКБ подстраховали Токаева, взяли под охрану стратегические объекты, пока казахстанские силовики противостояли протестующим. По информации политического эксперта Виталия Кулика, спецназ ГРУ помог казахстанским силовикам организовать отпор вооруженным протестующим в Алматы.

Как показало дальнейшее развитие событий, угодный России Токаев сохранил и укрепил власть, а клан Назарбаева остался "за бортом" политики. Должностей лишились соратники Назарбаева, в том числе глава Комитета Нацбезопасности Карим Масимов и его заместитель Самат Абиш, госсекретарь Крымбек Кушербаев, ответственный за разработку внешнеполитической стратегии, руководитель Агентства стратегического планирования и реформ Кайрат Калимбетов. Вместо них Токаев поставил своих людей и сформировал новое правительство. После начала протестов Казахстан покинули лояльные к Назарбаеву бизнесмены, такие как его зять Тимур Кулибаев, акционер горнодобывающего холдинга Eurasian Resources Group Патох Шодиев, президент высокотехнологичной компании Fincraft Group Кенес Ракишев.





Экспансия России в Центральной Азии





России выгодно расставить своих людей "у руля" центральноазиатских республик. В чем-то россияне позаимствовали опыт США в Афганистане, куда они ввели войска в 2001 году для борьбы с терроризмом. Казахстан – это лишь один пазл в мозаике России в Центральной Азии. В 2020 году на фоне акций протеста в Киргизии из тюрьмы был освобожден оппозиционный политик Садыр Жапаров, который выиграл президентские выборы в 2021 году и признал РФ основным партнером. В зависимости от России уже много лет находится Таджикистан, где, как и в Киргизии, у РФ есть военные объекты.

Управляемый хаос в регионе позволит поставить вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ, откуда республика дважды выходила. Москве интересно возвращение в орбиту своего влияния нейтрального Туркменистана, который участвует в невыгодном для "Газпрома" проекте Транскаспийского газопровода, что в случае реализации позволит поставлять туркменский природный газ в ЕС в обход территории РФ по дну Каспийского моря и затем транзитом через Азербайджан, Грузию и Турцию.

В качестве предлога для применения силы в Центральной Азии Россия может использовать борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом. По данным президента Таджикистана Эммомали Рахмона, в странах Центральной Азии существует до 40 лагерей исламских экстремистов общей численностью в 6 тыс. человек.

Политолог Евгений Рябинин не исключает усиления террористической угрозы в Казахстане в обозримом будущем и полагает, что ОДКБ необходимо ликвидировать лагеря экстремистов во всех странах Центральной Азии.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал об атлантическом кризисе: чего ждать Украине от переговоров России и НАТО.

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