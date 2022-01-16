Кризис в Казахстане: причины и последствия политической дестабилизации

Рубрики
МЕНЮ
Георгий Кухалейшвили
В течение первой недели 2022 года Казахстан погрузился в политический кризис, который сопровождался масштабными погромами, ожесточенными перестрелками, разгонами акций протеста на улицах Алматы, Актау и в ряде других городов на юге и западе страны. Апофеозом кризиса стал ввод в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева вооруженной группировки под эгидой ОДКБ численностью свыше 3 тыс. человек при участии военнослужащих из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана. "Комментарии" разбирались в причинах политического кризиса в Казахстане и в чьих интересах политические пертурбации в богатой нефтью стране.
В Казахстане снесли памятник Назарбаеву. Фото: УНН
Все началось с акции протеста 2 января в городе нефтяников Жанаозен против повышения на 50% цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), который используется для заправки автомобилей и отопления. За несколько дней митинги распространились на Атырау, Алматы, Актау и другие крупные города, на которых выдвигались политические требования отправить в отставку председателя Совета безопасности и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, весь состав правительства, провести реформы.
Однако даже после того, как Назарбаев ушел в отставку, а Токаев распустил правительство, распорядился удовлетворить экономические требования протестующих, предоставить новые льготы и субсидии, люди не стали расходиться по домам, а акции протеста превратились в жестокую кровавую бойню. По казахстанским городам пронеслись толпы мародеров. В руках протестующих появилось оружие, вплоть до пулеметов и гранатометов.
По одной версии, дестабилизация Казахстана и беспорядки на улицах – дело рук исламских экстремистов. Политолог и автор Телеграм-канала "Черный лебедь" Евгений Рябинин считает, что причинами дестабилизации Казахстана стали внутренние причины, такие как недовольство социально-экономической ситуацией и низким качеством жизни, и внешние причины, к примеру, концентрация в регионе Центральной Азии исламских экстремистов из стран Ближнего Востока. По информации эксперта, после того, как боевики ИГИЛ потерпели поражение в Сирии и Ираке, они направились в страны, где есть перспективы подзаработать и радикализировать ситуацию.
По мнению Евгения Рябинина, Казахстан в этом плане весьма привлекателен благодаря обширным запасам полезных ископаемых, включая нефть, золото, уран. Эксперт полагает, что нынешние беспорядки – это попытка снести существующую политическую систему Казахстана. Рябинин допускает, что заказчики и кураторы радикальных элементов хотят проверить, насколько серьезный отпор способны оказать им светские власти стран Центральной Азии и насколько реально взять регион под свой контроль и действовать так же, как в Сирии и Ираке.
Однако нужно понимать, что в самом Казахстане влияние исламских экстремистов не такое уж сильное как в Афганистане или Сирии и Ираке. Фундаментальный ислам популярен среди маргинализированной сельской бедноты на юге страны, которые находятся вне политических процессов. Казахстанское общество – светское по своей сути.
Политолог, один из основателей аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко и директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик видят предпосылки политического кризиса в Казахстане сугубо в социально-экономических проблемах, которые зрели в казахстанском обществе уже давно, и не считают доминирующим фактор исламского экстремизма.
По мнению Юрия Романенко, повышение цен на СУГ стало последней каплей в чаше терпения казахстанского общества, где очень большой разрыв между богатыми представителями влиятельных кланов и среднестатистическими гражданами. Например, в ведении зятя Назарбаева, председателя Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева находится весь нефтегазовый комплекс республики и автозаправочные станции.
По информации Виталия Кулика, движущей силой протестов являются сельские казахи из южных районов, рожденные в 90-х, которые занимаются сельским хозяйством, выживают на самозахваченных землях, некоторые из них связаны с криминалитетом. Эти люди представляют самую многочисленную демографическую прослойку казахстанского общества и оказались вне политики и управления страной без перспектив для самореализации и обречены на вечную нищету. Однако, как пояснил эксперт, в протестах также участвуют представители интеллигенции, нефтяники, айтишники, предприниматели, которые не довольны процветающей коррупцией, кумовством и отсутствием свободной конкуренции в стране.
Скорее всего, подлинной причиной политического криза в Казахстане стали разборки между двумя влиятельными кланами, которые не поделили власть и использовали протесты в своих интересах. Как сообщил Виталий Кулик со ссылкой на своих инсайдеров из Казахстана, противоречия между Токаевым и Назарбаевым существуют давно. После отставки с поста президента Назарбаев рассчитывал, что его преемник Токаев, в прошлом председатель Сената, будет карманным президентом и делать то, что скажет он, а следующим президентом станет его племянник – бывший заместитель председателя Комитета Нацбезопасности Самат Абиш. Под контролем Назарбаева на посту председателя Совета безопасности оставался силовой блок, а его люди возглавляли ключевые ведомства.
Вероятно, Токаев использовал стихийные акции протеста, чтобы выстроить свою вертикаль власти и сместил Назарбаева и его соратников под предлогом выполнения требований протестующих. Аналитик Петр Шевченко полагает, что последовавшее вооруженное восстание, погромы, акты мародерства – это результат спланированной провокации Абиша, который внедрил в ряды протестующих своих "титушек" и поспособствовал передачи протестующим огнестрельного оружия. Клан Назарбаева хотел с помощью протестующих сместить режим Токаева, у которого недостаточно прочные позиции среди силовиков и бюрократов старой закалки. Неудивительно, почему Токаев действует чрезмерно жестко и попросил о помощи ОДКБ ради сохранения власти.
Следовательно, начало акций протеста в Казахстане было стихийным и общество таким образом выразило свой протест и несогласие с политикой властей. Однако катализатором погромов и насилия стали дрязги между группами влияния Токаева и Назарбаева в госаппарате. Люди бывшего президента попытались сместить президента Токаева руками разъяренной толпы, а затем вернуть власть, но у них ничего не получилось.
Вряд ли за акциями протеста стоял Запад. Политический кризис в Казахстане не выгоден США и Великобритании. Американские и британские компании годами сотрудничали с режимом Назарбаева и добывали там нефть. Демократизация Казахстана невозможна, так как в стране нет реальной действенной оппозиции авторитарному режиму, а диссиденты находятся в изгнании и не пользуются большим влиянием в обществе.
Дестабилизация Казахстана не выгодна и Китаю. Через Казахстан проходят контейнерные железнодорожные маршруты в рамках китайского проекта "Новый шелковый путь". К тому же, китайцы стабильно импортируют казахстанскую нефть.
Фактически, победителем из политического кризиса в Казахстане вышла Россия, которая использовала временную миссию ОДКБ, чтобы усилить зависимость режима Токаева от российской помощи в сфере безопасности и потеснить влияние других "игроков" в Центральной Азии. По мнению политического эксперта Виталия Кулика, Россию больше устраивает Токаев во главе Казахстане, чем кто-либо из клана Назарбаева.
Президент Токаев способствует укреплению присутствия российского бизнеса в ключевых секторах экономики Казахстана. В 2021 году российская нефтяная компания "Лукойл" и "КазМунайГаз" подписали соглашение о совместном освоении месторождений Каламкас-море и Хазар на шельфе Каспийского моря, а российский железнодорожный оператор "РЖД-Логистика" открыл филиал в Казахстане. Планируется участие "РЖД-Логистика" в доставке агропродукции из Казахстана в Узбекистан и Китай. К тому же, в собственности "Росатома" находится канадская фирма Uranium One, которая добывает уран в Казахстане. В прошлом году Сенат Казахстана одобрил продление аренды Россией стратегически важного космодрома Байконур до 2050 года.
Назарбаев проводил многовекторную внешнюю политику и, несмотря на членство Казахстана в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, уравновешивал отношения с РФ сотрудничеством с США, Великобританией, Китаем в энергетической сфере. Именно Назарбаев пустил американцев и британцев на нефтяные месторождения Казахстана. В последние годы Казахстан сближается с Турцией, которая является конкурентом России в Центральной Азии и рассматривает регион в качестве ареала своих интересов. Турки видят Казахстан в качестве участника перспективного союза тюркоязычных народов Великий Туран.
Российские военные и их коллеги по ОДКБ подстраховали Токаева, взяли под охрану стратегические объекты, пока казахстанские силовики противостояли протестующим. По информации политического эксперта Виталия Кулика, спецназ ГРУ помог казахстанским силовикам организовать отпор вооруженным протестующим в Алматы.
Как показало дальнейшее развитие событий, угодный России Токаев сохранил и укрепил власть, а клан Назарбаева остался "за бортом" политики. Должностей лишились соратники Назарбаева, в том числе глава Комитета Нацбезопасности Карим Масимов и его заместитель Самат Абиш, госсекретарь Крымбек Кушербаев, ответственный за разработку внешнеполитической стратегии, руководитель Агентства стратегического планирования и реформ Кайрат Калимбетов. Вместо них Токаев поставил своих людей и сформировал новое правительство. После начала протестов Казахстан покинули лояльные к Назарбаеву бизнесмены, такие как его зять Тимур Кулибаев, акционер горнодобывающего холдинга Eurasian Resources Group Патох Шодиев, президент высокотехнологичной компании Fincraft Group Кенес Ракишев.
России выгодно расставить своих людей "у руля" центральноазиатских республик. В чем-то россияне позаимствовали опыт США в Афганистане, куда они ввели войска в 2001 году для борьбы с терроризмом. Казахстан – это лишь один пазл в мозаике России в Центральной Азии. В 2020 году на фоне акций протеста в Киргизии из тюрьмы был освобожден оппозиционный политик Садыр Жапаров, который выиграл президентские выборы в 2021 году и признал РФ основным партнером. В зависимости от России уже много лет находится Таджикистан, где, как и в Киргизии, у РФ есть военные объекты.
Управляемый хаос в регионе позволит поставить вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ, откуда республика дважды выходила. Москве интересно возвращение в орбиту своего влияния нейтрального Туркменистана, который участвует в невыгодном для "Газпрома" проекте Транскаспийского газопровода, что в случае реализации позволит поставлять туркменский природный газ в ЕС в обход территории РФ по дну Каспийского моря и затем транзитом через Азербайджан, Грузию и Турцию.
В качестве предлога для применения силы в Центральной Азии Россия может использовать борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом. По данным президента Таджикистана Эммомали Рахмона, в странах Центральной Азии существует до 40 лагерей исламских экстремистов общей численностью в 6 тыс. человек.
Политолог Евгений Рябинин не исключает усиления террористической угрозы в Казахстане в обозримом будущем и полагает, что ОДКБ необходимо ликвидировать лагеря экстремистов во всех странах Центральной Азии.
Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал об атлантическом кризисе: чего ждать Украине от переговоров России и НАТО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости