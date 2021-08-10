Кризис в Афганистане: почему исламские экстремисты взяли реванш

Пока США и их партнеры выводят войска из Афганистана, боевики исламистского движения "Талибан" захватывают новые территории. На днях под контроль талибов перешли административные центры провинций Кундуз, Нимроз, Джаузджан. По данным китайского издания "Синьхуа", 8 августа они захватили провинцию Талукан. "Талибан" контролирует 80-85% территории Афганистана.



Кризис в Афганистане. Фото из открытых источников

Американские войска покинут Афганистан до 31 августа 2021 года по решению президента США Джо Байдена. Примеру американцев следуют военнослужащие из 37 государств, участвующих в операции "Решительная поддержка", целью которой является предоставление помощи афганским силовикам. Украинский контингент в количестве 21 военнослужащего покинул страну 5 июня.

"Комментарии" разбирались, почему после 20 лет кровопролитной войны США оставляют правительство президента Ашрафа Гани один на один с непредсказуемым противником и к каким последствиям для международной безопасности приведет конфликт в Афганистане.





Чего хотят талибы?

Талибы желают получить больше рычагов давления на центральное правительство и иметь возможность вести переговоры с президентом Ашрафом Гани с позиции силы и диктовать свои условия насчет будущего развития Афганистана. "Талибан" заинтересован возродить Исламский Эмират Афганистан — теократически частично признанное государство, просуществовавшее с 1996 по 2001 год. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру. Неудивительно, почему более прогрессивные жители крупных афганских городов не в восторге от перспективы прихода к власти талибов.

"Талибан" использовал оплошность администрации Байдена как повод для начала наступления. В 2020 году США и "Талибан" заключили мирный договор в катарской столице Дохе, согласно которому иностранные войска должны были покинуть Афганистан до 1 мая 2021 года при условии участия талибов в переговорах с центральным правительством об постконфликтном устройстве страны, прекращении огня и отказе от предоставления убежища международным террористам. Ведь поводом для начала военной операции США в Афганистане и отстранения талибов от власти в конце 2001 года стало нахождение на территории страны лагерей террористической организации "Аль-Каида", ответственной за теракты 11 сентября в Нью-Йорке.

Однако США и их партнеры не успели вовремя вывести войска из Афганистана. С приходом к власти в Америке Джо Байдена сначала сроки сдвинули до 11 сентября 2021 года, но по мере ухудшения ситуации в сфере безопасности дату вывода войск перенесли на 31 августа. Рассматривалась возможность оставить в стране несколько сотен американских или турецких военных для охраны аэропорта в Кабуле в интересах работников дипломатических представительств. Талибы выступили категорически против таких идей.

До недавнего времени талибы захватывали преимущественно небольшие населенные пункты и деревни. "Талибан" захватывает торговые и транспортные пути, крупные пограничные переходы, чтобы отрезать крупные города и столицу Кабул от внешнего мира. Талибы взымают таможенные пошлины с ввозимых в страну товаров. Например, погранпереход "Ислам Кала" на границе с Ираном приносит свыше 20 млн долларов в месяц. Под контролем талибов находится погранпереход "Спин Болдак" — основные торговые ворота в Пакистан. Талибы усилили свое присутствие на севере Афганистана, где проживают общины таджиков и узбеков, которые в 90-х организовали сопротивление исламским экстремистам.

В свете недавнего захвата талибами городов Кундуз, Сари-Пуль, Талокан, Шеберган не исключено, что со временем они возьмут в окружение Кабул. В 1996 году они взяли столицу без боя. В конце июля 2021 года талибы обесточили Кабул, взорвав линию электропередач в провинции Баглан. С другой стороны, свержение светского правительства в Кабуле не лучшее решение для самих талибов. Они рискуют оказаться в международной изоляции, что явно не входит в их планы. Руководство талибов проводит встречи с властями России, Китая, Ирана, Турции, чтобы их воспринимали не как террористов, а как политическую силу. Например, в начале июля лидеры талибов встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве и провели переговоры с правительственной делегации Афганистана в Тегеране.





Почему США выводят войска из Афганистана?

Администрация Байдена продолжает политику экс-президента Дональда Трампа, который обещал американским избирателям завершить "вечные войны". Новый хозяин Овального кабинета не пересмотрел это решение после начала наступления талибов в мае 2021 года. Не повлияло на Байдена и падение Кундуза — третьего по величине административного центра в Афганистане. Американцы ограничиваются авиаударами по базам и скоплениям живой силы талибов, используя авиабазу в Катаре, но больше не участвуют в наземных операциях вместе с афганскими военными. В планах Белого дома открыть военные базы в государствах Центральной Азии, предположительно в Узбекистане или Таджикистане, для поддержки афганских силовиков.

Старший научный сотрудник "Центра безопасности, стратегии и технологий" Ванда Фелбаб-Браун считает здравым решение Байдена о выводе американских военных из Афганистана, так как их нахождение там уже не оправдано и является пустой тратой денег, поскольку США не могут отсрочить неизбежные военно-политические события в этой стране. Эксперт соглашается с точкой зрения, что уход американцев повлечет за собой кровопролитную гражданскую войну, приход к власти "Талибана" и негативные последствия для Афганистана, но уверена в том, что США разумнее использовать свои военные, финансовые и дипломатические и политические ресурсы для решения других вопросов.

Сегодня более насущной проблемой для администрации Байдена является сдерживание военной, технологической и экономической мощи Китая, который воспринимается как основной конкурент США в мире. Американский президент перенаправляет ресурсы с Ближнего и Среднего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. До конца 2021 года большая часть американских военных будет выведена из Ирака. Останется некоторое количество военных инструкторов для поддержки иракских силовиков в борьбе с террористической организацией ИГИЛ. Америка выводит часть военных самолетов и зенитно-ракетных комплексов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Война в Афганистане – "дыра" в бюджете США. "Кладбище" империй поглотило 2 трлн долларов из карманов американских налогоплательщиков. Для сравнения, страховые убытки от терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке были значительно меньше и составили 40 млрд долларов. Байдену нужно собрать более 40 трлн долларов при участии государственных и частных инвесторов со всего мира для реализации плана Build Back Better World. План предусматривает финансирование инфраструктурных проектов в демократических странах с малым и средним национальным доходов в качестве альтернативы китайской инициативе "Один пояс, один путь". Кроме того, его национальный план по преодолению последствий пандемии коронавируса, развитию инфраструктуры, сферы образования, созданию новых рабочих мест и декарбонизации экономики США требует 7 трлн долларов.

За 20 лет своего присутствия в Афганистане американцам так и не удалось построить там полноценное национальное демократическое государство. Действующий президент Ашраф Гани не популярен среди афганцев. В стране процветает коррупция. Влияние центрального правительства на местах незначительное, а реальная власть находится в руках полевых командиров и лидеров кланов. Эксперт "Центра изучения современного Афганистана" Никита Мендкович не исключает возможности распада Афганистана на враждующие провинции.

Несмотря на усилия инструкторов из стран-членов НАТО, боеспособность и моральный дух афганских силовиков оставляет желать лучшего. В 2020 году в Афганистане произошло 1,7 тыс. терактов, которые унесли жизни свыше 8,5 тыс. человек. Чаще всего талибы захватывают новые населенные пункты не в результате боев, а благодаря договоренностям с военными о сдаче.

Война в Афганистане не популярна среди американских обывателей. За 20 лет там погибли более 2,3 тыс. военнослужащих из США, порядка 1,2 тыс. военных из стран-партнеров по коалиции. Во время избирательной кампании Байден, как и его предшественник Трамп, обещал американцам завершить "вечные войны".

Альтернативной точки зрения придерживаются председатель "Американской академии дипломатии", экс-посол США в Афганистане Рональд Нойманн и старший научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет", бывший заместитель американского посла в Афганистане Эрл Энтони Уэйн. Бывшие дипломаты ставят под сомнение решение Байдена об уходе из Афганистана в свете продолжающегося наступления талибов, которые устраивают казни гражданских и игнорируют призывы принять участие в мирных переговорах вопреки условиям соглашения в Дохе.

Нойманн и Уэйн не списывают со счетов афганское сопротивление. По их мнению, у светских афганцев еще есть шанс одержать победу над "Талибаном". Для этого эксперты рекомендуют команде Байдена продолжить оказывать прикрытие с воздуха сухопутным правительственным войскам в боях с боевиками и организовать в Афганистане тренировочную миссию как в Ираке. Эксперты уверены, что падение режима Ашрафа Гани приведет к плачевным последствиям для международной безопасности.





Глобальные последствия

Гражданское противостояние в Афганистане спровоцирует новые потоки беженцев и усугубит глобальный миграционный кризис. Сегодня Афганистан переживает экономический и гуманитарный кризис. Более 18 млн афганским гражданам нужна помощь. Три миллиона детей живут впроголодь. С начала года не менее 360 тыс. афганцев покинули свои дома в районах, где идут бои между талибами и правительственными войсками. В этом году положение дел в Афганистане усугубили сильные засухи, от которых пострадало 80% территории страны. Многие граждане испытывают нехватку воды и продовольствия.

В Турцию и ЕС могут хлынуть новые толпы беженцев. Власти Турции возводят заградительные сооружения на границе с Ираном, куда бегут пострадавшие от войны афганцы. В 2020 году на турецко-иранской границе были задержаны около 105 тыс. беженцев. Сегодня в мире зарегистрировано 2,6 млн беженцев из 38-миллионного Афганистана и они представляют вторую по численности этническую группу среди соискателей политического убежища в Европе. С серьезным вызовом столкнулись Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран. Десятки отступающих афганских военных незаконно перешли их границы. Больше всего силовиков бежали в Таджикистан (свыше 1,5 тыс. человек).

Вдохновленные успехом талибов в Афганистане, радикальные исламисты стран Центральной Азии могут осуществить попытки госпереворотов. Власти Узбекистана преследуют связанную с ИГИЛ террористическую организацию "Исламское движение Узбекистана", которая выступает за исламизацию центрально-азиатских республик. Боевики организации в 90-х участвовали в гражданской войне в Таджикистане на стороне исламской оппозиции, в 1999 году вторглись на территорию Киргизии и вступили в бой с местными силовиками, воевали против США и их партнеров в Афганистане.

Исламистское подполье существует в Таджикистане. В 2015 году генерал Абдухалим Мирзо Назарзода, который в годы гражданской войны воевал в рядах исламистской Объединенной таджикской оппозиции, организовал вооруженный антиправительственный мятеж. Не удивительно, почему руководство Таджикистана запросило помощь у России по линии ОДКБ.

Дестабилизация Афганистана не выгодна Китаю. Китайские спецслужбы ведут борьбу с "Исламским движением Восточного Туркестана", которое заинтересовано создать исламское государство в Синцзян-Уйгурском автономном районе, обратить китайцев в ислам и подозревается в связях с "Аль-Каидой" и "Талибаном". Хотя сами талибы не рассматривают экспансию в соседние страны в качестве приоритета.

В условиях гражданской войны и анархии в Афганистане настанут "золотые" времена для наркоторговцев. Эта страна считается одним из крупнейших производителей опиумного мака и вместе с Ираном и Пакистаном образует так называемый золотой полумесяц наркоторговли на Среднем Востоке. В условиях нищеты и разрухи крестьянам выгодно выращивать дорогое сырье для производства наркотиков. В 2008 году, в разгар американского вторжения в Афганистан, там производилось 90% опиума, поступающего на мировой рынок. В 2020 году посевные площади мака составили 224 тыс. гектаров и увеличились на 37% по сравнению с позапрошлым годом.

Уход иностранных войск из Афганистана не принесет долгожданного мира в многострадальную страну, а лишь усугубит ее проблемы и обернется новыми вызовами для международной безопасности.

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