Китайский сателлит: куда повернут новые власти Афганистана

Накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке исламистское движение "Талибан" сформировало собственное правительство. По иронии судьбы, министерские портфели получили международные преступники, как, например, лидер террористической организации "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани, которому достался пост министра внутренних дел. "Комментарии" разбирались, какой курс будет проводить Исламский эмират Афганистан и кто станет приоритетными партнерами нового теократического режима.



Смена власти в Афганистане. Фото из открытых источников





Как изменится Афганистан?





После прихода к власти талибов Афганистан стал третьим в мире теократическим государством, которым руководит духовное лицо, а церковь не отделена от государства. До недавнего времени в мире было два таких государства – Ватикан во главе с Папой Римским Франциском, возглавляющим Римско-католическую церковь, и Исламская Республика Иран во главе с аятоллой Али Хаменеи, лидером иранских мусульман-шиитов.

В Афганистане господствует ислам суннитского толка, а его новый правитель, 60-летний богослов Мавлави Хайбатулла Ахундзада – личность не публичная и до недавнего времени ходили слухи, что он умер от коронавируса. Теперь он носит титул Амир аль-муминин (повелитель правоверных) как арабские халифы, концентрировавшие в своих руках светскую и духовную власть.

Ахундзада возглавляет "Талибан" с 2016 года. Он родился в кишлаке недалеко от Кандагара в семье имама мечети Мухаммада Ахунда. До вступления в ряды "Талибана" в 1994 году он возглавлял медресе (духовное учебное заведение) в пакистанском городе Кветта, а в 80-х принимал участие в Афганской войне против советских войск на стороне моджахедов. Ахундзада выполнял в "Талибане" функции духовного лидера и судьи.



Кто признает режим талибов?





Под вопросом признание нового политического режима в Афганистане со стороны международного сообщества. Власти Китая, Пакистана, России, Саудовской Аравии, США допускают возможность признания правительства в том случае, если они будут уважать основные свободы и права человека. Как показывает практика, этого не произошло. Талибы проигнорировали требование международного сообщества включить в состав правительства представителей всех групп населения Афганистана. Ключевые посты заняли участники движения, а управление страной будет осуществляться в соответствии с нормами шариата (исламское право).

Они ограничили права женщин: не стали запрещать им посещать школы и университеты, ходить на работу, включая госслужбу, но запретили находиться в одних классах и аудиториях с мужчинами и занимать высшие руководящие должности, в том числе в правительстве. Исламисты вторгаются в жилища афганцев и забирают девочек старше 12 лет, чтобы выдать их замуж за боевиков. Не обошлось и без убийств. Экстремисты до смерти забили прикладами женщину, которая отказалась приготовить им поесть, убили беременную сотрудницу полиции и устроили охоту на проституток, что подлежат казни с точки зрения их устоев. Акции протеста недовольных афганцев жестоко подавляются.

В период существования Исламского эмирата Афганистан в 1996-2001 годах его признали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако после вооруженной интервенции США в конце 2001 года эти страны разорвали с талибами дипломатические отношения. Все же эксперты Маргарет Бешир и Гита Мохан сходятся во мнении, что с течением времени правительство "Талибана" признают Китай, Россия, Пакистан, Иран, Катар, Турция. Во всяком случае талибы пригласили представителей этих стран на церемонию инаугурации правительства. Пекин, Москва и Исламабад сохранили свои дипломатические миссии в Кабуле. Де-факто все эти страны уже давно находятся в контакте с новыми афганскими властями.

Неоднозначна позиция Индии. Российский историк Сергей Лунев уверен, что эта страна пострадает от прихода талибов к власти в Афганистане, так как они поддерживают тесные отношения с Пакистаном, ее геополитическим противником. Бытует мнение, что пакистанские спецслужбы стоят у истоков формирования "Талибана". Глава межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид стал первым иностранным официальным лицом, посетившим Кабул после прихода к власти талибов. В годы войны с американцами лидеры "Талибана" скрывались на территории Пакистана. По мнению Лунева, во время гражданской войны в Афганистане в 90-х Индия поддерживала "Северный альянс" – коалицию полевых командиров, которые объединились в борьбе против талибов и контролировали северные регионы страны.

Другого мнения придерживается замдиректора американского "Центра Вильсона" Майкл Кугельман. По его информации, в течении последних месяцев индийское руководство пытается наладить контакты с талибами и отойти от политики прошлых лет. Индийцы инвестировали в инфраструктурные проекты в Афганистане и выделили 2 млрд долл. на восстановление страны. В ноябре 2020 года Индия анонсировала еще 150 дополнительных проектов, на реализацию которых собиралась выделить 80 млн долл.

Запад вряд ли установит дипломатические отношения с талибами. Страны Америки и Европы отозвали своих дипломатов из Кабула. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали международное сообщество не торопиться с признанием нового правительства Афганистана. Запад потерял рычаги влияния на Афганистан. Предложение Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля насчет формирования правительства Афганистана в изгнании, которое бы выступало в качестве посредника в отношениях талибов с внешним миром, не было услышано. В любом случае Боррель не отказывается от идеи диалога с исламистами.





Кому нужны исламисты в Афганистане?





Смена власти в Афганистане и вывод американских войск выгодны Китаю, России и Ирану. Фактически администрация президента Джо Байдена оставила в Афганистане геополитический вакуум, который заполнят региональные игроки. Для указанных стран захват власти талибами воспринимается как меньшая проблема, нежели присутствие группировки войск НАТО недалеко от их рубежей. Даже соседний Пакистан, который в течении десятилетий извлекал выгоду от стратегического сотрудничества с США и Китаем, впал в немилость Вашингтона в годы президентства Дональда Трампа, обвиняющего его руководство в неэффективной контртеррористической деятельности и впустую потраченных миллиардах долларов на развитие сектора безопасности.

Наибольшую выгоду от прихода к власти талибов извлекает Китай, который пытался наладить с их режимом торгово-экономическое сотрудничество еще в далеком 2001 году. Тогда этому помешали теракты 11 сентября в Нью-Йорке и последовавшая интервенция США для борьбы с "Аль-Каидой". Индийский геостратег Брахма Челлани считает, что сейчас Поднебесная налаживает отношения с "Талибаном", чтобы обезопасить реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане, а также чтобы они не оказывали поддержку мусульманам-сепаратистам Синцзян-Уйгурского автономного района (Китай).

Китай строит в Афганистане автомобильные и железные дороги, линии электропередач, разрабатывает месторождения полезных ископаемых и рассматривает такие проекты как продолжение своего инфраструктурного проекта "Китайско-пакистанский экономический коридор".

Афганистан – это перевалочный пункт из Центральной в Южную Азию и в регион Среднего Востока. Пресс-секретарь "Талибана" Забиулла Муджахид 1 сентября назвал Китай основным партнером Афганистана, так как его руководство готово вкладывать деньги в развитие страны, и поприветствовал сотрудничество двух стран в возрождении "Шелкового пути". Новым "Шелковым путем" называют транспортные коридоры, пересекающие страны, участвующие в глобальной инициативе "Один пояс, один путь", с помощью которой Китай усиливает свое влияние в ключевых регионах мира. В 2020 году КНР инвестировала свыше 100 млн долларов в проекты на территории Афганистана, что почти на 160% больше, чем в 2019 году.

К тому же через Афганистан планируется проложить два газопровода из Туркменистана в Индию, Пакистан и Китай, которые отвечают интересам российской компании "Газпром". Туркменский природный газ планируется вывести на рынок Европы в случае реализации проекта Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря и далее транзитом через Азербайджан, Грузию и Турцию. У российского газа появится серьезный конкурент. Если Россия и Китай построят один из альтернативных газопроводов, то они сумеют повернуть в другом направлении порядка 30 млрд куб.м туркменского газа, которым планируется наполнять Транскаспийский газопровод.

С точкой зрения Челлани не согласен эксперт Высшей школы экономики Василий Кашин. По мнению аналитика, у Китая не было серьезной заинтересованности в победе талибов в войне в Афганистане из-за опасений в том, что они поддержат уйгурских исламистов в Синцзян-Уйгурском автономном районе, которые хотят создать свое государство. Однако с мнением Кашина можно поспорить. Во время визита делегации талибов в китайский город Тяньцзинь в июле 2021 года они заверили главу МИД КНР Ван И, что они не будут представлять угрозу соседним странам.

По крайней мере, дестабилизация обстановки в регионе не выгодна самой верхушке "Талибана", у которой есть все шансы зарабатывать миллиарды долларов на транзите природного газа и китайских товаров. Скорее всего, Афганистан будет выполнять роль регионального сателлита Китая, а не "гавани" для террористов. Второй вариант однажды не сработал и привел к кровопролитной затяжной войне с США. Вряд ли талибы собираются наступать на те же грабли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о кризисе в Афганистане и почему исламские экстремисты взяли реванш. "Комментарии" разбирались, к каким последствиям для международной безопасности может привести этот конфликт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!