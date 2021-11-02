Франко-британский кризис: чем Борис Джонсон разозлил французских рыбаков

В отношениях Великобритании и Франции разгорелся скандал вокруг рыболовного промысла в проливе Ла-Манш. Париж обвиняет Лондон и его коронное владение Джерси в безосновательном сокращении выдачи французским рыбакам лицензий на вылов рыбы в британских водах. Стороны обмениваются жесткими заявлениями. Французские правоохранители арестовали британское рыболовецкое судно, а в МИД Великобритании вызвали посла Франции для прояснения ситуации. "Комментарии" разбирались, какие противоречия в отношениях Великобритании и Франции спровоцировал Brexit и какими могут быть последствия кризиса для европейской безопасности.

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters



Почему Лондон и Париж не поделили рыбу?





Одним из аргументов кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза было стремление избавиться от засилья в британских водах рыбаков из других стран Европы. Согласно правилам Единой европейской политики в сфере рыбного промысла, рыбаки из стран-членов ЕС имеют равный доступ в воды всех участников союза. Ежегодно на уровне министров страны-члены ЕС договариваются о том, каких пород рыбы можно вылавливать больше, а каких — меньше. Такие "правила игры" существуют с 70-х.

По данным аналитиков Оливера Барнса и Криса Морриса, в 2019 году рыбаки из Исландии (не участвует в ЕС), Испании, Нидерландов выловили 130 тыс. тонн рыбы в водах Великобритании, что составляет 55% от ежегодной квоты на улов. Несмотря на то, что доля рыбной ловки составляет всего лишь 0,02% в ВВП Великобритании, этот промысел является основным источником дохода для тысяч британцев в приморских городах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и рьяно отстаивал интересы рыбаков во время переговоров с ЕС о торговом соглашении в 2020 году. До конца июня 2026 года европейские рыбаки будут иметь доступ в британские воды, но их квота на вылов рыбы сократилась до 15% и ежегодно продолжит сокращаться на 2,5%. Чтобы получить лицензию на вылов рыбы, европейцы должны подтвердить, что они промышляли в водах Туманного Альбиона на протяжении последних лет. Британское коронное владение Джерси получило право самостоятельно управлять своими территориальными водами и вводить ограничения на вылов рыбы для европейцев.

Соединенное Королевство имеет право закрыть доступ в свои воды европейским рыбакам в 2026 году, а ЕС – повысить пошлины на экспортируемую на Общий рынок рыбу и другую продукцию из Туманного Альбиона, ограничить доступ британским рыбакам в свои воды. Половину всего улова Великобритания сбывает в ЕС.

Адаптироваться к новым правилам оказалось непросто. В мае 2021 года 60 французских рыболовецких суден выстроились недалеко от порта Сент-Хелиер на острове Джерси в знак протеста против ограничения доступа в британские воды. Французские рыбаки грозились заблокировать порты на острове.

Возмущение властей Франции вызвало то, что власти Джерси выдали лицензий меньшему количеству французских рыболовецких суден, чем они ожидали. По данным пресс-секретаря правительства Франции Габриэля Аттала, лицензии получили только 50% суден от общего количества заявок. Работы могут лишиться не менее 2 тыс. французов, не считая экипажей 250 судов, по данным "Федерации рыболовов Бретани и Нормандии".

Британцы опровергают обвинения французов и утверждают, что лицензии получили 98% французских судов. Хотя рядом ограничений недовольны и сами британцы. В феврале 2021 года сто рыбаков из Джерси и сочувствующие им провели акцию протеста против ограничений на объемы улова, которые власти острова ввели под предлогом заботы о будущих поколениях.





Чего добивается Франция?





На прошлой неделе министр по делам Европы Клемент Бенуа заявил, что Франция переходит к языку силы и вместе с министром по делам моря Анриком Жирардином пригрозил ввести против Великобритании ответные меры. Париж может закрыть доступ к французским портам для рыболовецких судов англичан или ужесточить их проверки, а также ужесточить санитарный контроль на ввозимые товары британского происхождения, проверки грузовых автомобилей, которые следуют из Великобритании во Францию и обратно. Если правительство консерватора Бориса Джонсона не пойдет на попятную, то Бенуа пригрозил увеличить цены на электроэнергию для Джерси и других Нормандских островов. В частности, 95% электричества в Джерси поставляет Франция по трем подводным кабелям.

Такие суровые меры продиктованы рыболовецким лобби Франции. Председатель "Национального комитета по промыслу морского гребешка" Паскаль Коке заявил, что французам надоело незаконное присутствие британских рыбаков в водах Франции и потому нужно было показать силу. Франция захватила 27 октября два британских судна во французской части Ла-Манша. Экипаж обвинили в незаконном промысле гребешка. Одно из суден находится под арестом в порту Гавра, а от капитана требуют заплатить штраф в размере 87,5 тыс. долларов.

Хоть премьер-министр Борис Джонсон и члены его правительства осудили французских коллег и пообещали жестко отреагировать на захват британских суден, но пошли на определенные уступки. Лондон и Париж договорились при посредничестве Еврокомиссии о выдаче 162 французским судам лицензий на промысел в водах Джерси.

Защита интересов французских рыбаков — не единственная цель, ради которой в Елисейском дворце пошли на обострение отношений с Соединенным Королевством. Такой точки зрения придерживается глава "Национальной федерации объединений рыболовов Великобритании" Барри Дис. Он полагает, что раздутый французами скандал политически мотивирован и связан с подготовкой во Франции к президентским выборам в 2022 году. Президент Франции Эммануэль Макрон не упустил возможности упрекнуть Великобританию в неблагонадежности и нежелании выполнять не выгодные для себя условия торгового соглашения с ЕС.

Судя по всему, Макрон пытается улучшить свои рейтинги пиарясь на противостоянии с Великобританией. По данным опросов Kalman Smooth, с июня 2017 по 15 октября 2021 года поддержка среди французов его деятельности сократилась с 55% до 41%. Популярность харизматичного политика подкосили его сомнительные инициативы по повышению тарифов на электроэнергию и цен на топливо, сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, отмена налога на роскошь, недостаточное внимание системе здравоохранения, следствием чего стали протесты "желтых жилетов" и тяжелые последствия пандемии коронавируса для Франции.

Британия – удобный объект для нападок Макрона. Евроскептик Джонсон, который стремится развивать Соединенное Королевство как самодостаточного глобального игрока, — его полный антипод и их больше не связывает членство в ЕС. Макрон видит во Франции лидера Объединенной Европы и игры мускулами под носом Туманного Альбиона подчеркнут исключительное влияние Парижа без негативных последствий для престижа ЕС.

Brexit создал повод французскому президенту поквитаться с британцами и поиграть на исторически прохладном отношении французов к англичанам. Англичане и французы столетиями проливали кровь в вооруженных конфликтах в борьбе за престолонаследие, влияние в Европе и колонии. Чего стоит Столетняя война 1337-1453 годов. "Рыбный" кризис продемонстрировал, что англо-французскую конкуренцию не сумели искоренить десятилетия европейской интеграции и сотрудничества в рамках НАТО. Сейчас Макрон нарабатывает себе имидж защитника интересов французов и других европейцев, якобы ущемлённых Туманным Альбионом, у которого развязались руки после выхода из ЕС.





Какие последствия ждут НАТО?





Кризис в отношениях Великобритании и Франции наносит еще один удар по единству в НАТО, помимо существующих противоречий между Турцией, Грецией и Францией, Турцией и США, Германией, Польшей и Венгрией. Дело не только в рыбе. Масла в огнь подливает недавний скандал вокруг поставки подводных лодок Австралии. После создания США, Великобританией и Австралией нового военно-политического блока AUKUS для сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, французская фирма Naval Group потеряла солидный контракт на поставку дизельных подлодок австралийским морякам.

Вместо этого австралийцы договорились с британцами и американцами построить совместными усилиями более эффективные и автономные атомные подлодки. Экс-премьер-министр Австралии Тони Эббот уверен, что ради сдерживания Китая, Австралии нужно в ближайшее время купить у Великобритании или США атомные подлодки и использовать их, пока не будут построены свои. В Париже восприняли такой демарш как удар в спину и решили поиграть на нервах британцев вопреки заявлениям Джонсона о том, что военный союз Великобритании и Франции остается крепким как скала.

Хотя французы и британцы проводят совместные антитеррористические операции, серия скандалов в двусторонних отношениях портит климат сотрудничества на многостороннем уровне. Кризис в отношениях с Великобританией, членом НАТО с одними из самых боеспособных армий и флотов в мире, будет использоваться Макроном для более интенсивного развития процессов военно-политической интеграции в рамках ЕС ради обеспечения европейской безопасности без участия Вашингтона и Лондона. ЕС создает силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек. "Рыбный" кризис в отношениях Франции и Великобритании может стать еще одной главой в деградации существующей системы безопасности в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о грузинском кризисе и как инцидент из Саакашвили повлияет на Украину.

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