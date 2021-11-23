Украинско-болгарский кризис: почему президент Радев считает Крым российским

На президентских выборах в Болгарии 21 ноября убедительную победу одержал действующий глава государства Румен Радев с результатом 66,7% голосов. Накануне, 18 ноября, во время дебатов со своим оппонентом ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым болгарский президент, рассуждая о вопросах внешней политики, заявил, что санкции ЕС против России не принесли ожидаемых результатов, поскольку Крым остается "российским".



Президент Болгарии Румен Радев. Фото: Интерфакс

После того как в МИД Украины потребовали от Радева опровергнуть свои заявления, акцентировали внимание на том, что его риторика расходится с позицией правительства Болгарии, он признал, что аннексия Крыма идет в разрез с нормами международного права, но политические реалии таковы, что полуостров принадлежит России. "Комментарии" разбирались, почему президент Болгарии подыгрывает российской пропаганде и пренебрежительно относится к проблеме территориальной целостности Украины, где проживает свыше 200 тыс. этнических болгар.





Какое дело болгарам до Крыма?





От Румена Радева стоило ожидать подобных заявлений, поскольку он является сторонником восстановления диалога ЕС и России независимо от того, насколько напряженными являются отношения. Еще во время избирательной кампании 2016 года он критиковал антироссийские санкции, выражал скепсис по поводу укрепления военного присутствия НАТО в Черном море, обещал способствовать укреплению отношений с Россией. Во время дебатов Радев озвучил то, что хотели слышать его избиратели, и противопоставил себя Анастасу Герджикову, кандидатуру которого поддержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Герджиков считает Крым частью Украины и выступает против отмены антироссийских санкций.

Тем не менее у значительного количества болгар нет враждебного отношения к России, хоть они и не считают ее модель развития лучшей альтернативой ЕС и НАТО. Согласно опросу агентства Alpha Research в 2015 году, аннексия Крыма не изменила теплого отношения к русским у 54% болгар.

Директор "Института Европейской политики" Димитар Бечев считает, что болгары симпатизируют России из-за того, что она освободила территорию Болгарии от турецкого ига в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, способствовала созданию государственных институтов возродившегося болгарского государства. Неудивительно, почему российского царя Александра Второго называют "освободителем" и много улиц болгарских городов названы в честь российских политиков, деятелей науки и культуры. Болгары часто владеют русским языком, который до 1990 года преподавали в местных школах.

По информации Alpha Research, 22% болгар в 2014 году хотели вступить в "Евразийский экономический союз", где доминирует Москва, а самые ярые сторонники сближения Болгарии и России поддерживают ультраправую партию "Атака" или "Болгарскую социалистическую партию". На президентских выборах 2016 и 2021 года "Болгарская социалистическая партия" поддержала кандидатуру Румена Радева, а ее лидер Корнелия Нинова выступает за отмену антироссийских санкций.

"Болгарская социалистическая партия" является преемницей Компартии Болгарии, которая ориентировалась на Москву в годы "холодной войны". Политический эксперт Бостонского университета Андрей Грашкин обращает внимание на тот факт, что видные представители политической, экономической и интеллектуальной элиты Болгарии учились в российских вузах. Это касается таких авторитетных членов "Болгарской социалистической партии" как бывший премьер-министр Сергей Станишев, ныне покойный экс-премьер-министр и экс-представитель "Газпрома" в российско-болгарском совместном предприятии Topenergy Андрей Луканов. Неслучайно Болгарию шутливо называли "16-й республикой Советского Союза".





Какие у России интересы в Болгарии?





Чрезмерно "доброжелательное" отношение болгар и их руководства к России продиктовано экономическими интересами. По мнению директора "Института Европейской политики" Димитара Бечева, антироссийские санкции вызывают у большинства болгар опасения негативных экономических последствий для своей страны. Россия занимает первое место среди партнеров Болгарии по импорту за счет поставок нефти и природного газа. Доля углеводородов в импорте из РФ составляет 76,4%. По информации политического эксперта Бостонского университета Андрея Грашкина, РФ финансировала движения противников добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пластов ради сохранения монополии "Газпрома" на местном газовом рынке.

Российская компания ТВЕЛ полностью покрывает потребности страны в ядерном топливе, а в собственности "Лукойл" находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод "Нефтохим Бургас". РФ занимает 10-е место по объемам инвестиций в болгарскую экономику (1,48 млрд долларов). Российские граждане являются соучредителями 4,6 тыс. болгарских фирм и скупают квартиры в приморских городах Варна и Бургас. Однако Россия не является основным рынком сбыта для болгарских производителей, а ее доля в экспорте республики составляет всего 3%.

Еще до избрания Радева на пост президента он оказывал влияние на принимаемые решения в Болгарии в пользу России. Будучи командующим Военно-воздушных сил Болгарии, он выступал за продолжение использования советских истребителей МиГ-29 и МиГ-21 вплоть до 2019 года. Эти самолеты не соответствуют стандартам НАТО, для их ремонта нужно обращаться за содействием к России. С приходом к власти Радева РФ и Болгария возобновили переговоры по вопросу развития атомной электростанции "Белене", несмотря на доводы о не прибыльности этого проекта.

У России есть возможность проведения в Болгарии кампаний по дезинформации. На медиа-рынке Болгарии присутствуют связанные с РФ СМИ "Русский дневник", "Голос России", "Дума". Среди болгарских журналистов и "лидеров мнений" достаточно агентов влияния Кремля. Например, журналист Петар Волгин утверждал, что смена политического режима в Украине в 2014 году является сценарием в интересах США, которые стремятся к мировому господству. Бывший член "Социалистической партии Болгарии", лидер общественной организации "Национальное движение русофилов" Николай Малинов поддерживал аннексию Крыма. В 2019 году болгарские спецслужбы арестовали Малинова по подозрению в шпионаже в пользу России и отмывании денег. Спецслужбы нашли у него документ, в котором были прописаны шаги по возвращению Болгарии в орбиту влияния РФ.



Какие последствия ждут Украину?





Антиукраинский демарш Радева совпал с разгаром политического кризиса в Болгарии. С апреля 2021 года в стране трижды проводили парламентские выборы. Ударом по авторитету партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова стали коррупционные скандалы с участием ее членов. Экс-министр сельского хозяйства Румен Порожанов приобрел недвижимость по цене ниже рыночной за деньги ЕС, а экс-парламентарий Цветан Цветанов и бывший глава Антикоррупционной комиссии Пламен Георгиев купили роскошные апартаменты по заниженным ценам, но не отразили это в налоговых декларациях.

Хотя Болгария и является парламентской республикой, где у президента символические полномочия, Радев пользуется авторитетом среди оппозиционных блоков "Мы продолжаем перемены" Кирилла Петкова и Асена Василева, "БСП за Болгарию" Корнелии Ниновой, популистской партии "Есть такой народ" телеведущего Слави Трифонова. По мнению аналитиков Боряны Димитровой и Паряна Симеонова, они могут договориться о коалиции в парламенте с альянсом "Демократическая Болгария" и оставить партию Борисова за бортом правительства.

Президент Радев поддерживал акции протеста оппозиции против правительства Борисова, которое соблюдало баланс в отношениях с Москвой, Киевом и Брюсселем. Находясь у власти, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" поддерживала территориальную целостность Украины и продление антироссийских санкций, но в то же время не препятствовала строительству через территорию Болгарии газопровода для транзита российского природного газа, поставляемого по газопроводу "Турецкий поток".

Болгария не будет поднимать вопрос о выходе из ЕС и НАТО. Однако если в правящей коалиции будут присутствовать союзники Радева, то София станет более настойчиво проталкивать на общеевропейском уровне вариант досрочной отмены антироссийских санкций или их смягчения и всячески ретранслировать позицию и интересы Кремля в ЕС, в том числе по вопросу принадлежности Крыма. В какой-то степени оказались пророческими слова бывшего постпреда РФ в ЕС Владимира Чижова о том, что Болгария находится в удобном положении, чтобы быть особым партнером, чем-то вроде "Троянского коня" Кремля в Евросоюзе.

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