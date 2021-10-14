Фиаско Бабиша: последствия выборов в Чехии для Украины

Правящая с 2017 года центристская партия ANO ("Акция недовольных граждан") премьер-министра Андрея Бабиша потерпела поражение на парламентских выборах в Чехии 8-9 октября. Партия ANO получила 27,1% голосов избирателей, в то время как оппозиционный умеренно-консервативный блок "Вместе" во главе с председателем "Гражданско-демократической партии" Петром Фиалой – 27,8%, а либерально-прогрессивный альянс "Пиратской партии" айтишника Ивана Бартоша и партии "Старосты и независимые" Вита Ракушана получил 15,6%.

Андрей Бабиш. Фото из открытых источников

Чехия – одна из тех европейских стран, где сильны интересы России, а позиция руководства по "украинскому" вопросу весьма неоднозначна. "Комментарии" разбирались в причинах поражения партии Бабиша на минувших парламентских выборах и оценили последствия для Украины от вероятной смены власти в Чехии.







Кто придет к власти в Чехии?





Аналитики Любош Палата и Кено Ферзек полагали, что на этот раз партия ANO договорится о коалиции с ультраправой антимигрантской партией "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура, Компартией и "Социал-демократической партией" министра внутренних дел Яна Гамачека, которая вошла в правительство Бабиша в 2018 году. Такой вариант альянса поддерживает президент Чехии Милош Земан, который собирается поручить формирование правительства Андрею Бабишу как лидеру партии, набравшей максимальное количество голосов. Все-таки "Вместе" – это не партия, а блок из трех партий.

Во время избирательной кампании Бабиш ужесточил риторику и сделал крен вправо, чтобы более органично смотреться вместе с партией Окамуры. Во время избирательной кампании он выступал за ужесточение миграционной политики и против размещения беженцев в Чехии, вызвав гнев в Евросоюзе. Для большей убедительности в сентябре он пригласил консервативного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей антимигрантской позицией, в город Усти-над-Лабем и представил своим избирателям как "друга чехов". Бабиш критиковал Парижское соглашение о защите климата и проводил агитацию в промышленных городах, чтобы расположить к себе часть пролетариата. Например, он встретился с работниками угольной теплоэлектростанции в городе Прунержов, которую планировали закрыть.

Однако замыслам Земана не суждено было сбыться. На этот раз коммунисты и социал-демократы не прошли пятипроцентный барьер. За партию Окамуры проголосовали около 10% избирателей, и она потеряла места в парламенте. Даже если бы Бабиш и Окамура попытались договориться о коалиции, им все равно не хватило бы мест для формирования большинства в Палате депутатов чешского парламента.

Политический эксперт Ян Хартл не исключает вариант формирования правительства меньшинства во главе с партией ANO, если другие партии не сумеют договориться о коалиции. По мнению эксперта, в таком случае Бабишу придется чуть ли не каждый день договариваться с оппозицией, чтобы провести какую-либо инициативу через парламент.

Хартл считает, что коалиция с коммунистами и ультраправыми не выгодна самому Бабишу. Неудивительно, ведь партия "Свобода и прямая демократия" оттолкнула большинство избирателей своим популизмом. Партия выступает за выход Чехии из Евросоюза и проведение референдума о целесообразности дальнейшего членства в НАТО, с чем не согласны в партии ANO.

Профессор "Института стратегических исследований Томаша Масарика" Владимира Дворакова не сомневалась в победе оппозиционных партий. В совокупности 108 из 200 мест в Палате депутатов получают блок "Вместе", "Пиратская партия" и партия "Старосты и независимые". Лидеры этих политических сил 10 октября договорились о том, что не станут вести переговоры с другими политическими силами. Бартош хочет занять пост вице-премьера по диджитализации в новом правительстве, выступает за внедрение прямой демократии как формы правления, создание электронного правительства. "Старосты и независимые" претендуют на четыре министерских портфеля и выступают за укрепление евроинтеграции Чехии, повышение качества образования, борьбу с бюрократией и коррупцией.

Дворакова считает, что оппозиции будет непросто договориться о коалиции, поскольку блок "Вместе" стоит на более консервативных позициях, а "Пиратская партия" выделяется своим либерализмом: одни партии более настроены на укрепление евроинтеграции, другие — менее. В частности, могут возникнуть разногласия между Фиалой и Бартошем по поводу будущего характера отношений с ЕС. Если Бартош — евроцентрист, выступающий за введение евро в качестве нацвалюты, то "Гражданско-демократическая партия" близка в своих устремлениях к Консервативной партии Великобритании до Brexit и придерживается умеренного евроскептицизма, выступает против превращения ЕС в федеративное образование, отстаивает право Чехии на особое место в Европе.





Почему Бабиш проиграл?





Как ни странно, но по данным опроса STEM в сентябре 2021 года за партию ANO были готовы проголосовать 32,4% избирателей. Возможно, так бы случилось, если бы "Международный консорциум журналистов-расследователей" не уничтожил репутацию Бабиша. Согласно журналистскому расследованию этой организации под названием "Документы Пандоры", в 2009 году Бабиш приобрел за 22 млн долларов несколько объектов недвижимости на средиземноморском побережье Франции, включая особняк с двумя бассейнами и кинотеатром, через оффшорные фирмы на Британских Виргинских островах, в Вашингтоне и Монако. Фактически Бабиш взял в долг деньги из своих же активов и уклонился от уплаты налогов. Хотя все эти годы он нарабатывал себе имидж борца с коррупцией, который заодно с простым народом. Чешское общество не простило лжи и лицемерия главе правительства.

Бабиша давно подозревают в коррупции. В частности, лидер "Пиратской партии" Иван Бартош уверен, что премьер ставит свои бизнес-интересы превыше государственных.

Андрей Бабиш – основатель холдинга "Агроферт" и один из богатейших людей Чехии. До прихода в политику он сколотил состояние в агрохимическом секторе, пищевой промышленности и медиабизнесе. Несмотря на то, что "Агроферт" находится в трастовом фонде, Еврокомиссия подозревает Бабиша в использовании служебного положения для получения холдингом 2 млн евро в качестве субсидий ЕС на строительство дома отдыха.





Почему смена власти в Чехии в интересах ЕС?





Разгоревшийся политический кризис в Чехии на руку ЕС. Бабиш стал наглядным примером для властей Венгрии и Польши, которые также подозреваются в коррупции и которых Брюссель обвиняет в отходе от демократии. Уход Бабиша и его партии с политического "олимпа" Чехии повлечет за собой раскол в региональном форуме "Вишеградская четверка" (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия), участники которого не всегда разделяют общеевропейский курс. Например, в отличие от Бабиша, лидер "Пиратской партии" Иван Бартош выступает за укрепление отношений с либеральными демократиями и дистанцирование от партнеров по "Вишеградской четверке" вроде Польши и Чехии, где наблюдается крен в сторону авторитаризма.

Фиаско Бабиша — показательный пример для других европейских лидеров, что нарушение закона и злоупотребление служебными полномочиями может стоить им политической карьеры. Похожий скандал вспыхнул в Австрии. Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера после того, как прокуратура начала расследование на предмет его причастности к коррупционной деятельности. Курца и его окружение подозревают в размещении в СМИ заказных статей за деньги из госбюджета.

К слову, в расследовании "Документы Пандоры" участвовали свыше 600 журналистов из 150 изданий и 117 стран, которые получили доступ к 11,9 млн конфиденциальных документов и раскрыли 29 тыс. собственников оффшорных фирм, через которые сильные мира сего тайно проводили денежные операции или хранили свои финансы. "Засветились" свыше 330 политиков из 90 стран, включая членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и короля Иордании Абдаллу Второго.





Какие последствия ждут Украину?





До недавнего времени руководство Чехии занимало достаточно лояльную позицию по отношению к России в силу экономических интересов. Российский рынок сбыта привлекателен для чешских машиностроительных предприятий. Чехия закупает у России природный газ, металл, в поставках которого нуждается чешская промышленность. "Росатом" интересовался строительством двух реакторов для атомной электростанции "Темелин", участвовал в тендере на модернизацию атомной электростанции "Дукованы". Действующий президент Чехии Милош Земан выступает за укрепление российско-чешских отношений и по неофициальной информации лоббировал интересы "Росатома", поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".

Все это отразилось на специфической позиции правительства Андрея Бабиша по "украинскому" вопросу. Хотя формально Чехия принимала участие в антироссийских санкциях ЕС в 2019-2020 годах, премьер-министр Андрей Бабиш говорил о том, что они не принесли никакого результата. В 2015 году президент Милош Земан и вовсе высказывался в пользу отмены санкций и вступления РФ в ЕС через 10 лет. В 2019 году чешский президент призвал Украину и международное сообщество смириться с присоединением Крыма к Росиии как со свершившимся фактом и принял представителей пророссийской крымской организации "Къырым бирлиги".

"Холодным душем" для Земана и Бабиша стали результаты расследования чешских спецслужб, которые доказали причастность ГРУ ко взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ Прага выслала 18 российских дипломатов, отстранила "Росатом" от участия в тендере на модернизацию атомной электростанции "Дукованы". Бабиш призывал европейские страны выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Чешская оппозиция не разделяет позицию Земана по отношению к РФ. Лидер "Гражданско-демократической партии" Петр Фиала считает абсурдной отмену санкций до того, когда Россия вернет Крым в состав Украины. Фиала и его партнер по блоку "Вместе", член партии "Старосты и независимые" Станислав Полчак уверены в том, что взрывы во Врбетице — это акт государственного терроризма РФ по отношению к Чехии. Лидер "Пиратской партии" Иван Бартош воспринимает Россию в качестве угрозы для Чехии, хотя без сторонников укрепления российско-чешских отношений не обошлось и в его лагере.

В целом, если "у руля" следующего правительства Чехии будут стоять оппозиционные партии, вероятно, что они будут занимать более жесткую позицию по отношению к РФ, чем премьер Бабиш, и всячески противопостовлять себя президенту Земану. Вряд ли они пойдут на досрочную отмену антироссийских санкций или будут лоббировать интересы Кремля.

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