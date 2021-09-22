Австралийский заказ: как США и Франция углубляют раскол в НАТО

С прошлой недели в отношениях Франции, США и Австралии продолжается кризис. Власти Франции отозвали послов из США и Австралии, а также отменили встречу с министром обороны Великобритании в ответ на решение австралийского правительства отказаться от контракта на строительство 12 дизельных подлодок французской компании Naval Group на сумму в 40 млрд долларов. Вместо этого Австралия построит 8 атомных подлодок с использованием технологий США и Великобритании.



США и Франция углубляют раскол в НАТО. Фото из открытых источников

Такое решение было принято после создания США, Великобританией и Австралией 15 сентября 2021 года нового военного союза AUKUS. Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, французская сторона должна понимать опасения насчет того, что дизельные подлодки не будут соответствовать стратегическим интересам его страны. Однако президент Франции Эммануэль Макрон воспринял решение австралийского правительства как предательство. Фактически союзники Франции по НАТО, а именно США и Великобритания, отобрали у нее оружейный контракт.





Почему Австралия отказалась работать с Францией?





Причина отказа Австралии от приобретения французских подлодок кроется в изменении геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ухудшении отношений с Китаем. По мнению эксперта-международника Стивена Шерлока, хоть Китай и является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Австралии, ее руководство всегда поддерживало США в периоды ухудшения отношений с Китаем. Канберра поддержала Вашингтон во время Тайваньского кризиса 1995-1996 годов и проявляет солидарность в торговой войне, продолжающейся с 2018 года.

Власти Австралии выступают против строительства Китаем военных объектов на островах в Южно-Китайском море, которые представляют неудобства для международного коммерческого судоходства, отказались от использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei для сетей 5G и поддерживают проведение независимого расследования причин появления и распространения коронавируса.

В ответ Китай сократил импорт угля из Австралии, отменил экспортные лицензии для основных австралийских производителей говядины, увеличил пошлины на австралийский ячмень и вино. С июля 2020 по июль 2021 года убытки Австралии от экспортных ограничений со стороны Пекина составили 7,3 млрд долларов вопреки действующему с 2015 года соглашению о зоне свободной торговли.

Старший научный сотрудник сиднейского Института Лоуи Ричард Макгрегор уверен: если Китай победит Австралию, то следующим шагом станет победа над США в Азии. Зеленый континент является форпостом англосаксонской цивилизации на стыке Тихого и Индийского океанов и может стать противовесом влиянию Китая в этой точке земного шара. Исходя из этих соображений, Австралии рациональнее обзавестись собственным флотом атомных подлодок, поскольку они могут находиться более продолжительное время на боевом дежурстве, чем дизельные.

Контракт с компанией Naval Group был подписан в 2016 году, когда еще не было торговой войны и противостояния с Китаем, а на повестке дня в Белом доме не стоял вопрос формирования антикитайских альянсов. Напротив, экс-президент США Барак Обама допускал идею стратегического диалога с Китаем, так называемой "Большой двойки", и разделения ответственности за поддержание международной безопасности. Однако таким планам не суждено было реализоваться.

Аналитик Майкл Шуман назвал Австралию ключевым звеном в системе альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые выстраивает администрация президента США Джо Байдена для сдерживания активности Китая. Австралия уже участвует в пакте безопасности "Квадритераль" вместе с США, Индией, Японией, а новый военный союз AUKUS при участии Великобритании ориентирован непосредственно на сдерживание растущей военно-морской мощи Китая.

Стоит отметить, что между Австралией и Францией уже давно существовали разногласия по поводу реализации контракта. Строительство подлодок должно было начаться в 2023 году на австралийских верфях под руководством французских специалистов. В дальнейшем французы пытались настоять на выполнении заказа во Франции. Это не соответствует стратегическим интересам Австралии, которой, как морской державе, выгодно наличие полного цикла производства подлодок на своей территории без зависимости от импорта. Пользуясь случаем, американцы и британцы сделали австралийцам более привлекательное предложение, от которого они не смогли отказаться.





Какие последствия ждут НАТО?





Своими действиями США поставили под удар трансатлантические отношения и наглядно продемонстрировали партнерам по НАТО, что при необходимости они готовы пожертвовать их интересами. Союзнические обязательства по НАТО не мешают американцам жестко конкурировать с французами на международных рынках вооружений.

Кроме Австралии, американцы потеснили французские оружейные компании в Швейцарии, правительство которых недавно приняло решение приобрести американские истребители F-35 вместо французских Rafale. Хотя в 2014 году Франция проявила солидарность с Америкой и разорвала контракт с Россией на поставку вертолетоносцев "Мистраль" в ответ на аннексию Крыма.

Байден поставил под сомнение благонадежность союзников по НАТО среди стран-членов ЕС и сформировал антикитайский альянс с Великобританией и Австралией. Хотя у Франции есть все возможности для участия в подобном союзе: военные базы в Индийском океане (острова Реюньон, Майотта) и Тихом океане (Новая Каледония, Французская Полинезия), военно-морской флот, позволяющий проводить операции в любом уголке земного шара.

Такая дискриминация продиктована чисто политическими соображениями. Ведь основой военной мощи НАТО являются вооруженные силы США, в то время как такие страны-члены как Франция или Германия играют вспомогательную роль в военном плане. При этом мнение их руководства не всегда совпадает с позицией Белого дома и им свойственно тормозить процесс принятия решений.

Например, в 2003 году Франция и Германия были против интервенции США в Ираке и поставили крест на формировании коалиции под эгидой НАТО на начальном этапе военной операции. В 2007 году Германия выступила против предоставления ПДЧ Украине, а в 2011 году – отказалась принимать участие в военной операции НАТО в Ливии. Сдерживание Поднебесной – вопрос болезненный для ЕС. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Европы, и далеко не все участники НАТО готовы принести в жертву свои экономические интересы ради солидарности с Вашингтоном.

Поэтому американцы сформировали союз AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно с теми странами, с которыми им наиболее комфортно работать в сфере безопасности и обороны. С Великобританией у США были "особые отношения" в сфере безопасности и внешней политики еще до создания НАТО в 1949 году. Австралия имеет привилегированный доступ к передовым американским военным технологиям и вооружениям, будучи основным союзником США вне НАТО с 1987 года.

В рамках инициативы "Пятый глаз" разведка, военно-морские, военно-воздушные силы и космические войска США, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канады находятся в тесном контакте, между ними налажен обмен информацией и технологиями с целью достижения максимальной совместимости. Политика администрации Байдена свидетельствует о том, что НАТО находится в глубоком кризисе, а перспективы превращения организации в глобального игрока преувеличены. Американцам оказалось проще создать новый военный союз, чем достичь консенсуса с другими странами-членами по китайскому вопросу.





Какие последствия ждут ЕС?





Оружейный скандал в отношениях США и Франции будет способствовать росту самостоятельности ЕС в вопросах безопасности. По мнению немецкого аналитика Штефана Корнелиуса, Байден нанес серьезный удар по трансатлантическому альянсу, с пренебрежением отнесся к таким важным европейским союзникам как Франция и Германия. После вывода американских военных из Афганистана Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости Брюсселю брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности и предложил создать европейские силы быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек.

Со времен окончания "Холодной войны" в политических кругах Франции популярна идея самодостаточности и автономии Европы от США в вопросах обороны и безопасности. Подобная самодостаточность характерна для Франции в НАТО. Она не входила в военную организацию блока в 1966-2009 годах. Франция не слишком зависит от поставок американских вооружений, так как у нее самодостаточный военно-промышленный комплекс.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в сфере обеспечения безопасности и должна сформировать свою армию, военный союз и представлять собой самодостаточный центр силы. Австралийский демарш Байдена добавит решительности французскому президенту продвигать такую идею на общеевропейском уровне.

Однако преобразовать ЕС в аналог НАТО без участия США и Великобритании – задача непростая. Военный эксперт Европейского совета международных отношений Рафаэль Лосс считает, что прежде чем рассуждать о какой-то автономии от НАТО европейцам следует улучшить подготовку своих военных и решить проблемы, существующие в вооруженных силах.

По мнению эксперта, странам-членам ЕС не хватает стратегической авиации для быстрого перемещения крупных воинских подразделений и вооружений, космических спутников для разведки во время проведения военных операций за рубежом. Большая часть европейских стран недостаточно тратят на оборону.

Профессор Университета Кента Ричард Уитманн считает, что будет непросто убедить некоторые европейские страны в том, что ЕС сумеет обеспечивать коллективную безопасность не хуже, чем НАТО вместе с США. По данным исследования ECFR, только 18 из 27 стран-членов ЕС, включая Францию, Германию и Италию, считают автономию ЕС в сфере безопасности важным приоритетом, в то время как другие 10 участников блока, особенно Польша, Нидерланды, Дания, Люксембург и Швеция, не видят в этом целесообразности или считают второстепенным вопросом.

Европейцы настолько привыкли полагаться в вопросах безопасности на заокеанского "старшего брата", что не видят острой необходимости вкладывать больше средств для нужд обороны. Поэтому без участия США и Великобритании они не смогут обеспечить свою безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях скандала Литвы и Китая для ЕС.

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