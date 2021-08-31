Дело принципа: последствия скандала Литвы и Китая для ЕС

Прошло уже две недели с тех пор, как Китай разорвал дипломатические отношения с Литвой в ответ на открытие в балтийской республике представительства Тайваня. Пекин отозвал своего посла и расценил действия литовских властей как нарушение принципа одного Китая. Как снежный ком растут слухи о последствиях скандала для китайско-европейских отношений, вплоть до дезинформации. На днях в сети появилась информация, что издание The Baltic News Service якобы получило письмо от китайской компании China Railway Containers о том, что до конца августа она прекратит железнодорожное сообщение с Литвой.



Дипломатический скандал между Китаем и Литвой. Фото из открытых источников

Тайваньский интернет-портал Central News Agency вовсе сообщил, со ссылкой на советника по транспорту посольства Литвы в Китае Рамунаса Римкуса, что решение прекратить грузовое сообщение является политически мотивированным. Однако китайская госкомпания China Railway и Римкус опровергли данные сведения и подчеркнули, что транспортное сообщение между Китаем и Европой не прекращалось. Все же среди европейских экспертов есть опасения насчет использования Китаем контейнерных перевозок в качестве рычага давления на ЕС.





Почему Китай разорвал отношения с Литвой?





Не удивительно, почему руководство Китая отозвало своего посла из Литвы. Дело в том, что руководству Китайской Народной Республики (КНР), образованной в 1949 году, так и не удалось распространить свою власть на остров Тайвань, куда перебралось правительство Китайской Республики во главе с партией Гоминьдан, существовавшее до захвата коммунистами власти на территории континентального Китая. Власти КНР и Китайской Республики на острове Тайвань считают себя легитимным правительством единого Китая. В Пекине считают Тайвань отколовшейся провинцией КНР, а в Тайбэе были уверены, что в праве претендовать на управляемый коммунистами континентальный Китай.

По мере превращения коммунистического Китая в мощную экономическую силу его руководство стало добиваться от руководителей других стран признания КНР единственным Китаем и разрыва с Тайванем в качестве условия для установления дипломатических отношений. В 1971 году КНР сменила Китайскую Республику в кресле постоянного члена Совбеза ООН на основании резолюции 2758, принятой Генассамблеей ООН. Сегодня большая часть стран, включая США, поддерживает дипломатические связи с КНР, а не с Тайванем.

Островное государство исключили из ООН. Его признают только 15 небольших государств Центральной Америки и Карибского бассейна, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ватикан. С тех пор Тайвань открывает в зарубежных странах культурные центры, различные организации, которые неофициально представляют интересы Тайбэя. Такой же практики придерживаются страны, у которых нет дипломатических отношений с островом. Открытие в Литве представительства с названием "Тайвань" – нетипичный случай.

Спустя 72 года с момента потери контроля над материковым Китаем внешняя политика Тайваня эволюционировала. Действующий президент Цай Инвэнь от "Демократической прогрессивной партии" выступает за построение тайванской идентичности и развитие острова как самодостаточного независимого государства, не связанного с Китаем. В Пекине руководство Тайваня считают сепаратистами и потому решение властей Литвы открыть у себя представительство Тайваня было воспринято в штыки. Согласно Конституции КНР остров является ее частью.





Зачем Литва открыла представительство Тайваня?





В условиях глобальной американо-китайской конкуренции правительство Литвы встало на сторону более приоритетного партнера в лице США. В противостоянии Китая и Тайваня американцы поддерживают островитян. Тайвань – это одна из опор влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и значение острова возросло в контексте сдерживания, растущего военно-политического, экономического и технологического влияния Китая в мире. В 2020 году в США был принят закон о поддержке курса Тайваня на независимость. C 2008 по 2019 год американцы предоставили тайванцам военной помощи на сумму свыше 22 млрд долларов, включая поставки фрегатов, штурмовых вертолетов, комплектующих для ремонта истребителей, боеприпасы к противоракетным комплексам. Предприятия военно-промышленного комплекса США обслуживают тайваньскую армию и флот, проводят модернизацию истребителей.

Как правило, Китай достаточно остро реагирует на поставки американских вооружений на остров, запрещает сотрудничество с компаниями, которые участвуют в сделках. По мнению аналитиков Чипа Грегсона, Рассела Хсиао и Стивена Янга, Китай пытается добиться от руководства Тайваня и его 23-миллионного населения принять китайскую модель развития и добровольно войти в состав КНР. В 2019 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил тайванским властям развиваться в составе коммунистического Китая как Гонконг по модели "одна страна, две системы". Военно-морской флот Китая периодически устраивает маневры в Тайваньском проливе, демонстрируя силу и готовность захватить остров в случае несговорчивости.

Старший научный сотрудник "Китайского центра глобализации" Эйнар Танген полагает, что решение Литвы открыть у себя представительство Тайваня является политически мотивированным шагом в надежде получить дивиденды от США. Эксперт считает, что литовцев беспокоит активизация сотрудничества Китая и Россией, которую они воспринимают как угрозу для своего суверенитета. По мнению Тангена, открыв представительство Тайваня, власти Литвы выразили свое несогласие с политикой Китая.

Не исключено, что расчет США на то, чтобы на примере Литвы показать другим странам-членам НАТО, как подобает себя вести союзникам в противостоянии с Китаем. Открытие представительства Тайваня в Литве вписывается в логику внешнеполитического курса Литвы. Балтийская республика полагается на американскую военную помощь в обеспечении своей безопасности. На территории Литвы дислоцированы американские военные для обеспечения передового присутствия НАТО у границ России для сдерживания агрессии против стран-членов.

Литва поддерживает США в противостоянии с Китаем в технологической сфере. В декабре 2020 года литовская телекоммуникационная компания Telia Lietuva отказалась от использования устройств китайской фирмы Huawei. В 2019 году США включили Huawei в "черный" список из-за подозрений в использовании ее оборудования для сетей 5G в разведывательных целях. В мае 2021 года Литва покинула Группу 17+1 – переговорную площадку Китая и стран Центрально-Восточной Европы. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал другие страны-члены ЕС последовать их примеру.

Сотрудничество с США в сфере торговли приоритетнее для Литвы, чем с Китаем. В 2018 году США заняли пятое место среди торгово-экономических партнеров Литвы. В 2020 году товарооборот двух стран превысил 2 млрд долларов. В 2017 году Литва начала импортировать сжиженный природный газ из США, чтобы сократить энергетическую зависимость от РФ. С этой целью было арендовано регазификационное судно "Independence". В порту Клайпеды действует газовый терминал. Другой вопрос, что американский сжиженный газ оказался не востребованным в странах Балтии, так как стоит дороже, чем голубое топливо из России.





Что ждет ЕС?





Нет единого мнения насчет последствий разрыва отношений Китая и Литвы для Европы. Политический аналитик вильнюсского "Института международных отношений и политологии" Константинас Андрияускас считает, что у Китая и Литвы не настолько глубокие торгово-экономические отношения, чтобы в случае их разрыва литовские предприятия начали массово банкротиться. В 2020 году товарооборот Литвы и Китая составил 1,69 млрд долларов. Пекин ввел торговые ограничения в отношении литовских компаний аграрного сектора, деревообрабатывающей промышленности.

Иного мнения старший научный сотрудник "Китайского центра глобализации" Эйнар Танген. По его мнению, Литва потеряла возможности для активизации торговли с Китаем в долгосрочной перспективе. Дело в том, что Тайвань — менее привлекательный торгово-экономический партнер для Литвы, чем континентальный Китай. В 2020 году экспорт Литвы в Китай вырос на 14,1%, в то время как в Тайвань сократился на 2,29%. Профессор китайского института SOAS Стив Цанг считает, что давление Китая на Литву ухудшит имидж Поднебесной в Европе и мире.

Однако Китаю невыгодно рвать отношения с ЕС из-за демарша Литвы. Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Набила Массрали считает, что открытие в Литве представительства Тайваня не изменит политику одного Китая, которую проводит Брюссель. ЕС признает Пекин как единственное легитимное китайское правительство. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером ЕС и с недавних пор отодвинул на вторые позиции США.

Аналитик Никос Папатолиос уверен, что если Китай прекратит транспортное сообщение с Литвой, то китайские транспортные компании столкнуться с неудобствами. Через Литву проходит популярный в последние годы железнодорожный маршрут доставки контейнеров с товарами из Китая в Калининградскую область (РФ). Сроки доставки увеличатся, если придется везти грузы через загруженные погранпереходы на границе Белоруссии и Польши. К тому же у России и Литвы одинаковая ширина железнодорожной колеи 1525 мм, потому составы с контейнерами могут следовать через территорию страны без перегрузки, в отличие от Польши, где ширина колеи 1435 мм.

Директор стратегического развития "Балтийского железнодорожного союза" Каспарс Брискенс считает, что литовский порт Клайпеда удобно использовать для отгрузки китайских товаров в Германию, Нидерланды, Данию и Швецию. С января по сентябрь 2020 года в ЕС прибыло 795 тыс. контейнеров с товарами из Китая. Европейские компании Maersk (Дания) и Nurminen logistics (Финляндия) разработали контейнерные маршруты из ЕС в Китай с использованием железнодорожных веток стран Балтии, России, Казахстана, Монголии для доставки грузов без использования загруженного Суэцкого канала. Следовательно, негативные последствия для других стран-членов ЕС из-за демарша Литвы – маловероятны.





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