Партийная преемственность в Украине: есть ли она и кто может заменить политиков-лидеров

В Украине со времен независимости не сформировался ряд мощных политических сил с многолетней историей, как это существует в других развитых странах. Во время выборов то и дело возникают партии-однодневки, или же вся предвыборная кампания той или иной партии строится на одном человеке – лидере политсилы. Кто заменит Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и других лидеров парламентских политсил на посту глав их партий, если завтра, гипотетически, они не смогут исполнять свои обязанности? Какая судьба ждет партию в таком случае? Задумывались ли вообще о понятии преемственности наши партии? Ответы на эти вопросы искали "Комментарии".

Коллаж и инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

Так, "Комментарии" обратились к пресс-службам украинских политических партий с таким вопросом: "Кто будет преемником лидера партии в случае его неожиданного ухода с должности из-за форс-мажора или смерти?"



"Евросолидарность": "Пережили несколько избирательных кампаний подряд"

В "Европейской солидарности" уверяют, что программное и идеологическое построение работы политсилы предполагает продолжительное существование партии.

"У нас очень мало политических сил, которые проходят несколько избирательных кампаний. И "Европейская солидарность" — та политсила, которая пережила несколько избирательных кампаний подряд. Наша партия строит свою политическую деятельность на программе, идеологии, понимании того, что нужно Украине, — выразил позицию партии член президиума центрального совета "Евросолидарности" нардеп Сергей Таран. — О преемственности или о том, кто будет следующим лидером, никто не думал по той простой причине, что сейчас политическое лидерство "Европейской солидарности" показывает свою эффективность".

По словам Тарана, политсила наращивает поддержку во всех регионах, поэтому не имеет смысла говорить о передаче лидерства. Однако, отмечает, что в стране сейчас формируются идеологические силы, которые будут работать намного дольше.

"Та политическая сила, которая прошла несколько избирательных кампаний, победы и — главное — поражения, способна не исчезнуть после того, как когда-то, возможно, в далеком будущем будет изменен лидер", — считают в партии "Европейская солидарность".

Таран добавил, что в соседней с Украиной Польше, к примеру, с 2000-х начали формироваться идеологические партии, а сейчас выдвинулись несколько лидеров. Такой же процесс продолжается и в Украине. По мнению нардепа, украинским политсилам нужно стремиться к мобилизации избирателей не с помощью условной "гречки", а благодаря идеологии или программе, как это происходит в европейских странах.

"Батькивщина": "Отпраздновали 21-летие"

В партии "Батькивщина" также не смогли назвать кандидатуру, которая бы в будущем или экстренном случае могла заменить лидера политсилы Юлию Тимошенко.

"Партия "Батькивщина" несколько месяцев назад отпраздновала свое 21-летие — согласитесь, в таком возрасте удивительно заниматься вопросами преемственности. Не побуждают к этому и результаты недавних выборов, на которых украинцы признали нас лучшими из всех вневластных объединений, — рассказал глава пресс-службы партии Валентин Трохимчук. - Гармоничное развитие самой партии не в последнюю очередь помогает нам оставаться первыми и реализовывать политику защиты национальных интересов и благосостояния граждан".

"Голос": "Лидер менялся уже трижды"

Как рассказали в пресс-службе политической партии "Голос", смена лидера политсилы для них не в новинку.

"Председателя партии "Голос" выбирают на съезде — это компетенция делегатов ячеек. Смена главы партии — это демократический процесс, — сообщил нам пресс-секретарь политсилы Ярема Дух. — В нашей партии это уже трижды происходило — и все хорошо".

"Слуга народа": "Речь о смене лидера не идет"

В партии "Слуга народа" о вопросах преемственности в данный момент рассуждать отказались.

"Не идет речь о смене руководителя партии сейчас", — заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

По ее словам, когда ситуация в стране улучшится, то, возможно, тогда вопрос о преемнике лидера партии смогут обсудить.

"ОПЗЖ": "Руководство партии держится на четырех лидерах"

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть как минимум четыре лидера: два сопредседателя – Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель исполкома Сергей Левочкин, а также глава политсовета и председатель стратегического совета Виктор Медведчук. У каждого из них — своя сфера ответственности, задачи и функции.

"Система управления в партии является абсолютно устойчивой", — заверил пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин.

В случае, если произойдет какой-либо форс-мажор, то в политсиле будут действовать согласно уставу партии, который предусматривает порядок избрания руководства.





Как рассказал нам политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, политическая преемственность в Украине имеет не настолько характерную выразительность. Тем не менее, как минимум в среднесрочной ретроспективе она прослеживается.

"Начнём с условных бело-синего и майданного ("оранжевого") лагеря. Эпоха посткучмизма породила четкое политическое расслоение, которое продолжает поляризовать общество. От избирательного цикла до цикла бренды сменяются, но условно избиратель чётко ассоциирует за той же "ОПЗЖ" тень "Партии регионов", а за "ЕС" — некую реинкарнацию "Нашей Украины", — пояснил политолог. — Третья ниша – за новыми лицами. В 2014 году выстрелил "Народный фронт" и "Радикальная партия Ляшко", но в 2019 они провалились, освободив место "Слуге народа" и "Голосу". Особый путь – у политической силы Юлии Тимошенко, которая фактически десятилетие утирает нос тем, кто прогнозировал скорую политическую кончину "Батькивщины"".

Конечно, отмечает Чаленко, какой цикл подряд в Украине всё завязано на партиях лидерского типа.

"В большинстве своём попытки построить идеологические образования сводятся к электоральному неуспеху, и невозможности отладить качественную коммуникацию с предполагаемыми сторонниками. В то же время падение рейтинга лидера тянет за собой вниз весь проект, но даёт возможность отработать хоть один цикл. Такое падение стимулирует миграцию целых команд под крыло лиц, которые могут подавать перспективы. Я не удивлюсь, если завтра мы увидим новые проекты национального уровня того же Гройсмана или Разумкова. Также вопрос стоит с партией "За майбутнє" — насколько она сможет использовать успех местной кампании и экстраполировать результат на общенациональный уровень", — рассказал политолог.

Тем не менее эксперт уверен, что в дальнейшем основную скрипку продолжат играть именно лидерские проекты. По его словам, это проще для восприятия избирателя, позволяет выстроить грамотное позиционирование в медиа, запускает эффект "зонта" для рядовых членов команды, которые идут в политику, не желая при этом быть достаточно публичными с разных причин. Как резюмирует Чаленко, конечно же, нельзя забывать, что главными акционерами на политической арене выступают ФПГ (финансово-промышленная группа, — ред.), которые мыслят проектно-ориентированно для достижения тактического преимущества в части влияния на процессы в стране.

Напомним, новый рейтинг показал, кому из отечественных политиков больше всего доверяют украинцы.

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