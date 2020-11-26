Партийная преемственность в Украине: есть ли она и кто может заменить политиков-лидеров

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Таисия Ерохина
В Украине со времен независимости не сформировался ряд мощных политических сил с многолетней историей, как это существует в других развитых странах. Во время выборов то и дело возникают партии-однодневки, или же вся предвыборная кампания той или иной партии строится на одном человеке – лидере политсилы. Кто заменит Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и других лидеров парламентских политсил на посту глав их партий, если завтра, гипотетически, они не смогут исполнять свои обязанности? Какая судьба ждет партию в таком случае? Задумывались ли вообще о понятии преемственности наши партии? Ответы на эти вопросы искали "Комментарии".
Коллаж и инфографика: Д. Романюк/Comments.ua
Так, "Комментарии" обратились к пресс-службам украинских политических партий с таким вопросом: "Кто будет преемником лидера партии в случае его неожиданного ухода с должности из-за форс-мажора или смерти?"
В "Европейской
солидарности" уверяют, что программное и идеологическое построение работы
политсилы предполагает продолжительное существование партии.
По словам Тарана,
политсила наращивает поддержку во всех регионах, поэтому не имеет смысла
говорить о передаче лидерства. Однако, отмечает, что в стране сейчас
формируются идеологические силы, которые будут работать намного дольше.
Таран добавил, что
в соседней с Украиной Польше, к примеру, с 2000-х начали формироваться
идеологические партии, а сейчас выдвинулись несколько лидеров. Такой же процесс
продолжается и в Украине. По мнению нардепа, украинским политсилам нужно стремиться
к мобилизации избирателей не с помощью условной "гречки", а благодаря идеологии
или программе, как это происходит в европейских странах.
В партии "Батькивщина" также не смогли назвать кандидатуру, которая бы в будущем
или экстренном случае могла заменить лидера политсилы Юлию Тимошенко.
Как рассказали в
пресс-службе политической партии "Голос", смена лидера политсилы для них не в
новинку.
В партии "Слуга
народа" о вопросах преемственности в данный момент рассуждать отказались.
По ее словам, когда
ситуация в стране улучшится, то, возможно, тогда вопрос о преемнике лидера партии смогут
обсудить.
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть как минимум четыре лидера: два сопредседателя – Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель исполкома Сергей Левочкин, а также глава политсовета и председатель стратегического совета Виктор Медведчук. У каждого из них — своя сфера ответственности, задачи и функции.
В случае, если произойдет какой-либо форс-мажор, то в политсиле будут действовать согласно уставу партии, который предусматривает порядок избрания руководства.
Как рассказал нам
политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, политическая
преемственность в Украине имеет не настолько характерную выразительность. Тем
не менее, как минимум в среднесрочной ретроспективе она прослеживается.
Конечно, отмечает Чаленко, какой цикл подряд в Украине всё завязано на партиях лидерского типа.
Тем не менее эксперт
уверен, что в дальнейшем основную скрипку продолжат играть именно лидерские
проекты. По его словам, это проще для восприятия избирателя, позволяет
выстроить грамотное позиционирование в медиа, запускает эффект "зонта" для
рядовых членов команды, которые идут в политику, не желая при этом быть
достаточно публичными с разных причин. Как резюмирует Чаленко, конечно же,
нельзя забывать, что главными акционерами на политической арене выступают ФПГ (финансово-промышленная
группа, — ред.), которые мыслят проектно-ориентированно для достижения
тактического преимущества в части влияния на процессы в стране.
Напомним, новый
рейтинг показал, кому из отечественных политиков больше
всего доверяют украинцы.
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