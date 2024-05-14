Кто займет место Кубракова

Борьба за финансовые потоки на развитие инфраструктуры и восстановление Украины привела к отставке вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Причем одну из главных ролей в этом увольнении мог играть человек, которого сам министр 4 года назад отстранил от этих потоков, в какой-то степени проявив "черную" неблагодарность.

Александр Кубраков. Фото: из открытых источников

Незаменимых не бывает, есть незамененные

Разговоры о возможности увольнения Александра Кубракова с поста вице-премьер-министра по восстановлению Украины ходили давно, и основания для этого были. Тут и коррупция, на которой был пойман заместитель чиновника Василий Лозинский, и уничтожение Трипольской ТЭС, при том, что на защиту критической инфраструктуры выделены почти 10 млрд грн. Да и среди "Слуг народа" Кубраков — явно фигура токсичная, после того как его подчиненный — председатель Агентства восстановления Мустафа Найем обвинил в попытке подкупа одного из нардепов президентской партии Андрея Одарченко.

Словом, критическая масса негатива в сторону вице-премьера росла, правда, по данным "Зеркала недели" ключевым стало недовольство со стороны главы Офиса президента Украины Андрея Ермака независимостью Александра Кубракова. Это подкреплялось его близкими отношениями с США и европейскими партнерами.

Любопытно, что по данным немецких СМИ в день увольнения Кубракова с ним должен был встречаться министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Свенья Шульце. То, что чиновника страны-союзника Украины за 16 часов до его поездки никто не предупредил об увольнении его собеседника, выглядит как явная демонстрация силы Офисом европейским друзьям Александра Кубракова и ему самому.

На председателя ОПУ Андрея Ермака, как главного выгодополучателя от увольнения Александра Кубракова, указывают и руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, и журналист антикоррупционер Игорь Николов. Причем последний идет дальше и называет "сменщика" Александра Кубракова, который может еще и мстить ему лично.

Роль личности в увольнении вице-премьера – кто такой Юрий Голик

Как утверждает на своей странице в соцсети Facebook Юрий Николов, Александр Кубраков, попавший в кресло министра инфраструктуры Украины в общем-то случайно, из Верховной Рады, должен был выступать просто исполнителем с подписью и печатью. Однако, после вторжения он сумел наладить отношения с президентом, Западом, организовать импорт оружия и даже частично побороть коррупцию.

Но он совершил ошибку, уволив автора проекта "Большое строительство" Юрия Голика, человека, который в двоенные времена разработал и курировал программу, которая только в рамках дорожного строительства предполагала капремонт 6500 км дорог. А это, между прочим, 100 млрд грн только на 2020-й год, причем довоенных гривен. Также предполагалось строительство 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах и 422 амбулаторий и создание 150 тысяч рабочих мест.

Разумеется, "случайного" человека на такой проект никто бы не поставил, но до своего назначения и "легализации" в качестве советника тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука, о Юрии Голике было известно крайне мало. Начав рекламным менеджером в СМИ, он постепенно дорос до топ-менеджера "Украинского медиахолдинга", основанного Борисом Ложкиным, будущим главой Администрации президента Украины Петра Порошенко.

Специалистом по строительству Юрий Голик стал после работы в команде Валентина Резниченко, губернатора сперва Запорожской, а затем Днепропетровской областей, с которым был знаком с 1999-го года по совместной работе все у того же Бориса Ложкина. Именно в таковом качестве он перебрался в Кабмин, став советником тогдашнего главы правительства. А после отставки Алексея Гончарука координировал Национальный проект "Большая Стройка".

Голик: был специалист по дорогам – стал по дронам

После масштабной агрессии РФ против Украины Юрий Голик, курировавший абсолютно мирный проект, "ушел в тень", хотя и не сразу. Какое-то время он появлялся в СМИ, пытаясь актуализировать "Большую стройку" как проект для восстановления, например, жилья, но потом исчез. Как пишет тот же Юрий Николов, Александр Кубраков сумел избавиться от Голика, который следил чтобы министр безропотно подписывал нужные бумаги, и только.

Впрочем, не только война стала причиной такого ухода в тень, но и журналистские расследования "Схем" и "Украинской правды", доказавших, что миллиардные суммы на восстановление дорог в Днепропетровской области получила одна компания – ООО "Будинвест Инжиниринг". 50% этой фирмы принадлежали фитнесс-тренеру из Днепра Яне Хланте, которой приписывали более чем дружеские отношения с главой Днепропетровской ОВГА Валентином Резниченко.

При этом журналисты установили, что в совместных поездках заграницу губернатора и его подругу сопровождал друг Валентина Резниченко Юрий Голик.

Впрочем, журналистов опередили в Бюро экономической безопасности Украины, которые еще в 2020-м году зарегистрировали уголовное производство № 3202010011000004. В его рамках ООО "Будинвест Инжиниринг" фигурирует как одна из фирм, выигравших тендеры в Днепропетровской области на 32 млрд грн., из которых 15 млрд грн – это, якобы, нанесенный ущерб госбюджету. Впрочем, последний судебный документ по делу датируется июнем 2022 года и что происходит с его фигурантами сейчас неизвестно.

Как бы ни было, Валентин Резниченко лишился своего поста губернатора, а "Будинвест Инжиниринг" получил из госказны только за 2021-й год 5 млрд 170 млн грн. Кстати, оно выигрывает тендеры до сих пор, после смены главы областной власти фирма получила еще 371 млн грн.

Неудивительно, что Юрий Голик предпочел скрыться из информационного пространства именно как куратор проекта "Большой стройки", и появился как волонтер, помогающий ВСУ снайперскими винтовками. А уже весной 2023 года он стал позиционировать себя как куратор производства украинских дронов.

Судя же по его соцсетям, Голик занимается бизнесом как совладелец агентства Creative States. Судя по сайту компании, речь идет о деятельности в сфере коворкинга, то есть оказании услуг бизнесу.

Юрий Голик берет реванш – причем тут Андрей Ермак

Вероятно, медиа-активность Юрия Голика была замечена его оппонентами и нардеп Александр Дубинский, ныне подозреваемый в госизмене, предложил СБУ заняться возможным гражданством экс-куратора "Большой стройки".

Параллельно с этим анонимный Телеграм-канал "Темный рыцарь", влияние на который приписывают тому же Дубинскому, регулярно критиковал Голика, утверждая, что тот подконтролен заместителю ОПУ Кириллу Тимошенко. После того, как последний был уволен, Юрий Голик, якобы перешел в лагерь к победителю Андрею Ермаку. В октябре 2023 года Bihus.Info показали, как Юрий Голик регулярно ездит в ОПУ, спокойно проезжая через блокпост охраны. Сам он заявил, что снимает жилье в том районе. При этом Голик проходит по делу все того же "Будинвест Инжиниринг".

Следует отметить, что Юрий Голик никак не прокомментировал увольнение Александра Кубракова, вероятно, не желая привлекать к себе внимание.

Роль министра финансов в судьбе Юрия Голика

Как подчеркивает все тот же журналист Юрий Николов, он не удивится, если одно из двух министерств, созданных вместо ведомства Александра Кубракова, возглавит именно Юрий Голик. Вероятнее всего это будет некое "дорожное министерство", в которой экс-куратор "Большой стройки" явный специалист.

Впрочем, журналист-расследователь иронизирует, ведь на пути Юрия Голика к министерству то самое уголовное производство и миллиардные хищения в Днепропетровской области.

В то же время по данным "Зеркала недели", с уголовным делом, в рамках которого Юрия Голика успели дважды посетить НАБУ и САП, все не так просто.

Во-первых, Бюро, ставшее подконтрольным Офису президента, вполне может закрыть уголовное производство, которое сперва расследовали в Национальной полиции Днепропетровской области, а затем отдали НАБУ.

Во-вторых, доказать, что убытки для государства были, тяжело без позиции Государственной аудиторской службы, подчиняющейся Министерству финансов Украины.

При этом Юрий Голик в августе 2023 года хвастался совместным фото с министром финансов Украины Сергеем Марченко, и хотя тот "компромат", замеченный СМИ, он удалил, на его странице в Facebook можно увидеть ряд других фотографий с главой Минфина в спортивной форме. Заметим, что Голик является соучредителем любительской команды по триатлону KIT Triathlon Team, а министр финансов Марченко до войны лично принимал участие в любительских соревнованиях по триатлону и является его активным поклонником. Словом, возможностей для неформального общения во время спорта по "делу Голика-Резниченко" у них более чем достаточно.

И в-третьих, к делу может быть причастен первоначальный куратор "Большой стройки", упомянутый ранее экс-заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко. Последний, хотя и утратил доверие и близость к президенту Владимиру Зеленскому, все же являлся крупным членом его команды, и обвинения в коррупции, которые мог бы подтвердить тот же Юрий Голик, явно нежелательны.

Заметим, что позицию Юрия Николова о возможной причастности к отставке Александра Кубракова третьих лиц, активно критикуют, правда, не упоминая самого Юрия Голика.

Так, журналист-расследователь, ныне боец ВСУ Владимир Бойко напоминает, что два года назад и Юрий Николов, и Виталий Шабунин обвиняли Александра Кубракова в коррупции, а теперь его активно защищают.

Является ли это началом информационное кампании по "отбеливанию" репутации Юрия Голика накануне его возможного назначения министром, или личной позицией авторов, критикующих Юрия Николова и Виталия Шабунина – "Комментарии" утверждать не берутся.

Но с момента скандала вокруг "Большой стройки" с участием даже экс-министров не прошло еще и 4 лет, и участие в этом Юрия Голика могут быстро вспомнить. Но и оставлять без внимания должность главного распорядителя 17 млрд грн. выделенных в 2024-м году на ремонт автодорог в Украине тоже никто не станет. Хотя, куратору "осваивания" 100 млрд грн в 2020-м году предлагаемая ныне сумма может не заинтересовать Юрия Голика. Хотя в случае принятия программы восстановления Украины эта сумма возрастет в разы.



