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Нардеп призвал СБУ проверить наличие у экскуратора "Большого строительства" Голика израильского паспорта

Александр Дубинский призвал проверить Юрия Голика на наличие израильского паспорта.

сегодня, 18:26
Автор:
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Slava Kot
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Бывший куратор программы "Большая строительство" Юрий Голик может быть лишен гражданства Украины из-за наличия паспорта другого государства.

Нардеп призвал СБУ проверить наличие у экскуратора "Большого строительства" Голика израильского паспорта

Александр Дубинский призвал проверить Юрия Голика

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский, попросивший Совет нацбезопасности и обороны и Службу безопасности Украины проверить Голика на наличие израильского паспорта.


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"Обратился в СНБО и СБУ с требованием установить факт наличия у экс-куратора проекта "Большое Строительство" Юрия Голика паспорта Израиля, после чего лишить его украинского гражданства", — заявил Дубинский.

К своему сообщению он добавил скриншоты заявления на имя секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, в начале мая СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро провело следственные действия в отношении координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика. По данным журналистов, речь шла о деле хищения денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.

Как отмечал народный депутат Гео Лерос, у Юрия Голика есть паспорт гражданина Израиля и может с помощью него выехать за границу, если у него начнутся проблемы с украинским правосудием.




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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-07-11/nardep-prizval-sbu-proverit-nalichie-u-ekskuratora-bolshoj-strojki-golika-izrailskogo-pasporta/300695
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