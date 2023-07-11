Нардеп призвал СБУ проверить наличие у экскуратора "Большого строительства" Голика израильского паспорта

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Slava Kot
Бывший куратор программы "Большая строительство" Юрий Голик может быть лишен гражданства Украины из-за наличия паспорта другого государства.
Александр Дубинский призвал проверить Юрия Голика
Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский, попросивший Совет нацбезопасности и обороны и Службу безопасности Украины проверить Голика на наличие израильского паспорта.
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К своему сообщению он добавил скриншоты заявления на имя секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, в начале мая СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро провело следственные действия в отношении координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика. По данным журналистов, речь шла о деле хищения денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.
Как отмечал народный депутат Гео Лерос, у Юрия Голика есть паспорт гражданина Израиля и может с помощью него выехать за границу, если у него начнутся проблемы с украинским правосудием.
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