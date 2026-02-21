Безугла звинувачує Зеленського у брехні: на чому «спіймала» президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів території на південному напрямку. За його словами, ще 160 кв. км було звільнено на Донеччині.

Безугла про Зеленського

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла поставила під сумнів озвучені цифри.

"Взагалі, навіщо брехати? Які 300 км?" — написала вона, розкритикувавши заяву президента.

Безугла також висловилася щодо Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявивши, що його влаштовує глава держави, оскільки той нібито не конкурує з президентом у політичній площині.

У своїй публікації депутатка також провела паралелі з попереднім головнокомандувачем Валерієм Залужним, розкритикувавши кадрову політику у військовому керівництві.

Офіційних уточнень щодо методики підрахунку звільнених територій наразі не оприлюднено.

