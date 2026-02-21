logo_ukra

Безугла звинувачує Зеленського у брехні: на чому «спіймала» президента
Безугла звинувачує Зеленського у брехні: на чому «спіймала» президента

Президент Володимир Зеленський заявив про звільнення 300 кв. км на південному напрямку та 160 кв. км на Донеччині, після чого народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала ці дані

21 лютого 2026, 20:39
Автор:
Ткачова Марія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів території на південному напрямку. За його словами, ще 160 кв. км було звільнено на Донеччині.

Безугла звинувачує Зеленського у брехні: на чому «спіймала» президента

Безугла про Зеленського

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла поставила під сумнів озвучені цифри.

"Взагалі, навіщо брехати? Які 300 км?" — написала вона, розкритикувавши заяву президента.

Безугла також висловилася щодо Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявивши, що його влаштовує глава держави, оскільки той нібито не конкурує з президентом у політичній площині.

У своїй публікації депутатка також провела паралелі з попереднім головнокомандувачем Валерієм Залужним, розкритикувавши кадрову політику у військовому керівництві.

Офіційних уточнень щодо методики підрахунку звільнених територій наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував інцидент у Дніпрі, де працівники територіального центру комплектування застосували перцевий балончик у салоні автобуса.
За його словами, правоохоронні органи повідомили, що фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі. "І це правильно. Не можна покривати злочини", — зазначив депутат. Гончаренко також заявив, що раніше неодноразово виступав із критикою дій окремих представників ТЦК, наголошуючи на необхідності реформування системи мобілізації. За його словами, Україні потрібні вмотивовані військовослужбовці, а тому слід розвивати рекрутинг та впроваджувати чіткі строки служби.



https://t.me/marybezuhla/6077
