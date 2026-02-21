logo

Безуглая обвиняет Зеленского во лжи: на чем «поймала» президента
Безуглая обвиняет Зеленского во лжи: на чем «поймала» президента

Президент Владимир Зеленский заявил об увольнении 300 кв. км в южном направлении и 160 кв. км в Донецкой области, после чего народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала эти данные

21 февраля 2026, 20:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны уволили 300 квадратных километров территории на южном направлении. По его словам, еще 160 кв. км было освобождено в Донецкой области.

Безуглая обвиняет Зеленского во лжи: на чем «поймала» президента

Безуглая о Зеленском

После этого народная депутат Марьяна Безугла поставила под сомнение озвученные цифры.

"Вообще, зачем врать? Какие 300 км? – написала она, раскритиковав заявление президента.

Безуглая также высказалась в отношении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что его устраивает глава государства, поскольку тот якобы не конкурирует с президентом в политической плоскости.

В своей публикации депутат также провела параллели с предыдущим главнокомандующим Валерием Залужным, раскритиковав кадровую политику в военном руководстве.

Официальные уточнения относительно методики подсчета освобожденных территорий пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал инцидент в Днепре, где работники территориального центра комплектования применили перечный баллончик в салоне автобуса.
По его словам, правоохранительные органы сообщили, что фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы. "И это правильно. Нельзя покрывать преступления", — отметил депутат. Гончаренко также заявил, что ранее неоднократно выступал с критикой действий отдельных представителей ТЦК, отмечая необходимость реформирования системы мобилизации. По его словам, Украине нужны мотивированные военнослужащие, поэтому следует развивать рекрутинг и внедрять четкие сроки службы.



Источник: https://t.me/marybezuhla/6077
