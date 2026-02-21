Безуглая обвиняет Зеленского во лжи: на чем «поймала» президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны уволили 300 квадратных километров территории на южном направлении. По его словам, еще 160 кв. км было освобождено в Донецкой области.

Безуглая о Зеленском

После этого народная депутат Марьяна Безугла поставила под сомнение озвученные цифры.

"Вообще, зачем врать? Какие 300 км? – написала она, раскритиковав заявление президента.

Безуглая также высказалась в отношении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что его устраивает глава государства, поскольку тот якобы не конкурирует с президентом в политической плоскости.

В своей публикации депутат также провела параллели с предыдущим главнокомандующим Валерием Залужным, раскритиковав кадровую политику в военном руководстве.

Официальные уточнения относительно методики подсчета освобожденных территорий пока не обнародованы.

