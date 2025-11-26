logo_ukra

BTC/USD

89982

ETH/USD

3034.11

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Зустріч із Зеленським тільки погіршила ситуацію: нардеп розповів про «цікаві рухи» у «Слузі народу»
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч із Зеленським тільки погіршила ситуацію: нардеп розповів про «цікаві рухи» у «Слузі народу»

Монобільшість у парламенті продовжує переживати кризу, а ситуацію у фракції «Слуга народу» не врятувала навіть зустріч із президентом Володимиром Зеленським, вважає народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк

26 листопада 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про "цікаві рухи" у фракції "Слуга народу", яка формально складає монобільшість парламенті. 

Зустріч із Зеленським тільки погіршила ситуацію: нардеп розповів про «цікаві рухи» у «Слузі народу»

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

На думку депутата від "Голосу", через кризу у фракції коаліції під загрозою опинилося ухвалення держбюджету на наступний рік. А зустріч депутатів від "Слуги народу" із президентом Володимиром Зеленським не допомогла, а "тільки погіршила ситуацію". 

"Дуже конкретний приклад: вчора зранку у них в чаті запустили опитування хто голосує за бюджет 2026 року. І поки там менше 90 депутатів дали відповідь, що в якомусь вигляді готові його підтримати. Всі інші або проігнорували (і не випадково) або написали, що не будуть. Чекають адекватної реакції від президента на скандал "МіндічГейт", а не те, що було на фракції", — написав нардеп у соцмережах. 

Железняк переконаний, що за таких умов на цей час за бюджет немає не те що 226, а навіть 150-ти голосів. 

"І не буде поки що….", — додав депутат. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у фракції “Слуги народу” назріває бунт — народні обранці після гучного корупційного скандалу заявили свою позицію. Зокрема, народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко пояснив, що фракція не буде працювати як раніше, причина цьому — корупційний скандал. За його словами, Україна переживає глибоку політичну кризу — вона багатошарова. Тепер замало просто позбутися тих елементів організованого злочинного угруповання, які виявило НАБУ, і тих, які поки ще не виявлені. 

Раніше видання “Коментарі” повідомляло, що голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у монобільшості. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/15216
Теги:

Новини

Всі новини