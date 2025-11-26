Зустріч із Зеленським тільки погіршила ситуацію: нардеп розповів про «цікаві рухи» у «Слузі народу»

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про "цікаві рухи" у фракції "Слуга народу", яка формально складає монобільшість парламенті.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

На думку депутата від "Голосу", через кризу у фракції коаліції під загрозою опинилося ухвалення держбюджету на наступний рік. А зустріч депутатів від "Слуги народу" із президентом Володимиром Зеленським не допомогла, а "тільки погіршила ситуацію".

"Дуже конкретний приклад: вчора зранку у них в чаті запустили опитування хто голосує за бюджет 2026 року. І поки там менше 90 депутатів дали відповідь, що в якомусь вигляді готові його підтримати. Всі інші або проігнорували (і не випадково) або написали, що не будуть. Чекають адекватної реакції від президента на скандал "МіндічГейт", а не те, що було на фракції", — написав нардеп у соцмережах.

Железняк переконаний, що за таких умов на цей час за бюджет немає не те що 226, а навіть 150-ти голосів.

"І не буде поки що….", — додав депутат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у фракції “Слуги народу” назріває бунт — народні обранці після гучного корупційного скандалу заявили свою позицію. Зокрема, народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко пояснив, що фракція не буде працювати як раніше, причина цьому — корупційний скандал. За його словами, Україна переживає глибоку політичну кризу — вона багатошарова. Тепер замало просто позбутися тих елементів організованого злочинного угруповання, які виявило НАБУ, і тих, які поки ще не виявлені.

Раніше видання “Коментарі” повідомляло, що голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у монобільшості. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.