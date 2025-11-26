Встреча с Зеленским только усугубила ситуацию: нардеп рассказал об «интересных движениях» в «Слуге народа»

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об "интересных движениях" во фракции "Слуга народа", которая формально составляет монобольшинство в парламенте.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По мнению депутата от "Голоса", из-за кризиса во фракции коалиции под угрозой оказалось принятие госбюджета на следующий год. А встреча депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским не помогла, а "только усугубила ситуацию".

"Очень конкретный пример: вчера утром у них в чате запустили опрос, кто голосует за бюджет 2026 года. И пока там меньше 90 депутатов ответили, что в каком-то виде готовы его поддержать. Все остальные либо проигнорировались (и не случайно) либо написали, что не будут. Ожидают адекватной реакции от президента на скандал "МиндичГейт", а не то, что было на фракции", — написал нардеп в соцсетях.

Железняк убежден, что при таких условиях на данный момент за бюджет нет не только 226, а даже 150 голосов.

"И не будет пока….", — добавил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во фракции "Слуги народа" назревает бунт — народные избранники после громкого коррупционного скандала заявили свою позицию. В частности, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко объяснил, что фракция не будет работать как раньше, причина тому — коррупционный скандал. По его словам, Украина переживает глубокий политический кризис — он многослойный. Теперь мало просто избавиться от тех элементов организованной преступной группировки, которые обнаружило НАБУ, и тех, которые пока еще не обнаружены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пояснил, что происходит в монобольшинстве. Он напомнил, что Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства.