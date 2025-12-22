Зрада в Європі: Макрон «здав» Мерца

Ідея репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів рф стала одним із найгостріших питань на порядку денному Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагався сформувати жорстку коаліцію прихильників цієї ініціативи, розраховуючи насамперед на підтримку Франції — традиційного партнера Берліна у ключових європейських рішеннях.

Кредит для України за рахунок заморожених активів рф

Однак у вирішальний момент французька сторона зробила крок назад.

Що сталося за лаштунками

Публічно Емманюель Макрон не виступав проти ідеї використання російських активів. Водночас, за інформацією Financial Times, його оточення в закритих консультаціях почало сигналізувати серйозні сумніви щодо правових і фінансових ризиків.

У Парижі побоюються двох ключових речей:

• можливих судових позовів і вимоги швидкого повернення активів росії;

• нездатності Франції надати надійні фінансові гарантії через власний високий державний борг.

Фактично французька позиція звелася до обережного, але чіткого гальмування ініціативи.

Коаліція противників



У підсумку Франція приєдналася до табору країн, які виступили проти механізму репараційного кредиту. Разом із Парижем скепсис висловили Бельгія, Італія та ще кілька держав-членів ЄС.

Це рішення стало серйозним ударом для Берліна, який розраховував саме на франко-німецьку єдність як фундамент для просування жорсткішої політики щодо росії.

Зміна балансу сил у Європі

Аналітики зазначають: у відносинах між Німеччиною та Францією відбувається зсув ролей. Після приходу Фрідріха Мерца Берлін діє значно рішучіше й агресивніше у питанні підтримки України. Натомість Париж ослаблений внутрішніми проблемами — зростанням держборгу, політичною нестабільністю та завершальною фазою президентської каденції Макрона.



Один із високопосадових дипломатів ЄС, знайомий з перебігом переговорів, різко прокоментував ситуацію:

Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити. Але він настільки слабкий, що не мав іншого вибору, окрім як сховатися за спиною прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Що це означає для України

Втрата французької підтримки значно ускладнює запуск репараційного механізму в короткостроковій перспективі. Без згоди ключових економік ЄС рішення щодо використання заморожених активів рф ризикує знову застрягнути в юридичних і політичних дискусіях — саме на це і розраховує кремль.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Естонія розглядається аналітиками як один із небагатьох регіонів, де росія теоретично могла б спробувати "промацати" реакцію НАТО. Причини очевидні: близькість кордону, наявність російськомовного населення в Іда-Вірумаа та короткі логістичні плечі. Водночас саме тут ризики для кремля є максимальними.