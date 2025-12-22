logo

Измена в Европе: Макрон «сдал» Мерца

Макрон и репарации для Украины: как Париж «слил» Берлин

22 декабря 2025, 00:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Идея репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов России стала одним из самых острых вопросов в повестке дня Европейского Союза. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытался сформировать жесткую коалицию сторонников этой инициативы, рассчитывая, прежде всего, на поддержку Франции — традиционного партнера Берлина в ключевых европейских решениях.

Измена в Европе: Макрон «сдал» Мерца

Кредит для Украины с помощью замороженных активов рф

Однако в решающий момент французская сторона шагнула назад.

Что произошло за кулисами

Публично Эмманюэль Макрон не выступал против идеи использования российских активов. В то же время, по информации Financial Times, его окружение в закрытых консультациях начало сигнализировать серьезные сомнения по поводу правовых и финансовых рисков.

В Париже опасаются двух ключевых вещей:

возможные судебные иски и требования быстрого возврата активов России;

• неспособности Франции предоставить надежные финансовые гарантии из-за собственного высокого государственного долга.

Фактически французская позиция свелась к осторожному, но четкому торможению инициативы.

Коалиция противников

В результате Франция присоединилась к лагерю стран, выступивших против механизма репарационного кредита. Вместе с Парижем скепсис выразили Бельгия, Италия и несколько государств-членов ЕС.

Это решение стало серьезным ударом для Берлина, который рассчитывал именно на франко-германское единство как фундамент для продвижения более жесткой политики в отношении России.

Изменение баланса сил в Европе

Аналитики отмечают: в отношениях между Германией и Францией происходит смещение ролей. После прихода Фридриха Мерца Берлин действует гораздо более решительно и агрессивно в вопросе поддержки Украины. Париж ослаблен внутренними проблемами — ростом госдолга, политической нестабильностью и завершающей фазой президентской каденции Макрона.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС, знакомый с ходом переговоров, резко прокомментировал ситуацию:

Макрон изменил Мерцу, и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что не имел другого выбора, кроме как спрятаться за спиной премьер-министра Италии Джорджии Мэлони.

Что это значит для Украины

Утрата французской поддержки значительно усложняет запуск репарационного механизма в краткосрочной перспективе. Без согласия ключевых экономик ЕС решение об использовании замороженных активов России рискует вновь застрять в юридических и политических дискуссиях — именно на это и рассчитывает кремль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстония рассматривается аналитиками как один из немногих регионов, где россия теоретически могла бы попытаться "прощупать" реакцию НАТО. Причины очевидны: близость границы, наличие русскоговорящего населения у Ида-Вирумаа и короткие логистические плечи. В то же время именно здесь риски для кремля максимальны.



Источник: https://www.ft.com/content/99d256e6-8501-4ab8-81d2-d937d5888f01
