«Знесуть Пушкіна – поставлять Трампа»: Одеса готується до гучного пам’ятникового скандалу

В Одесі знову спалахнула гучна суспільна дискусія, яка поєднала декомунізацію, геополітику та сучасне мистецтво. У місті офіційно зареєстрували петицію з пропозицією демонтувати пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну та встановити на його місці пам’ятник Дональду Трампу – 47-му президенту США.

Пам’ятник 47-му президенту США замість російського поета: в Одесі зареєстрували резонансну петицію

Відповідна ініціатива з’явилася на платформі "Соціально активний громадянин" 8 січня 2026 року, пише видання "Фокус". Збір підписів триватиме до 8 квітня 2026 року, і для розгляду петиції міською владою необхідно зібрати не менше 1 000 голосів. Станом на момент публікації новини петицію підтримали 14 одеситів.

Хто і навіщо запропонував заміну

Автор петиції – Тимур Вєндін – пояснює свою ідею тим, що міський простір має відповідати сучасному суспільному контексту, а не бути зафіксованим у минулому.

"Громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси", – зазначає він у тексті петиції.

На думку ініціатора, Дональд Трамп є однією з найвпливовіших фігур світової політики XXI століття, яка суттєво вплинула на глобальний порядок і міжнародні відносини. Саме тому встановлення його пам’ятника в Одесі може стати сильним символічним жестом та сучасним артвисловлюванням.

Пушкіна – не знищувати

Важливий нюанс: автор петиції не пропонує знищувати пам’ятник Пушкіну. Навпаки, бюст російського поета пропонують демонтувати та перенести до музею або спеціалізованого культурного простору, де він перебуватиме в належному історичному контексті, а не в центрі міського публічного простору.

Контекст: чому саме зараз

Ініціатива з’явилася на тлі кількох резонансних подій одразу:

в Україні триває процес дерусифікації та очищення публічного простору від символів російської культури;

пам’ятник Пушкіну в Одесі вже виключили з Державного реєстру пам’яток , а у 2024 році було ухвалене рішення про його демонтаж;

у США Дональду Трампу заборонили називати своїм ім’ям низку об’єктів, що, за словами прихильників експрезидента, є проявом політичного тиску.

На цьому тлі ідея встановити пам’ятник Трампу в Україні виглядає для частини громадськості іронічною, провокативною та водночас символічною.

