«Снесут Пушкина – поставят Трампа»: Одесса готовится к громкому памятниковому скандалу

В Одессе снова вспыхнула громкая общественная дискуссия , объединившая декоммунизацию, геополитику и современное искусство . В городе официально зарегистрировали петицию с предложением демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину и установить на его месте памятник Дональду Трампу – 47 президенту США.

Памятник 47 президенту США вместо российского поэта: в Одессе зарегистрировали резонансную петицию

Соответствующая инициатива появилась на платформе "Социально активный гражданин" 8 января 2026 года, пишет издание "Фокус". Сбор подписей продлится до 8 апреля 2026 года , и для рассмотрения петиции городскими властями необходимо собрать не менее 1000 голосов . По состоянию на момент публикации новости петицию поддержали 14 одесситов .

Кто и зачем предложил замену

Автор петиции – Тимур Вендин – объясняет свою идею тем, что городское пространство должно соответствовать современному общественному контексту , а не быть зафиксированным в прошлом.

"Общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности, дискуссии и культурные процессы" , — отмечает он в тексте петиции.

По мнению инициатора, Дональд Трамп является одной из самых влиятельных фигур мировой политики XXI века , оказавшей существенное влияние на глобальный порядок и международные отношения . Именно поэтому установка его памятника в Одессе может стать сильным символическим жестом и современным арт высказыванием .

Пушкина – не уничтожать

Важный нюанс: автор петиции не предлагает уничтожать памятник Пушкину . Напротив, бюст русского поэта предлагают демонтировать и перенести в музей или специализированное культурное пространство , где он будет находиться в должном историческом контексте , а не в центре городского публичного пространства.

Контекст: почему именно сейчас

Инициатива появилась на фоне нескольких резонансных событий:

в Украине идет процесс дерусификации и очищения публичного пространства от символов русской культуры;

памятник Пушкину в Одессе уже исключили из Государственного реестра памятников , а в 2024 году было принято решение о его демонтаже;

в США Дональду Трампу запретили называть своим именем целый ряд объектов , что, по словам сторонников экспрезидента, является проявлением политического давления.

На этом фоне идея установить памятник Трампу в Украине выглядит для части общественности иронической, провокативной и одновременно символической .

