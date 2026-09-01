ЗМІ: В ТЦК підтвердили, що Михайло Федоров офіційно заброньований в організації з орбіти Джорджа Сороса (документ)

Ексміністр оборони Михайло Федоров забронювався від служби у війську у міжнародній благодійній організації “Фонд Східна Європа”.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Офіційну відповідь Київського міського ТЦК оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляють “Українські новини”.

Як повідомляє видання, бронювання відбулося відразу після звільнення з посади міністра. Вся процедура зайняла чотири дні.

“Отримав відповідь від Київського міського ТЦК. Федоров забронювався 18.07.2026. Бронь діє до 29.01.2027. Забронювався через чотири дні після того, як звільнили уряд Свириденко”, — цитує нардепа ЗМІ.

Повідомляється, що нардеп вже запросив на засідання парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства керівництво фонду “Східна Європа”, щоб з’ясувати, чи був Федоров заброньований фіктивно.

“Одні з найважливіших засад у побудові демократичного та правового суспільства – чесність і справедливість. Саме тому на засідання ТСК і запрошено фонд “Східна Європа”. Важливо розуміти, що пан Федоров заброньований не фіктивно, виконує роботу, з'являється на роботі та має всі підтвердження того, що він дійсно потребує бронювання. Адже зараз у соцмережах пана Михайла ми бачимо, що він нічого не пише про “Східну Європу”, а говорить про плани “своєї команди” та комунікує з пресою за допомогою свого “пресофісу”. Цікаво, чи в кожного співробітника фонду є свій пресофіс? Дізнаємося в п'ятницю!”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Гончаренко заявив, що Федорова викликали на засідання парламентської ТСК, але він його проігнорував.

Видання нагадало, що днями італійські медіа опублікували матеріали із заголовками, в яких сказано, що Італія “вербує” ексміністра України Михайла Федорова. А британське видання Financial Times написало, що його роль в Італії може становити “загрозу витоку знань про передові військові технології України”.

Фонд "Східна Європа", як пише ЗМІ, входить до орбіти Джорджа Сороса і неодноразово потрапляв в поле зору ЗМІ через щорічне освоєння мільярдів гривень.