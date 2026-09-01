ЗМІ: В ТЦК підтвердили, що Михайло Федоров офіційно заброньований в організації з орбіти Джорджа Сороса (документ)

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Кречмаровская Наталия
Ексміністр оборони Михайло Федоров забронювався від служби у війську у міжнародній благодійній організації “Фонд Східна Європа”.
Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел
Офіційну відповідь Київського міського ТЦК оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляють “Українські новини”.
Як повідомляє видання, бронювання відбулося відразу після звільнення з посади міністра. Вся процедура зайняла чотири дні.
Повідомляється, що нардеп вже запросив на засідання парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства керівництво фонду “Східна Європа”, щоб з’ясувати, чи був Федоров заброньований фіктивно.
Раніше Гончаренко заявив, що Федорова викликали на засідання парламентської ТСК, але він його проігнорував.
Видання нагадало, що днями італійські медіа опублікували матеріали із заголовками, в яких сказано, що Італія “вербує” ексміністра України Михайла Федорова. А британське видання Financial Times написало, що його роль в Італії може становити “загрозу витоку знань про передові військові технології України”.
Фонд "Східна Європа", як пише ЗМІ, входить до орбіти Джорджа Сороса і неодноразово потрапляв в поле зору ЗМІ через щорічне освоєння мільярдів гривень.