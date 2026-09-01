СМИ: В ТЦК подтвердили, что Михаил Федоров официально забронирован в организации из орбиты Джорджа Сороса (документ)

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Кречмаровская Наталия
Экс-министр обороны Михаил Федоров забронировался от службы в армии в международной благотворительной организации "Фонд Восточная Европа".
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Официальный ответ Киевского городского ТЦК обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщают "Українські новини".
Как сообщает издание, бронирование произошло сразу после увольнения с должности министра. Вся процедура заняла четыре дня.
Сообщается, что нардеп уже пригласил на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства руководство фонда "Восточная Европа", чтобы выяснить, был ли Федоров забронирован фиктивно.
Ранее Гончаренко заявил, что Федорова был вызван на заседание парламентской ВСК, но он его проигнорировал.
Издание напомнило, что на днях итальянские медиа опубликовали материалы с заголовками, в которых говорится, что Италия "вербует" экс-министра Украины Михаила Федорова. А британское издание Financial Times написало, что его роль в Италии может составлять "угрозу утечки знаний о передовых военных технологиях Украины".
Фонд "Восточная Европа", как пишет СМИ, входит в орбиту Джорджа Сороса и неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за ежегодного освоения миллиардов гривен.