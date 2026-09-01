Экс-министр обороны Михаил Федоров забронировался от службы в армии в международной благотворительной организации "Фонд Восточная Европа".

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Официальный ответ Киевского городского ТЦК обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщают "Українські новини".

Как сообщает издание, бронирование произошло сразу после увольнения с должности министра. Вся процедура заняла четыре дня.

"Получил ответ от Киевского городского ТЦК. Федоров забронировался 18.07.2026. Бронь действует до 29.01.2027. Забронировался через четыре дня после того, как уволили правительство Свириденко", — цитирует нардепа СМИ.

Сообщается, что нардеп уже пригласил на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства руководство фонда "Восточная Европа", чтобы выяснить, был ли Федоров забронирован фиктивно.

"Одни из важнейших принципов в построении демократического и правового общества — честность и справедливость. Именно поэтому на заседание ВСК и приглашен фонд "Восточная Европа". Важно понимать, что господин Федоров забронирован не фиктивно, выполняет работу, появляется на работе и имеет все подтверждение того, что он действительно нуждается в бронировании. Европу", а говорит о планах "своей команды" и коммуницирует с прессой с помощью своего "пресс-офиса". Интересно, есть ли у каждого сотрудника фонда свой пресс-офис? Узнаем в пятницу!", — говорится в сообщении.

Ранее Гончаренко заявил, что Федорова был вызван на заседание парламентской ВСК, но он его проигнорировал.

Издание напомнило, что на днях итальянские медиа опубликовали материалы с заголовками, в которых говорится, что Италия "вербует" экс-министра Украины Михаила Федорова. А британское издание Financial Times написало, что его роль в Италии может составлять "угрозу утечки знаний о передовых военных технологиях Украины".

Фонд "Восточная Европа", как пишет СМИ, входит в орбиту Джорджа Сороса и неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за ежегодного освоения миллиардов гривен.