ЗМІ: Порошенко міг блокувати завезення з-за кордону “швидких” та організувати контрабанду з Григоришиним

Петро Порошенко під час свого президентства міг організувати мережу контрабанди у всій Сумській області разом із російським олігархом Костянтином Григоришиним.

До того ж, Порошенко ймовірно блокував завезення з-за кордону карет “швидкої допомоги”, адже його фірма “Богдан” продавала їх в Україні. Про це повідомляє видання “Уніан”.

“Глухівський район був в 90 км від кордону з Росією. Чим більше санкцій проти Росії – більше контрабанди. Деркач (колишній нардеп — ред.) очолював контрабанду на всіх рівнях області. Його друг російський бізнесмен Костянтин Григоришин має “Сумиобленерго”. Але він також був і бізнес-партнером Петра Порошенка. І разом вони організували це все”, — пише видання.

Крім того, як повідомляє ЗМІ, Порошенко блокував ввезення в Україну машин “швидкої допомоги”, тому що в той час “швидкими” займалася його компанія “Богдан”.

“Порошенко – це великі неприємності. Тому що корупція. Наприклад, ми могли отримати Mercedes "швидку" – подарунок від Нідерландів. Прийшла “швидка” до кордону і була заблокована. Ніхто не міг розмитнити ту “швидку”. Нарешті депутати проголосували ініціативу Антона Ішака (нардеп від “Блоку Петра Порошенка” — ред.), зміни до закону, щоб змогли розмитнити і отримати автівку. Але Антон Ішак сказав — я не знаю, коли ми змінимо цей закон. Хотіли звільнити 630 "швидких", які були запарковані на кордоні України і не могли приїхати в країну. Чому? Тому що була фірма "Богдан" (належить Петру Порошенку — ред.), яка займалась продажем "швидких" в Україні. Ну це сфера президента, тому ніхто не міг нічого змінити”, — зазначають журналісти.

Видання нагадало, що у 2019 році ключова людина з оточення президента Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук), який на той час обіймав посаду заступника секретаря РНБО, потрапив у корупційний скандал під назвою “Свінарчукгейт”. Як виявили журналісти, він організував контрабанду запчастин та комплектуючих в Сумській області через кордон з Росією.

Також ЗМІ писали, що Петро Порошенко та російський олігарх Костянтин Григоришин можливо були бізнес-партнерами та співвласниками ТОВ “Підприємство “Київ”, яке орендувало земельну ділянку площею понад 6,4 га біля Києво-Печерської лаври в столиці. Крім того, офіс групи “Енергетичний стандарт”, яка належить Григоришину, тривалий час був розташований поруч із Міжнародним інвестиційним банком Петра Порошенка.



