ЗМІ: Порошенко міг блокувати завезення з-за кордону “швидких” та організувати контрабанду з Григоришиним

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Петро Порошенко під час свого президентства міг організувати мережу контрабанди у всій Сумській області разом із російським олігархом Костянтином Григоришиним.
Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
До того ж, Порошенко ймовірно блокував завезення з-за кордону карет “швидкої допомоги”, адже його фірма “Богдан” продавала їх в Україні. Про це повідомляє видання “Уніан”.
Крім того, як повідомляє ЗМІ, Порошенко блокував ввезення в Україну машин “швидкої допомоги”, тому що в той час “швидкими” займалася його компанія “Богдан”.
Видання нагадало, що у 2019 році ключова людина з оточення президента Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук), який на той час обіймав посаду заступника секретаря РНБО, потрапив у корупційний скандал під назвою “Свінарчукгейт”. Як виявили журналісти, він організував контрабанду запчастин та комплектуючих в Сумській області через кордон з Росією.
Також ЗМІ писали, що Петро Порошенко та російський олігарх Костянтин Григоришин можливо були бізнес-партнерами та співвласниками ТОВ “Підприємство “Київ”, яке орендувало земельну ділянку площею понад 6,4 га біля Києво-Печерської лаври в столиці. Крім того, офіс групи “Енергетичний стандарт”, яка належить Григоришину, тривалий час був розташований поруч із Міжнародним інвестиційним банком Петра Порошенка.