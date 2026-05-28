СМИ: Порошенко мог блокировать завоз из-за границы "скорых" и организовать контрабанду с Григоришиным

Петр Порошенко во время своего президентства мог организовать сеть контрабанды по всей Сумской области вместе с российским олигархом Константином Григоришиным.

К тому же Порошенко вероятно блокировал завоз из-за границы карет скорой помощи, ведь его фирма Богдан продавала их в Украине. Об этом сообщает издание “Униан”.

"Глуховский район был в 90 км от границы с Россией. Чем больше санкций против России — больше контрабанды. Деркач (бывший нардеп – ред.) возглавлял контрабанду на всех уровнях области. Его друг российский бизнесмен Константин Григоришин имеет "Сумыоблэнерго". Но он также был бизнес-партнером Петра Порошенко. И вместе они организовали это все”, – пишет издание.

"Порошенко — это большие неприятности. Потому что коррупция. Например, мы могли получить Mercedes "скорую" — подарок от Нидерландов. Пришла "скорая" к границе и была заблокирована. Никто не мог растаможить ту "скорую". Наконец депутаты проголосовали инициативу Антона Ишака (нардеп от Блока Петра Порошенко — ред.), изменения в закон, чтобы смогли растаможить и получить автомобиль. Но Антон Ишак сказал – я не знаю, когда мы изменим этот закон. Хотели освободить 630 скорых, которые были запаркованы на границе Украины и не могли приехать в страну. Почему? Потому что была фирма "Богдан" (принадлежит Петру Порошенко – ред.), которая занималась продажей "скорых" в Украине. Ну, это сфера президента, поэтому никто не мог ничего изменить”, — отмечают журналисты.

Издание напомнило, что в 2019 году ключевой человек из окружения президента Петра Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук), занимавший в то время должность заместителя секретаря СНБО, попал в коррупционный скандал под названием "Свинарчукгейт". Как обнаружили журналисты, он организовал контрабанду запчастей и комплектующих в Сумской области из-за границы с Россией.

Также СМИ писали, что Петр Порошенко и российский олигарх Константин Григоришин возможно были бизнес-партнерами и совладельцами ООО "Предприятие "Киев", которое арендовало земельный участок площадью более 6,4 га возле Киево-Печерской лавры в столице.




