ЗМІ: Переможцями конкурсу на голову митниці стали аутсайдери, які провалили усі тести, просто вони з НАБУ

Кречмаровская Наталия
Переможцями конкурсу на посаду керівника Державної митної служби стали працівники НАБУ, які за результатами трьох етапів тестувань не увійшли навіть до першої десятки.
Журналісти видання “Українські новини” вказують на дискредитацію конкурсів на керівні посади в державних органах. Зазначають, що єдиним критерієм стала належність кандидатів до Бюро.
Негативний ефект від конкурсу, як пише ЗМІ, підсилює наявний конфлікт інтересів: підписаний у грудні меморандум між комісією та НАБУ про перевірку кандидатів на доброчесність.
Переможцями конкурсу, за даними ЗМІ, обрано працівників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, які за результатами трьох етапів цього тестування навіть не увійшли в десятку серед кандидатів по загальному рейтингу.
“Переможці", як пише ЗМІ, на практичних завданнях зі 100 можливих набрали лише 34,6 та 17,8 бала, посівши 12 та 13 місця рейтингу.
Виникають сумніви й щодо доцільності існування конкурсів як явища. ЗМІ вказує на їхню дискредитацію через прогнозованість і контрольованість.
Конкурси, як зазначають журналісти, давно перетворились на фальш та процедуру відсіювання ініціативних і принципових, чесних та непідкупних.
Журналісти нагадали, що конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал: її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ щодо перевірки кандидатів на доброчесність, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду.