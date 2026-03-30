ЗМІ: Переможцями конкурсу на голову митниці стали аутсайдери, які провалили усі тести, просто вони з НАБУ

Переможцями конкурсу на посаду керівника Державної митної служби стали працівники НАБУ, які за результатами трьох етапів тестувань не увійшли навіть до першої десятки.

Журналісти видання “Українські новини” вказують на дискредитацію конкурсів на керівні посади в державних органах. Зазначають, що єдиним критерієм стала належність кандидатів до Бюро.

Негативний ефект від конкурсу, як пише ЗМІ, підсилює наявний конфлікт інтересів: підписаний у грудні меморандум між комісією та НАБУ про перевірку кандидатів на доброчесність.

"Завдяки антикорреформам все стало значно прозоріше і простіше: достатньо обіймати якусь посаду в НАБУ, будь-яку, а прізвище не має жодного значення, як і досвід, знання, компетентність, спроможність, здатність, результати проходження конкурсних процедур, місце в рейтингу, попередні заслуги тощо", – зазначає видання.

Переможцями конкурсу, за даними ЗМІ, обрано працівників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, які за результатами трьох етапів цього тестування навіть не увійшли в десятку серед кандидатів по загальному рейтингу.

"Якщо просто хотіли когось з них призначити, то призначили б просто, а не влаштовували цей маскарад", – йдеться у повідомленні.

“Переможці", як пише ЗМІ, на практичних завданнях зі 100 можливих набрали лише 34,6 та 17,8 бала, посівши 12 та 13 місця рейтингу.

Виникають сумніви й щодо доцільності існування конкурсів як явища. ЗМІ вказує на їхню дискредитацію через прогнозованість і контрольованість.

"Саме завдяки конкурсам ми отримали Клименка, який, ймовірно, торгує аеропортами та угодами, Синюка, який живе під березою та інформує членів організації про слідчі дії та Кривоноса з дитиною, землею та ймовірним кримінальним минулим", – пише ЗМІ.

Конкурси, як зазначають журналісти, давно перетворились на фальш та процедуру відсіювання ініціативних і принципових, чесних та непідкупних.

"На цих конкурсах обирають явно не кращих і сильніших кандидатів, не тих, які володіють унікальними знаннями та здібностями, не людей з шаленим досвідом. На них обирають угодних, тих, хто не буде ставити зайвих питань, хто не піддаватиме сумніву прохання згори", – зазначає ЗМІ.

Журналісти нагадали, що конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал: її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ щодо перевірки кандидатів на доброчесність, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду.



