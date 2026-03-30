СМИ: Победителями конкурса на главу таможни стали аутсайдеры, провалившие все тесты, просто они из НАБУ

Кречмаровская Наталия
Победителями конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы стали работники НАБУ, которые по результатам трех этапов тестирования не вошли даже в первую десятку.
Журналисты издания "Українські новини" указывают на дискредитацию конкурсов на руководящие должности в государственных органах. Отмечают, что единственным критерием стала принадлежность кандидатов к Бюро.
Негативный эффект от конкурса, как пишет СМИ, усиливает существующий конфликт интересов: подписанный в декабре меморандум между комиссией и НАБУ о проверке кандидатов на добропорядочность.
Победителями конкурса, по данным СМИ, избраны работники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзий, которые по результатам трех этапов этого тестирования даже не вошли в десятку среди кандидатов по общему рейтингу.
Победители, как пишет СМИ, на практических задачах из 100 возможных набрали лишь 34,6 и 17,8 балла, заняв 12 и 13 места рейтинга.
Возникают сомнения и в целесообразности существования конкурсов как явления. СМИ указывает на их дискредитацию из-за прогнозируемости и контролируемости.
Конкурсы, как отмечают журналисты, давно превратились в фальшь и процедуру отсеивания инициативных и принципиальных, честных и неподкупных.
Журналисты напомнили, что конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал: ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ по проверке кандидатов на добродетель, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост.