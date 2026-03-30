СМИ: Победителями конкурса на главу таможни стали аутсайдеры, провалившие все тесты, просто они из НАБУ

Победителями конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы стали работники НАБУ, которые по результатам трех этапов тестирования не вошли даже в первую десятку.

Журналисты издания "Українські новини" указывают на дискредитацию конкурсов на руководящие должности в государственных органах. Отмечают, что единственным критерием стала принадлежность кандидатов к Бюро.

Негативный эффект от конкурса, как пишет СМИ, усиливает существующий конфликт интересов: подписанный в декабре меморандум между комиссией и НАБУ о проверке кандидатов на добропорядочность.

"Благодаря антикорреформам все стало гораздо прозрачнее и проще: достаточно занимать какую-то должность в НАБУ, любую, а фамилия не имеет никакого значения, как и опыт, знание, компетентность, способность, способность, результаты прохождения конкурсных процедур, место в рейтинге, предварительные заслуги и т.д.", – отмечает издание.

Победителями конкурса, по данным СМИ, избраны работники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзий, которые по результатам трех этапов этого тестирования даже не вошли в десятку среди кандидатов по общему рейтингу.

"Если просто хотели кого-нибудь из них назначить, то назначили бы просто, а не устраивали этот маскарад", – говорится в сообщении.

Победители, как пишет СМИ, на практических задачах из 100 возможных набрали лишь 34,6 и 17,8 балла, заняв 12 и 13 места рейтинга.

Возникают сомнения и в целесообразности существования конкурсов как явления. СМИ указывает на их дискредитацию из-за прогнозируемости и контролируемости.

"Именно благодаря конкурсам мы получили Клименко, который, вероятно, торгует аэропортами и соглашениями, Синюка, который живет под березой и информирует членов организации о следственных действиях и Кривоноса с ребенком, землей и вероятным уголовным прошлым", — пишет СМИ.

Конкурсы, как отмечают журналисты, давно превратились в фальшь и процедуру отсеивания инициативных и принципиальных, честных и неподкупных.

"На этих конкурсах выбирают явно не лучших и сильных кандидатов, не обладающих уникальными знаниями и способностями, не людей с бешеным опытом. На них выбирают угодных, тех, кто не будет ставить лишних вопросов, кто не будет подвергать сомнению просьбы сверху", — отмечает СМИ.

Журналисты напомнили, что конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал: ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ по проверке кандидатов на добродетель, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост.



