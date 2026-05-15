ЗМІ: Омелян “служив” у підрозділі для людей Порошенка, але від військових обов’язків міг ухилятися

Колишній міністр інфраструктури та близький соратник Петра Порошенка Володимир Омелян після початку повномасштабної війни рахувався у підрозділах ТрО, зокрема у 251-му батальйоні.

Видання “Українські новини”, на тлі повідомлення про отримання Омеляном підозри від ДБР за ухилення від обов’язків військової служби шляхом обману, зазначає, що він фактично не воював, а батальйон нібито було створено для людей з оточення Петра Порошенка.

Журналісти зазначили, що після 24 лютого 2022 року ексміністр інфраструктури Омелян був оформлений до 206-го окремого батальйону ТрО на посаду начальника групи планування штабу. Однак, як пише ЗМІ, реальних обов’язків військової служби ексміністр не виконував.

“Жодного дня обов’язків військової служби Омелян не виконував, хоча, на відміну від тритенків-сеітаблаєвих-терентьєвих, 12 квітня 2022 року разом з батальйоном покинув Київ і прибув у Миколаїв. Щоправда, доки батальйон воював на херсонському напрямку (до 17 жовтня 2022 року), ексміністр проживав у Миколаєві в дитячому садку, де отаборилась продовольча служба, і не з’являвся навіть у штабі своєї військової частини”, — повідомили журналісти.

Згодом, за даними видання, Омеляна перевели до іншого підрозділу — 251-го окремого батальйону ТрО. Саме цей батальйон, як зазначає ЗМІ, був створений для людей з оточення Порошенка.

“Омелян був переведений на таку ж посаду в спеціально створений Залужним для людей з оточення Порошенка 251 окремий батальйон ТрО. Після того як командир 251 об ТрО завдяки заступництву Порошенка був призначений командиром 104 окремої бригади ТрО, Омелян перевівся в штаб цієї бригади й був підвищений у військовому званні до майора”, — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження ДБР, за даними видання, було зареєстроване після того, як Омелян нібито незаконно отримав статус учасника бойових дій та додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях. Під час розслідування правоохоронці витребували дані мобільних операторів, які показали, що в період перебування 251-го батальйону ТрО в районі Бахмута телефон Омеляна фіксувався у Києві або в готелі в Краматорську.

Журналісти зазначають, що 25 серпня 2023 року правоохоронці провели обшуки у 206-му, 251-му батальйонах ТрО, 104-й бригаді ТрО, а також за місцем проживання Омеляна у Сарнах Рівненської області. Під час обшуку, пише видання, у помешканні ексміністра були знайдені гранати Ф-1, після чого було зареєстроване ще одне кримінальне провадження.

Видання нагадало, що ДБР повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки. Наразі Володимир Омелян, за даними ЗМІ, — у Лондоні.

Раніше ЗМІ писали, що старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою та має сплатити штраф.



