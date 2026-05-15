СМИ: Омелян "служил" в подразделении для людей Порошенко, но от воинских обязанностей мог уклоняться

Кречмаровская Наталия
Бывший министр инфраструктуры и близкий соратник Петра Порошенко Владимир Омелян после начала полномасштабной войны считался в подразделениях ТрО, в том числе в 251 батальоне.
Владимир Омелян. Фото из открытых источников
Издание "Українські новини", на фоне сообщения о получении Омеляном подозрения от ГБР за уклонение от обязанностей военной службы путем обмана, отмечает, что он фактически не воевал, а батальон якобы был создан для людей из окружения Петра Порошенко.
Журналисты отметили, что после 24 февраля 2022 года экс-министр инфраструктуры Омелян был оформлен до 206-го отдельного батальона ТРО на должность начальника группы планирования штаба. Однако, как пишет СМИ, реальные обязанности военной службы экс-министр не выполнял.
Впоследствии, по данным издания, Омеляна перевели в другое подразделение — 251 отдельный батальон ТрО. Именно этот батальон, как отмечает СМИ, был создан для людей из окружения Порошенко.
Уголовное производство ГБР, по данным издания, было зарегистрировано после того, как Омелян якобы незаконно получил статус участника боевых действий и дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. В ходе расследования стражи порядка истребовали данные мобильных операторов, которые показали, что в период пребывания 251-го батальона ТрО в районе Бахмута телефон Омеляна фиксировался в Киеве или в гостинице в Краматорске.
Журналисты отмечают, что 25 августа 2023 года правоохранители провели обыски в 206-м, 251-м батальонах ТрО, 104-й бригаде ТрО, а также по месту жительства Омеляна в Сарнах Ровенской области. В ходе обыска, пишет издание, в помещении экс-министра были найдены гранаты Ф-1, после чего было зарегистрировано еще одно уголовное производство.
Издание напомнило, что ГБР сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и долгое время не исполнял служебные обязанности. Владимир Омелян, по данным СМИ, — в Лондоне.
Ранее СМИ писали, что старший сын Петра Порошенко, Алексей, выехавший в Лондон в начале войны и так не вернувшийся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке и должен заплатить штраф.