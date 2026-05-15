СМИ: Омелян "служил" в подразделении для людей Порошенко, но от воинских обязанностей мог уклоняться

Бывший министр инфраструктуры и близкий соратник Петра Порошенко Владимир Омелян после начала полномасштабной войны считался в подразделениях ТрО, в том числе в 251 батальоне.

Владимир Омелян. Фото из открытых источников

Издание "Українські новини", на фоне сообщения о получении Омеляном подозрения от ГБР за уклонение от обязанностей военной службы путем обмана, отмечает, что он фактически не воевал, а батальон якобы был создан для людей из окружения Петра Порошенко.

Журналисты отметили, что после 24 февраля 2022 года экс-министр инфраструктуры Омелян был оформлен до 206-го отдельного батальона ТРО на должность начальника группы планирования штаба. Однако, как пишет СМИ, реальные обязанности военной службы экс-министр не выполнял.

"Ни одного дня обязанностей военной службы Емельян не исполнял, хотя, в отличие от трех-сеитаблаевых-терентевых, 12 апреля 2022 года вместе с батальоном покинул Киев и прибыл в Николаев. Правда, пока батальон воевал на херсонском направлении (до 17 октября 2022 года), экс-министр проживал в Николаеве в детском саду, где разместилась продовольственная служба, и не появлялся даже в штабе своей воинской части”, — сообщили журналисты.

Впоследствии, по данным издания, Омеляна перевели в другое подразделение — 251 отдельный батальон ТрО. Именно этот батальон, как отмечает СМИ, был создан для людей из окружения Порошенко.

"Омелян был переведен на такую же должность в специально созданный Залужным для людей из окружения Порошенко 251 отдельный батальон ТрО. После того как командир 251 о ТрО благодаря покровительству Порошенко был назначен командиром 104 отдельной бригады ТрО, Омелян перевелся в штаб этой бригады и был повышен в воинском звании к майору”, — говорится в сообщении.

Уголовное производство ГБР, по данным издания, было зарегистрировано после того, как Омелян якобы незаконно получил статус участника боевых действий и дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. В ходе расследования стражи порядка истребовали данные мобильных операторов, которые показали, что в период пребывания 251-го батальона ТрО в районе Бахмута телефон Омеляна фиксировался в Киеве или в гостинице в Краматорске.

Журналисты отмечают, что 25 августа 2023 года правоохранители провели обыски в 206-м, 251-м батальонах ТрО, 104-й бригаде ТрО, а также по месту жительства Омеляна в Сарнах Ровенской области. В ходе обыска, пишет издание, в помещении экс-министра были найдены гранаты Ф-1, после чего было зарегистрировано еще одно уголовное производство.

Издание напомнило, что ГБР сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и долгое время не исполнял служебные обязанности. Владимир Омелян, по данным СМИ, — в Лондоне.

Ранее СМИ писали, что старший сын Петра Порошенко, Алексей, выехавший в Лондон в начале войны и так не вернувшийся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке и должен заплатить штраф.



