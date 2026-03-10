СМИ: Нардепка от Порошенко может быть причастна к присвоению донатов украинцев на ВСУ

В Украине разгорается скандал вокруг "Госпитальеров". Народная депутат от партии Порошенко Яна Зинкевич могла быть причастна к вероятным миллионным махинациям с донатами украинцев, жертвовавших на ВСУ.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Такую информацию обнародовали журналисты издания "Українські новини". Отмечается, что во время сборов на нужды военных использовались два отдельных банка — фонда и лично нардепки Зинкевич. По данным СМИ, средства со счетов, связанных с нардепкой, снимались несколько раз в день, при этом публичной отчетности по использованию этих денег не предоставлялось.

"Народная депутат (Яна Зинкевич, – ред.) внимательно мониторит весь рабочий день банку, как только набегают круглые 10-20 тыс. – снимает. Шесть раз в день. Просто интересно, как это будет выглядеть в декларации", — отметили журналисты.

В процессе анализа сборов, как сообщает издание, также было выявлено несколько связанных юридических структур, через которые могли проходить пожертвования, в частности, через организации в Великобритании.

"Кроме того, сообщалось, что с сайта батальона на время исчезли адреса криптокошельков для пожертвований. Пользователи, которые проверяли эти кошельки, предположили, что из них могло быть выведено около 210 тыс. долл. без обнародованных финансовых отчетов", — пишет СМИ.

Журналисты сообщили и о двух юридических компаниях в Великобритании, через которые было собрано около 1,3 млн фунтов, об использовании которых также не было отчета.

После публикации этих данных, пишет издание, начали поступать угрозы "получить поломанные ноги" в адрес журналистки, однако она не планирует обращаться в полицию.

В свою очередь у Порошенко заявили, что не одобряют подобный способ "защиты", пишет СМИ.

Издание напомнило, что народный депутат Петр Порошенко был разоблачен на финансовых схемах с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые политик покупал вероятно через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка могут быть благотворительные фонды нардепа, которые собирают деньги на ВСУ, но могут направлять их на заработок для лидера "Евросолидарности".

