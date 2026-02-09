ЗМІ: НАБУ ймовірно не помічає недоброчесності детективів

Кандидатів від НАБУ та САП міжнародні комісії з відбору керівників різних державних органів дедалі частіше визнають недоброчесними, однак ці детективи та прокурори продовжують працювати в антикорупційних інституціях.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Підрозділи внутрішнього контролю антикорорганів ймовірно не помічають подібних фактів та не реагують на них, вірогідно тому, що йдеться про "своїх", пише видання “Українські новини”.

"Це вже якось увійшло в традицію, коли прокурори САП та детективи НАБУ масово штурмують різні конкурси. Там їх комісія з міжнародниками визнає недостойними очолити орган, бо є ознаки недоброчесності, але водночас це не заважає їм і далі працювати в антикорсистемі. В НАБУ ж є власний підрозділ внутрішнього контролю, який і має це першим бачити і реагувати. Але ж не бачить. І навіть зараз не бачать чи не хочуть бачити", — повідомляє ЗМІ.

Видання зазначає, що останній такий прецедент — кандидат на голову Державної митної служби України, детектив НАБУ Михайло Буртовий.

"Цей “кадр” антикорсистеми намагається на повному серйозі переконати простий люд в тому, що з дитячих років економив до 80% доходів, харчувався все життя виключно передачками із села, його мати отримала 60+ земельних ділянок протягом його тяжкої боротьби в НАБУ з корупційною гідрою, при цьому не маючи чесного пояснення володіння цим майном. І НАБУ цього не помічає", — зазначають журналісти.

ЗМІ наголошує на наявності у Буртового набору, притаманного для недоброчесних чиновників.

"Взагалі цей кандидат наук і на голову митниці зібрав весь комплекс щасливого держслужбовця — незрозуміле майно родичів, автівки за заниженими цінами, економія з ясел, тяглість до науки без шкоди службі. Можливо він ще й встиг адвокатське свідоцтво оформити, працюючи детективом також "без відриву від виробництва"?", – зауважує ЗМІ.

Видання нагадало про інші скандали в НАБУ. Так зазначається, що керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк можливо купував елітну нерухомість і віп авто та записував їх на родичів: тещу, батька, матір. Квартира, земельна ділянка з будинком понад 200 квадратів, Mercedes-Benz E 220 CD. І, маючи все це, врешті придбав в іпотеку за пільговою програмою "єОселя" ще одну квартиру – 117 кв. м.

Заступник керівника підрозділу детективів НАБУ Роман Нєдов в різні роки придбав дві квартири на тещу, яка згодом передарувала їх його дружині із суттєвим заниженням вартості. За даними видання, він міг приховувати не одну сотню тисяч доларів вартості майна. Як зауважує ЗМІ, ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів.

Керівник одного з підрозділів НАБУ Валентин Шмітько, за даними видання, протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу. А потім можливо вивів з країни 4 350 725 грн нібито заощаджень.

Майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні дані щодо криптовалюти. Порушень з криптовалютою на найбільшу суму знайшли у старшого детектива Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у нинішніх цінах.

Старший детектив НАБУ Маркіян Слоневський, як пише видання, кілька років поспіль отримував сотні тисяч гривень від Владислава Іскендерова – нібито як повернення боргу. За російськими реєстраційними базами цей Іскендеров проходить як єдиний власник підприємства "ОНИКС ГРУПП" країни-агресора, котре з 2014 року працює у Бєлгороді та виконує держзамовлення. Тобто, працює на війну РФ проти України.



