СМИ: НАБУ вероятно не замечает недобропорядочности детективов

Кандидатов от НАБУ и САП международные комиссии по отбору руководителей различных государственных органов все чаще признают недобропорядочными, однако эти детективы и прокуроры продолжают работать в антикоррупционных институтах.

НАБУ. Фото из открытых источников

Подразделения внутреннего контроля антикорорганов, вероятно, не замечают подобных фактов и не реагируют на них, вероятно потому, что речь идет о "своих", пишет издание "Українські новини".

"Это уже как-то вошло в традицию, когда прокуроры САП и детективы НАБУ массово штурмуют разные конкурсы. Там их комиссия с международниками признает недостойными возглавить орган, потому что есть признаки недобропорядочности, но в то же время это не мешает им и дальше работать в антикорсистеме. У НАБУ же есть собственное подразделение внутреннего контроля, которое и должно это первым видеть и реагировать. Но ведь не видит. И даже сейчас не видят или не хотят видеть", – сообщает СМИ.

Издание отмечает, что последний такой прецедент – кандидат на главу Государственной таможенной службы Украины, детектив НАБУ Михаил Буртовой.

"Этот "кадр" антикорсистемы пытается на полном серьезе убедить простой люд в том, что с детских лет экономил до 80% доходов, питался всю жизнь исключительно передачками из села, его мать получила 60+ земельных участков в течение его тяжелой борьбы в НАБУ с коррупционной гидрой, при этому не имея честного объяснения владения этим имуществом. И НАБУ этого не замечает", – отмечают журналисты.

СМИ указывает на наличие у Буртового набора, присущего для недобропорядочных чиновников.

"Вообще этот кандидат наук и на главу таможни собрал весь комплекс счастливого госслужащего — непонятное имущество родственников, автомобили по заниженным ценам, экономия из яслей, тяготение к науке без ущерба службе. Возможно, он еще и успел адвокатское свидетельство оформить, работая детективом также "без отрыва от производства"?", — отмечает СМИ.

Издание напомнило о других скандалах в НАБУ. Так отмечается, что руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк возможно покупал элитную недвижимость и вип авто и записывал их на родственников: тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, наконец-то приобрел в ипотеку по льготной программе "єОселя" еще одну квартиру — 117 кв. м.

Заместитель руководителя подразделения детективов НАБУ Роман Недов в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передарила его жене с существенным занижением стоимости. По данным издания, он мог скрывать не одну сотню тысяч долларов стоимости имущества. Как отмечает СМИ, эти средства невозможно обосновать ни доходами Недова или его жены, ни их родственников.

Руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько, по данным издания, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом возможно вывел из страны 4 350 725 грн якобы сбережений.

Почти у двух десятков сотрудников НАБУ обнаружили в декларациях недостоверные данные по криптовалюте. Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долл. в сегодняшних ценах.

Старший детектив НАБУ Маркиян Слоневский, как пишет издание, несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы как возврат долга. По российским регистрационным базам этот Искендеров проходит как единственный владелец предприятия "ОНИКС ГРУПП" страны-агрессора, которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ. То есть работает на войну РФ против Украины.



