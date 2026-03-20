СМИ: Директор НАБУ Кривонос должен уйти, а силовики – расследовать его вероятно фиктивное отцовство

Скандал вокруг директора НАБУ Семена Кривоноса разгорается — в центре внимания вероятные преступления, которые мог скрыть чиновник.

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

Именно поэтому, как пишет издание “Уніан” Кривонос должен срочно уйти в отставку. Как отмечает СМИ, вероятная взятка за выделение земли и скандал с возможно фиктивным отцовством позволяют держать его "на крючке", что угрожает национальной безопасности Украины.

Журналисты отмечают, что Кривонос мог сознательно скрыть собственное криминальное прошлое перед назначением на должность, введя в заблуждение Правительство. В анкете кандидата на должность руководителя НАБУ Кривонос, по данным СМИ, на вопрос о ситуациях, которые могут вызвать беспокойство относительно его доброчестности, отметил: "соответствующих ситуаций нет".

"Конкурсная комиссия (Гринавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких и Савчук) не могла не знать о его прошлом, как и о том, что кандидат никогда не возглавлял следствие", — сообщают журналисты.

НАБУ и Кривонос, как пишет издание, через вероятный компромат на него может создавать угрозу национальной безопасности Украины.

"Наши партнеры через конкурсные комиссии продвигают сомнительных персонажей лишь для того, чтобы с помощью подконтрольных антикоррупционных структур непрерывно давить на государственные институции. Это делается для того, чтобы не дать сформироваться дееспособному государственному аппарату, держа его в постоянном страхе и хаосе. И это уже угроза национальной безопасности. Семен Кривонос должен уйти, а правоохранители должны наконец-то провести расследование его "фиктивного отцовства" и вернуться к делу о подкупе избирателей", — пишет СМИ.

Еще одной целью контроля над Кривоносом, по информации журналистов, является попытка парализовать производство украинского оружия.

"НАБУ превратилось в инструмент выборочного прессинга и методично "кошмарит" стратегическую оборонку. Цель очевидна — парализовать производство собственного оружия. Руководство Бюро даже рассылало письма в иностранные посольства о якобы "коррупции" в оборонных разработках, чтобы сорвать помощь Украине. Вероятно кураторы поставили Кривоносу, которого легко шантажировать уголовными делами в прошлом, задача уничтожить наш ВПК, заблокировать изготовление ракет", — информирует издание.

Журналисты напомнили дела, которые делают Кривоноса уязвимым и зависимым от компромата.

"В 2009 году, пытаясь избежать реального срока за подкуп избирателей (ст. 157 УК Украины), Кривонос признал отцовство ребенка, к которому не имел никакого отношения, чтобы разжаловать суд и получить смягчение приговора. Он так же хладнокровно через десять лет вычеркнул ребенка из своей жизни через суд", — пишет СМИ.

Другое уголовное дело Кривоноса, о котором сообщили журналисты, – задокументированное вымогательство взятки в 120 тыс. долларов за землю в Обуховском районе.

Ранее издание сообщало, что на конкурсе на должность директора НАБУ Семен Кривонос якобы дважды не прошел полиграф, вероятно чтобы скрыть собственное криминальное прошлое. Первый раз он нанес неизвестное вещество на пальцы и его не допустили к прохождению процедуры, а второй – употребил увеличенную дозу седативных препаратов.