СМИ: Директор НАБУ Кривонос должен уйти, а силовики – расследовать его вероятно фиктивное отцовство

Кречмаровская Наталия
Скандал вокруг директора НАБУ Семена Кривоноса разгорается — в центре внимания вероятные преступления, которые мог скрыть чиновник.
Семен Кривонос. Фото из открытых источников
Именно поэтому, как пишет издание “Уніан” Кривонос должен срочно уйти в отставку. Как отмечает СМИ, вероятная взятка за выделение земли и скандал с возможно фиктивным отцовством позволяют держать его "на крючке", что угрожает национальной безопасности Украины.
Журналисты отмечают, что Кривонос мог сознательно скрыть собственное криминальное прошлое перед назначением на должность, введя в заблуждение Правительство. В анкете кандидата на должность руководителя НАБУ Кривонос, по данным СМИ, на вопрос о ситуациях, которые могут вызвать беспокойство относительно его доброчестности, отметил: "соответствующих ситуаций нет".
НАБУ и Кривонос, как пишет издание, через вероятный компромат на него может создавать угрозу национальной безопасности Украины.
Еще одной целью контроля над Кривоносом, по информации журналистов, является попытка парализовать производство украинского оружия.
Журналисты напомнили дела, которые делают Кривоноса уязвимым и зависимым от компромата.
Другое уголовное дело Кривоноса, о котором сообщили журналисты, – задокументированное вымогательство взятки в 120 тыс. долларов за землю в Обуховском районе.
Ранее издание сообщало, что на конкурсе на должность директора НАБУ Семен Кривонос якобы дважды не прошел полиграф, вероятно чтобы скрыть собственное криминальное прошлое. Первый раз он нанес неизвестное вещество на пальцы и его не допустили к прохождению процедуры, а второй – употребил увеличенную дозу седативных препаратов.