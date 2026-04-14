ЗМІ: Антикорупціонери масово відмовилися коментувати ймовірно фіктивне батьківство директора НАБУ Кривоноса

Антикорупційні активісти та народні депутати масово уникають теми фіктивного усиновлення дитини нинішнім директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Спроби приховати злочин можуть поставити під удар репутацію всієї антикорупційної системи, пише видання “Українські новини”. Журналісти вбачають дивним те, що антикорупціонери, які завжди першими виходять із заявами про корупцію, зараз масово уникають чутливої для них теми.

“Хочеться вірити, що таке тривале мовчання антикорупційних активістів та депутатів щодо колеги Кривоноса, не має нічого спільного з бажанням приховати злочин. Бо якщо виявиться, що так, у нас є велике питання до антикорупційної системи в Україні та подвійних стандартів самих активістів", — пише ЗМІ.

Журналісти намагалися телефоном отримати коментар від відомих активістів та народних депутатів, які декларують боротьбу з корупцією як свій пріоритет, зазначає видання. Однак, за даними ЗМІ, більшість із них відповіли відмовою, при цьому намагалися уникнути відповіді або змістити акценти.

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна залишила запит журналістів без відповіді, запропонувавши набрати її наступного дня. Будь-які спроби додзвонитися до неї після того були марними, пояснили журналісти.

Перший заступник Радіної Ярослав Юрчишин, зазначає ЗМІ, спочатку припустив, що йому надсилають запитання про "незрозуміло що", а коли отримав фотокопію рішення суду щодо Кривоноса — зник.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що якщо у комісії з відбору директора НАБУ не було запитань до Кривоноса, то й в нього їх немає, пояснили журналісти. А загалом він повідомив, що НАБУ наразі "чудово виконує свою роботу".

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, за даними видання, відповіла у WhatsApp, що дії директора НАБУ Кривоноса вона не толерує, але й не вважає, що це є підставою для його звільнення. Також, на її думку, фейкове всиновлення зовсім не кидає тінь на НАБУ.

Виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, за словами журналістів, почувши запитання про Кривоноса, просто поклала слухавку. А її колега, юристка організації Олена Щербан попросила скинути запитання у месенджер і у подальшому в нього не заходила, повідомило видання.

Колишній директор НАБУ та ексзаступник голови НАЗК Артем Ситник, до якого журналісти також звернулися за коментарем, попросив набрати його пізніше – наприклад, за декілька днів.

Замість виконавчого директора Фундації DeJure Михайла Жернакова відповіла помічниця, зазначили журналісти. Вона попросила переслати запитання на офіційну пошту фундації.

Видання нагадало, що директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос у 2009 році був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією. Причиною стало утримання малолітнього сина Максима 2008 року народження. Мати дитини Світлана Хомченко, яку Кривонос знайшов через посередників, підтвердила інформацію про фіктивне оформлення ним батьківства.

Надалі Кривонос міг ввести в оману суд: у заяві про скасування фіктивного батьківства він зазначив, що був впевнений, що це його син. Проте мати Максима, Світлана Хомченко, сказала, що жодних відносин між нею та Кривоносом не було.



