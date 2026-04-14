СМИ: Антикоррупционеры массово отказались комментировать вероятно фиктивное отцовство директора НАБУ Кривоноса

Антикоррупционные активисты и народные депутаты массово избегают темы фиктивного усыновления ребенка нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

Попытки скрыть преступление могут поставить под удар репутацию всей антикоррупционной системы, пишет издание "Українські новини". Журналисты усматривают странным то, что антикоррупционеры, всегда первыми выходят с заявлениями о коррупции, сейчас массово избегают чувствительной для них темы.

"Хочется верить, что такое длительное молчание антикоррупционных активистов и депутатов относительно коллеги Кривоноса, не имеет ничего общего с желанием скрыть преступление. Если окажется, что да, у нас есть большой вопрос к антикоррупционной системе в Украине и двойным стандартам самих активистов", — пишет СМИ.

Журналисты пытались по телефону получить комментарий от известных активистов и народных депутатов, которые декларируют борьбу с коррупцией как свой приоритет, отмечает издание. Однако, по данным СМИ, большинство из них ответили отказом, при этом пытались избежать ответа или сместить акценты.

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина оставила запрос журналистов без ответа, предложив набрать его на следующий день. Любые попытки дозвониться до нее были бесполезны, объяснили журналисты.

Первый заместитель Радиной Ярослав Юрчишин, отмечает СМИ, сначала предположил, что ему присылают вопрос о "непонятно что", а когда получил фотокопию решения суда по Кривоносу — исчез.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что если у комиссии по отбору директора НАБУ не было вопросов Кривоносу, то и у него их нет, пояснили журналисты. В целом он сообщил, что НАБУ сейчас "прекрасно выполняет свою работу".

Председатель Антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец, по данным издания, ответила в WhatsApp, что действия директора НАБУ Кривоноса она не терпит, но и не считает, что это является основанием для его увольнения. Также, по ее мнению, фейковое усыновление совсем не бросает тень на НАБУ.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, по словам журналистов, услышав вопрос о Кривоносе, просто положила трубку. А ее коллега, юрист организации Елена Щербан попросила сбросить вопросы в мессенджер и в дальнейшем в него не заходила, сообщило издание.

Бывший директор НАБУ и экс-заместитель председателя НАПК Артем Сытник, к которому журналисты также обратились за комментарием, попросил набрать его позже – например, через несколько дней.

Вместо исполнительного директора Фонда DeJure Михаила Жернакова ответила помощница, отметили журналисты. Она попросила переслать вопросы на официальную почту фонда.

Издание напомнило, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания за амнистию. Причиной стало содержание малолетнего сына Максима в 2008 году рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства.

В дальнейшем Кривонос мог ввести в заблуждение суд: в заявлении об отмене фиктивного отцовства он отметил, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.



