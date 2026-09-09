ЗМІ: 5 млн грн отримали учасники “бенкетного скандалу у Вищій раді правосуддя” після звільнення

Члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Маселко, Мороз та Лукʼянов, які “засвітилися” на бенкеті в одному з найдорожчих ресторанів Києва, отримали після звільнення майже 5 млн грн виплат на трьох.

Вища рада правосуддя. Фото з відкритих джерел

Про це повідомило видання “Факти” і нагадало, що після російської масованої атаки на столицю 20 серпня члени Вищої ради правосуддя у робочий час масштабно святкували відставку свого колеги Дмитра Лук’янова. Свято влаштували в одному з найдорожчих ресторанів Києва — “Mario Ristorante Italiano”. Це викликало обурення громадськості. Після звільнення Роман Маселко отримав 1 950 000 грн, Микола Мороз — 1 037 964 грн, Дмитро Лукʼянов — 1 986 406 грн.

“Сумарно з державного бюджету на трьох членів ВРП було витрачено при звільненні 4 млн 974 тис. 370 грн”, — йдеться у повідомленні.

Маселко, як пише ЗМІ, запам'ятався у ВРП лише блокуванням розгляду дисциплінарних скарг та участю у бенкеті в Mario. Також у лютому 2024 року він міг оформити собі відпустку на один день, щоб отримати майже 300 тис. грн “на оздоровлення”.

Журналісти зазначають, що Мороз теж відомий блокуванням дисциплінарних скарг та участю у бенкеті ВРП. Окрім того, перед звільненням Вища рада правосуддя призначила його, який жодного дня не працював у судовій системі, суддею Північного апеляційного господарського суду, пише видання.

Що стосується Лук’янова, журналісти повідомили, що він, власне, і влаштував бенкет для членів Вищої ради правосуддя в одному з найдорожчих ресторанів Києва з нагоди свого звільнення.

Загалом, журналісти зазначають, що ВРП можна назвати символом корумпованості та моральної нечистоплотності.

“Це доля будь-якої установи, яку взялись реформувати професійні “громадські активісти”. Але ВРП — це ще й символ економічного та воєнного краху, який зазнає Україна, якщо “громадські активісти” не будуть відсторонені від управління державними інституціями, а зарплатня чиновників не буде приведена у відповідність зі здоровим глуздом і реальними можливостями бюджету”, — наголосило видання.

За інформацією ЗМІ, у серпні з Вищої ради правосуддя звільнили трьох її членів — Романа Маселка, Миколу Мороза та Дмитра Лукʼянова. Відповідно до Закону України “Про Вищу раду правосуддя”, їхні повноваження офіційно припинилися у зв'язку із закінченням законодавчо визначеного терміну перебування на посаді, без права повторного обрання поспіль.



