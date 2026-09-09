Члены Высшего совета правосудия (ВСП) Маселко, Мороз и Лукьянов, которые "засветились" на банкете в одном из самых дорогих ресторанов Киева, получили после увольнения почти 5 млн грн выплат на троих.

Высший совет правосудия. Фото из открытых источников

Об этом сообщило издание "Факты" и напомнило, что после российской массированной атаки на столицу 20 августа члены Высшего совета правосудия в рабочее время масштабно праздновали отставку своего коллеги Дмитрия Лукьянова. Праздник устроили в одном из самых дорогих ресторанов Киева – Mario Ristorante Italiano. Это вызвало негодование общественности. После увольнения Роман Маселко получил 1 950 000 грн, Николай Мороз – 1 037 964 грн, Дмитрий Лукьянов – 1 986 406 грн.

"Суммарно из государственного бюджета на трех членов ВСП было потрачено при увольнении 4 млн 974 тыс. 370 грн", — говорится в сообщении.

Маселко, как пишет СМИ, запомнился в ВСП лишь блокированием рассмотрения дисциплинарных жалоб и участием в пире в Mario. Также в феврале 2024 он мог оформить себе отпуск на один день, чтобы получить почти 300 тыс. грн "на оздоровление".

Журналисты отмечают, что Мороз тоже известен блокированием дисциплинарных жалоб и участием в банкете ВСП. Кроме того, перед увольнением Высший совет правосудия назначил его, ни дня не работавшего в судебной системе, судьей Северного апелляционного хозяйственного суда, пишет издание.

Что касается Лукьянова, журналисты сообщили, что он, собственно, и устроил банкет для членов Высшего совета правосудия в одном из самых дорогих ресторанов Киева по случаю своего увольнения.

В целом журналисты отмечают, что ВСП можно назвать символом коррумпированности и моральной нечистоплотности.

"Это судьба любого учреждения, которое взялись реформировать профессиональные "общественные активисты". Но ВРП — это еще и символ экономического и военного краха, который терпит Украина, если "общественные активисты" не будут отстранены от управления государственными институтами, а зарплата чиновников не будет приведена в соответствие со здравым смыслом и реальными возможностями бюджета”, — подчеркнуло издание.

По информации СМИ, в августе из Высшего совета правосудие уволили трех его членов — Романа Маселко, Николая Мороза и Дмитрия Лукьянова. Согласно Закону Украины "О Высшем совете правосудия", их полномочия официально прекратились в связи с истечением законодательно определенного срока пребывания в должности, без права повторного избрания подряд.



