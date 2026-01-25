Желєзняк розвінчав «сенсацію»: повернення Єрмака до адвокатури

Народний депутат Ярослав Желєзняк прокоментував інформацію, яка з’явилася в медіа щодо поновлення Андрієм Єрмаком адвокатської діяльності, наголосивши, що в цій історії немає жодної сенсації чи прихованого підтексту.

Ярослав Желєзняк про адвокатську діяльність Єрмака

За словами депутата, Єрмак фактично ніколи не втрачав статус адвоката — його діяльність лише перебувала у стані призупинення, що не створює жодних додаткових юридичних наслідків. Тому твердження про "повернення" до адвокатської сфери не змінює його правового становища.

Желєзняк також підкреслив, що у випадку можливих процесуальних дій у межах справи НАБУ питання вручення підозри не залежить від адвокатського статусу. Таке рішення, за його словами, може спокійно ухвалити керівник САП.

Водночас депутат іронічно зауважив, що якщо справу розслідуватимуть інші органи, то тоді відповідні процесуальні повноваження матимуть генеральний прокурор або прокурор області. Однак і в цьому випадку адвокатський статус не є захисним механізмом.

Підсумовуючи, Желєзняк наголосив, що навколо цієї теми не варто шукати конспірології, адже з юридичної точки зору нічого принципово нового не відбулося.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.

Повернення до професії викликало резонанс через паралель із кримінальним провадженням, відомим як справа "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що Єрмак фігурує у матеріалах розслідування під псевдонімом "Алі Баба". Водночас ані НАБУ, ані САП ці твердження офіційно не підтвердили і не спростували.

