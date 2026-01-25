logo

Железняк развенчал «сенсацию»: возвращение Ермака в адвокатуру

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что возвращение Андрея Ермака в адвокатскую деятельность не имеет никакого юридического значения и не является сенсацией.

25 января 2026, 19:33
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал появившуюся в медиа информацию о возобновлении Андреем Ермаком адвокатской деятельности, подчеркнув, что в этой истории нет никакой сенсации или скрытого подтекста.

Ярослав Железняк про адвокатскую деятельность Ермака

По словам депутата, Ермак фактически никогда не терял статус адвоката — его деятельность только находилась в состоянии приостановки, что не создает дополнительных юридических последствий. Поэтому утверждение о "возвращении" в адвокатскую сферу не изменяет его правового положения.

Железняк также подчеркнул, что в случае возможных процессуальных действий в рамках дела НАБУ вопрос вручения подозрения не зависит от адвокатского статуса. Такое решение, по его словам, может спокойно принять руководитель САП .

В то же время депутат иронически заметил, что если дело будут расследовать другие органы, то тогда соответствующие процессуальные полномочия будут иметь генеральный прокурор или прокурор области. Однако и в этом случае адвокатский статус не является защитным механизмом.

Подытоживая, Железняк подчеркнул, что вокруг этой темы не стоит искать конспирологию, ведь с юридической точки зрения ничего принципиально нового не произошло.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак официально возобновил адвокатскую деятельность после многолетнего перерыва. Соответствующая запись появилась в реестре Национальная ассоциация адвокатов Украины — дата восстановления указана 23 января 2026 года. До перехода на государственную службу в 2020 Ермак работал адвокатом более 25 лет.
Возвращение к профессии вызвало резонанс из-за параллели с уголовным производством, известным как дело "Мидас". Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что Ермак фигурирует в материалах расследования под псевдонимом "Али Баба". В то же время, ни НАБУ, ни САП эти утверждения официально не подтвердили и не опровергли.



Источник: https://t.me/yzheleznyak
