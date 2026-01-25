Железняк развенчал «сенсацию»: возвращение Ермака в адвокатуру

Рубрики
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал появившуюся в медиа информацию о возобновлении Андреем Ермаком адвокатской деятельности, подчеркнув, что в этой истории нет никакой сенсации или скрытого подтекста.
Ярослав Железняк про адвокатскую деятельность Ермака
По словам депутата, Ермак фактически никогда не терял статус адвоката — его деятельность только находилась в состоянии приостановки, что не создает дополнительных юридических последствий. Поэтому утверждение о "возвращении" в адвокатскую сферу не изменяет его правового положения.
Железняк также подчеркнул, что в случае возможных процессуальных действий в рамках дела НАБУ вопрос вручения подозрения не зависит от адвокатского статуса. Такое решение, по его словам, может спокойно принять руководитель САП .
В то же время депутат иронически заметил, что если дело будут расследовать другие органы, то тогда соответствующие процессуальные полномочия будут иметь генеральный прокурор или прокурор области. Однако и в этом случае адвокатский статус не является защитным механизмом.
Подытоживая, Железняк подчеркнул, что вокруг этой темы не стоит искать конспирологию, ведь с юридической точки зрения ничего принципиально нового не произошло.