Зеленський втрапив у новий гучний скандал: слова президента не на жарт розлютили нардепів

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про тиск ЄС на Україну знову “пройшовся” по позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Портал "Коментарі" зібрав реакції народних депутатів на слова президента.

Володимир Зеленський.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою.

“Жарти про пузо Орбана затьмарив сьогоднішній скетч Зеленського про те що він дасть ЗСУ адресу того, хто блокує 90 млрд євро Україні. Орбан точно є недружнім до нас. Проте, і президент не стендапер і не блогер. Кожна його фраза буде використана командою Орбана під час виборчої кампанії, яка зараз на своєму піку”, — зауважив політик.

Нардеп пояснив, що такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують. За словами нардепа, зараз антиукраїнська пропаганда може масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори.

“А це зовсім нехороша історія і якщо Зеленський, здавалось би, на публіку хоче, щоб перемогла угорська опозиція, то своїми пасажами він лише допомагає Орбану. І не тільки в політичному плані, до речі”, — зауважив народний депутат.

Також він анонсував викриття — як на російській нафті, яка йшла нафтопроводом Дружба через Україну угорській компанії MOL заробляють і Путін, і Орбан, і українські ділки під дахом офісу президента. Підкреслив, що буде цікаво.

“А з такою дипломатією час завʼязувати. Бо до слави незламних може додатися імідж неадекватних”, — переконаний політик.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив: коли прочитав, що Зеленський сказав про прем’єра Угорщини, теж не зрозумів навіщо ми мобілізуємо виборців Орбана….

“Дайте йому програти (якщо) вже у квітні. А так він 100% буде це як лякалку для своїх виборців використовувати”, — зазначив політик.

Народна депутатка Ірина Геращенко переконана, що сумно, навіть трагічно, коли Верховний Головнокомандувач дискредитує ЗСУ.

“Українська Армія має найбільший авторитет в суспільстві та викликає захоплення у світі. Навіщо малювати її бандитами, що ходить попід хатами. Українська армія захищає та обороняє, а не нападає та не чинить самосуд. Наслідки подібних бездумних заяв можуть страшними, створюючи негативний імідж ЗСУ”, — зауважила нардепка.

Політик наголосила, що не треба лякати військовими. А Верховний головнокомандувач, за її словами, мав би знати, що використання Армії для будь-яких розборок в тилу чи закордоном — заборонене.

“Окрема проблема — подібні непродумані заяви тільки мобілізують електорат антиукраїнського Орбана і дають йому підстави говорити про втручання у внутрішні справи. Все це ніяк не допомагає ані розблокувати допомогу Україні, ані євроінтеграції. А от шкодить — так!”, — підсумувала Геращенко.

