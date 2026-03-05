logo_ukra

Зеленський втрапив у новий гучний скандал: слова президента не на жарт розлютили нардепів
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський втрапив у новий гучний скандал: слова президента не на жарт розлютили нардепів

Народні депутати вибухнули гнівом на адресу президента Зеленського

5 березня 2026, 18:46
Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про тиск ЄС на Україну знову “пройшовся” по позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Портал "Коментарі" зібрав реакції народних депутатів на слова президента. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою. 

“Жарти про пузо Орбана затьмарив сьогоднішній скетч Зеленського про те що він дасть ЗСУ адресу того, хто блокує 90 млрд євро Україні. Орбан точно є недружнім до нас. Проте, і президент не стендапер і не блогер. Кожна його фраза буде використана командою Орбана під час виборчої кампанії, яка зараз на своєму піку”, — зауважив політик. 

Нардеп пояснив, що такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують. За словами нардепа, зараз антиукраїнська пропаганда може масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори. 

“А це зовсім нехороша історія і якщо Зеленський, здавалось би, на публіку хоче, щоб перемогла угорська опозиція, то своїми пасажами він лише допомагає Орбану. І не тільки в політичному плані, до речі”, — зауважив народний депутат. 

Також він анонсував викриття — як на російській нафті, яка йшла нафтопроводом Дружба через Україну  угорській компанії MOL заробляють і Путін, і Орбан, і українські ділки під дахом офісу президента. Підкреслив, що буде цікаво.

“А з такою дипломатією час завʼязувати. Бо до слави незламних може додатися імідж неадекватних”, — переконаний політик. 

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив: коли прочитав, що Зеленський сказав про прем’єра Угорщини, теж не зрозумів навіщо ми мобілізуємо виборців Орбана….

“Дайте йому програти (якщо) вже у квітні. А так він 100% буде це як лякалку для своїх виборців використовувати”, — зазначив політик.

Народна депутатка Ірина Геращенко переконана, що сумно, навіть трагічно, коли Верховний Головнокомандувач дискредитує ЗСУ. 

“Українська Армія має найбільший авторитет в суспільстві та викликає захоплення у світі. Навіщо малювати її бандитами, що ходить попід хатами. Українська армія захищає та обороняє, а не нападає та не чинить самосуд. Наслідки подібних бездумних заяв можуть страшними, створюючи негативний імідж ЗСУ”, — зауважила нардепка.

Політик наголосила, що не треба лякати військовими. А Верховний головнокомандувач, за її словами, мав би знати, що використання Армії для будь-яких розборок в тилу чи закордоном — заборонене.

“Окрема проблема  — подібні непродумані заяви тільки мобілізують електорат антиукраїнського Орбана і дають йому підстави говорити про втручання у внутрішні справи.  Все це ніяк не допомагає ані розблокувати допомогу Україні, ані євроінтеграції. А от шкодить — так!”, — підсумувала Геращенко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували призначення Банкової. 




