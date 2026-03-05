Зеленский попал в новый громкий скандал: слова президента не на шутку разозлили нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о давлении ЕС на Украину, снова "прошелся" по позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Портал "Комментарии" собрал реакции народных депутатов на слова президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что когда ответственный за всю украинскую дипломатию несет опасные глупости — это уже становится не просто проблемой, а и опасностью.

"Шутки о пузо Орбана затмил сегодняшний скетч Зеленского о том, что он даст ВСУ адрес того, кто блокирует 90 млрд евро Украине. Орбан точно недружественен к нам. Однако, и президент не стендапер и не блогер. Каждая его фраза будет использована командой Орбана во время предвыборной кампании, которая сейчас на своем пике”, — отметил политик.

Нардеп объяснил, что такие выпады только мобилизуют поклонников Орбана. К тому же не только мобилизуют. По словам нардепа, сейчас антиукраинская пропаганда может массово издавать тезисы о вмешательстве украинских властей в венгерские выборы.

"А это совсем нехорошая история, и если Зеленский, казалось бы, на публику хочет, чтобы победила венгерская оппозиция, то своими пассажами он только помогает Орбану. И не только в политическом плане, кстати", — отметил народный депутат.

Также он анонсировал разоблачение – как на российской нефти, которая шла по нефтепроводу Дружба через Украину венгерской компании MOL зарабатывают и Путин, и Орбан, и украинские дельцы под крышей офиса президента. Подчеркнул, что будет любопытно.

"А с такой дипломатией пора завязывать. Потому что к славе несокрушимых может добавиться имидж неадекватных", — убежден политик.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил: когда прочитал, что Зеленский сказал о премьере Венгрии, тоже не понял, зачем мы мобилизуем избирателей Орбана….

"Дайте ему проиграть (если) уже в апреле. А так он 100% будет это в качестве пугалки для своих избирателей использовать", — отметил политик.

Народная депутат Ирина Геращенко убеждена, что грустно, даже трагически, когда Верховный Главнокомандующий дискредитирует ВСУ.

"Украинская Армия имеет наибольший авторитет в обществе и вызывает восхищение в мире. Зачем рисовать ее бандитами, что ходит под домами. Украинская армия защищает и обороняет, а не нападает и не творит самосуд. Последствия подобных бездумных заявлений могут быть страшными, создавая негативный имидж ВСУ", — отметила .

Политик подчеркнула, что не нужно пугать военными. А Верховный главнокомандующий, по ее словам, должен знать, что использование Армии для любых разборок в тылу или заграницей — запрещено.

"Отдельная проблема – подобные непродуманные заявления только мобилизуют электорат антиукраинского Орбана и дают ему основания говорить о вмешательстве во внутренние дела. Все это никак не помогает ни разблокировать помощь Украине, ни евроинтеграции. А вот вредит – да!", — подытожила Геращенко.

