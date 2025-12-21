logo_ukra

Зеленський спілкується з Єрмаком щовечора в Конча-Заспі: реакція з ОП
Зеленський спілкується з Єрмаком щовечора в Конча-Заспі: реакція з ОП

В Офісі президента публічно відреагували на чутки про нібито регулярні неформальні зустрічі Андрія Єрмака з Володимиром Зеленським у Конча-Заспі, оприлюднивши фактичний графік глави держави

21 грудня 2025, 02:13
Автор:
Ткачова Марія

В Офісі президента України відреагували на публікацію ZN.ua, у якій із посиланням на джерела стверджувалося, що керівник ОП Андрій Єрмак "нікуди не зникав" і нібито кожного вечора спілкується з президентом Володимиром Зеленським за парканом у Конча-Заспі.

Зеленський спілкується з Єрмаком щовечора в Конча-Заспі: реакція з ОП

Спілкування Зеленського з Єрмаком

У відповідь представники ОП продемонстрували журналістам офіційний графік президента з початку грудня. Згідно з ним, із 20 вечорів місяця Володимир Зеленський перебував у Києві лише шість разів. У решту днів глава держави знаходився в закордонних поїздках, у дорозі або на міжнародних переговорах.

Коментуючи ситуацію, радник президента Дмитро Литвин зазначив, що щільний графік глави держави не залишає простору для неформальних вечірніх зустрічей.

За його словами, значна кількість поїздок була пов’язана з вирішенням критично важливих питань — від переговорів зі США до рішень європейських партнерів щодо фінансової підтримки України на десятки мільярдів євро.

"Як видно з графіка, дуже мало вечорів, коли є можливість робити щось інше, окрім відпочинку, з огляду на кількість командировок і справді суттєві питання, які там вирішувалися", — пояснив Литвин.

Таким чином, в Офісі президента фактично спростували припущення про регулярні приватні зустрічі Андрій Єрмак із главою держави, наголосивши, що інформація не відповідає реальному розкладу роботи президента.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Мирнограді та на прилеглих ділянках фронту фактична бойова обстановка кардинально відрізняється від того, що зображають оперативні карти. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/124163
