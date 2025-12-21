Зеленський спілкується з Єрмаком щовечора в Конча-Заспі: реакція з ОП

В Офісі президента України відреагували на публікацію ZN.ua, у якій із посиланням на джерела стверджувалося, що керівник ОП Андрій Єрмак "нікуди не зникав" і нібито кожного вечора спілкується з президентом Володимиром Зеленським за парканом у Конча-Заспі.

Спілкування Зеленського з Єрмаком

У відповідь представники ОП продемонстрували журналістам офіційний графік президента з початку грудня. Згідно з ним, із 20 вечорів місяця Володимир Зеленський перебував у Києві лише шість разів. У решту днів глава держави знаходився в закордонних поїздках, у дорозі або на міжнародних переговорах.

Коментуючи ситуацію, радник президента Дмитро Литвин зазначив, що щільний графік глави держави не залишає простору для неформальних вечірніх зустрічей.

За його словами, значна кількість поїздок була пов’язана з вирішенням критично важливих питань — від переговорів зі США до рішень європейських партнерів щодо фінансової підтримки України на десятки мільярдів євро.

"Як видно з графіка, дуже мало вечорів, коли є можливість робити щось інше, окрім відпочинку, з огляду на кількість командировок і справді суттєві питання, які там вирішувалися", — пояснив Литвин.

Таким чином, в Офісі президента фактично спростували припущення про регулярні приватні зустрічі Андрій Єрмак із главою держави, наголосивши, що інформація не відповідає реальному розкладу роботи президента.

