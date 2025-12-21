logo

Зеленский общается с Ермаком каждый вечер в Конча-Заспе: реакция с ОП
Зеленский общается с Ермаком каждый вечер в Конча-Заспе: реакция с ОП

В Офисе президента публично отреагировали на слухи о якобы регулярных неформальных встречах Андрея Ермака с Владимиром Зеленским в Конча-Заспе, обнародовав фактический график главы государства

21 декабря 2025, 02:13
Автор:
Ткачова Марія

В Офисе президента Украины отреагировали на публикацию ZN.ua , в которой со ссылкой на источники утверждалось, что руководитель ОП Андрей Ермак "никуда не исчезал" и якобы каждый вечер общается с президентом Владимиром Зеленским за забором в Конча-Заспе.

Зеленский общается с Ермаком каждый вечер в Конча-Заспе: реакция с ОП

Общение Зеленского с Ермаком

В ответ представители ОП продемонстрировали журналистам официальный график президента с начала декабря. Согласно ему, с 20 вечера месяца Владимир Зеленский находился в Киеве только шесть раз. В остальные дни глава государства находился в заграничных поездках, в пути или на международных переговорах.

Комментируя ситуацию, советник президента Дмитрий Литвин отметил, что плотный график главы государства не покидает простор для неформальных вечерних встреч.

По его словам, значительное количество поездок было связано с решением критически важных вопросов — от переговоров с США до решений европейских партнеров по финансовой поддержке Украины на десятки миллиардов евро.

"Как видно из графика, очень мало вечеров, когда есть возможность делать что-то другое, кроме отдыха, учитывая количество командировок и действительно существенные вопросы, которые там решались", — пояснил Литвин.

Таким образом, в Офисе президента фактически опровергли предположение о регулярных частных встречах Андрей Ермак с главой государства, подчеркнув, что информация не соответствует реальному расписанию работы президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Мирнограде и на прилегающих участках фронта фактическая боевая обстановка кардинально отличается от того, что изображают оперативные карты. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом".



Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/124163
