«Зеленський дав наказ мене посадити»: Гончаренко оприлюдним шокуючу заяву

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про політичний тиск з боку чинної влади та особисто президента Володимира Зеленського. За словами парламентаря, глава держави впродовж тривалого часу вважає його загрозою разом з іншими депутатами, які не готові мовчки підтримувати рішення Офісу Президента.

Гончаренко бʼє на сполох

Гончаренко стверджує, що причиною такого ставлення стала його системна публічна критика влади. Зокрема, він говорить про провалену мобілізацію, зловживання та свавілля з боку ТЦК, а також про питання статків осіб з близького оточення президента. Депутат також критикує, як він формулює, перетворення України на фактично офісно-президентську модель управління.

За його словами, раніше вже здійснювалися спроби дискредитації та тиску, а ініціатором переслідування він називає керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Тепер, як заявляє депутат, справа нібито може перейти у кримінальну площину через рішення конкретного судді.

Гончаренко наголошує, що не має наміру відмовлятися від своєї позиції та заявляє про готовність протистояти будь-яким спробам політичного переслідування. Він підкреслює, що й надалі публічно говоритиме про проблеми, які, на його думку, замовчуються владою.

