logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика «Зеленський дав наказ мене посадити»: Гончаренко оприлюдним шокуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

«Зеленський дав наказ мене посадити»: Гончаренко оприлюдним шокуючу заяву

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно заявив, що президент Володимир Зеленський нібито дав вказівку відкрити проти нього кримінальну справу через політичну критику

24 січня 2026, 19:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про політичний тиск з боку чинної влади та особисто президента Володимира Зеленського. За словами парламентаря, глава держави впродовж тривалого часу вважає його загрозою разом з іншими депутатами, які не готові мовчки підтримувати рішення Офісу Президента.

«Зеленський дав наказ мене посадити»: Гончаренко оприлюдним шокуючу заяву

Гончаренко бʼє на сполох

Гончаренко стверджує, що причиною такого ставлення стала його системна публічна критика влади. Зокрема, він говорить про провалену мобілізацію, зловживання та свавілля з боку ТЦК, а також про питання статків осіб з близького оточення президента. Депутат також критикує, як він формулює, перетворення України на фактично офісно-президентську модель управління.

За його словами, раніше вже здійснювалися спроби дискредитації та тиску, а ініціатором переслідування він називає керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Тепер, як заявляє депутат, справа нібито може перейти у кримінальну площину через рішення конкретного судді.

Гончаренко наголошує, що не має наміру відмовлятися від своєї позиції та заявляє про готовність протистояти будь-яким спробам політичного переслідування. Він підкреслює, що й надалі публічно говоритиме про проблеми, які, на його думку, замовчуються владою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розглядається Сполученими Штатами як одна з ключових фігур України на майбутніх тристоронніх переговорах, які відбуваються в Абу-Дабі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, близькі до американських військових і розвідувальних структур.
За словами співрозмовників видання, присутність Буданова на переговорах сприймається у Вашингтоні вкрай позитивно. Американські військові та розвідники вважають його професіоналом, який має реальний вплив і користується довірою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52370
Теги:

Новини

Всі новини